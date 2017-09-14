Марибор не повторился. «Спартак» доиграл до победы

Только не футбольный, а гандбольный. В своём первом матче в истории.

Московский «Спартак» дебютировал в российской гандбольной суперлиге. В первой игре команде Василия Филиппова достался обладатель Кубка России краснодарский СКИФ. «Спартак» не было бы «Спартаком», если бы не заставил болельщиков понервничать, но в отличие от футбольного собрата победы не испугался. Новый клуб начал с победы и показал, что с этой командой всем придётся считаться.

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Когда «Спартак» – тёмная лошадка

Что представляет из себя московский «Спартак», невозможно было понять до первого официального матча. Победа на предсезонном турнире в Беларуси абсолютно ни о чём не говорила. Да, пришли ветераны из «Чеховских медведей». Да, подписали контракт с победителем Лиги чемпионов Александром Деревенем, который, правда, из-за травмы пятки начнёт играть только в декабре. Да, вернули в большой спорт Егора Евдокимова. Да, заручились поддержкой спортивного общества «Спартак» и футбольно-хоккейной тусовки и болельщиков.

Задачи на официальной пресс-конференции, посвящённой созданию «Спартака», были поставлены серьёзные – место в тройке сильнейших уже нынешнего чемпионата России, а через пару лет возвращение из-за рубежа лучших российских игроков и создание базового клуба для национальной сборной. Но это всё слова, а на что они способны на деле? В отличие от футбола, где «Спартак» почти всегда причисляют к фаворитам (и чаще всего ошибаются), и хоккея, где «Спартак» — аутсайдер (и это правда), в гандболе новая команда была тёмной лошадкой. Честно говоря, осталась таковой и после матча.

«Медведем для «Медведей» я был. Хочу стать Спартаком для «Спартака» Александр Черноиванов — о том, зачем в 38 лет менять лучший клуб России на клуб-новичок, как держать форму и на что рассчитывать в сезоне.

С места в карьер и обратно на место

Чтобы забить первый в своей истории гол, «Спартаку» на площадке дворца спорта в Крылатском потребовалось всего 15 секунд. Дмитрий Шелестюков красиво скинул мяч на Александра Черноиванова, и опытнейший линейный с разворота поразил ворота краснодарской команды. Быстрее бывает, но крайне редко.

Через две минуты после начала матча счёт удвоился, когда уже сам Шелестюков отличным броском заставил капитулировать Дмитрия Кузнецова. Но СКИФ довольно быстро сравнял счёт, а далее пошла игра мяч в мяч. Гости старались играть максимально быстро, хозяева – максимально надёжно. Примерно к середине первого тайма показалось, что пацаны из СКИФа дрогнули перед опытными игроками «Спартака». Счёт начал расти и достиг разницы в четыре мяча.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига



«Спартак» (Москва) — «СКИФ» (Краснодар) — 26:24 (13:14).

Главный тренер краснодарской команды Олег Ходьков в этот момент был очень недоволен действиями арбитров и даже заработал жёлтую карточку. Наставник СКИФа таких бурных эмоций больше не проявлял, но его вспышка словно придала сил краснодарским гандболистам.

«Спартак» ещё какое-то время удерживал разницу, но концовку тайма СКИФ провёл намного сильнее. Было полное ощущение дежавю от футбольного матча Лиги чемпионов в Мариборе, где футбольный «Спартак» владел преимуществом, но испугался этого и упустил победу. В игре гандбольного «Спартака» не сказать, что наступил провал, но игроки стали значительно чаще ошибаться, терять мяч и упускать соперников. СКИФ завершил первый тайм с преимуществом в один мяч, хотя в концовке играл в меньшинстве.

Атака с двух сторон. Москва и Питер бросили вызов «Медведям» Спонсор из «оборонки» для Москвы, «Газпром» – для Питера. Безымянный клуб намерен лишить титула бессменных чемпионов России по гандболу.

И всё-таки, победа

Второй тайм «Спартак» начал с пропущенного мяча, но почти тут же сравнял счёт и до середины 30-минутки никак не мог вновь выйти вперёд. Красно-белые бросали чаще, но великолепно в воротах СКИФа действовал Денис Заболотин, который брал все «свои», а ещё и мёртвые мячи, порой отражая по два броска соперника подряд в одной атаке.

«Спартак» повёл после семиметрового в исполнении Дмитрия Ковалёва, и хотя СКИФ дважды сравнивал счёт, больше краснодарцам не удалось перехватить инициативу. Капитан москвичей в следующей атаке увеличил преимущество своей команды, реализовав бросок с правого фланга, а ещё через минуту Евгений Цахариас после красивой позиционной атаки снял почти все вопросы о победителе.

Отыграть за пять минут три мяча сложно для любой команды, и СКИФ совершить чудо не сумел. Краснодарцам не хватило опыта, чтобы в какой-то момент игры не лететь на всех парах к чужим воротам с риском потерять мяч или наткнуть на соперника, а просто провести спокойную позиционную атаку с надёжным броском. «Спартак» ведь тоже был далеко не безупречен. Чтобы успокоить партнёров, опытные крайние Ковалёв и Скопинцев на пару атак даже перешли на место полусредних. До победы «Спартак» доиграл. И наиграл на победу над непростым соперником, с которым в Краснодаре в стартовом туре не смогли справиться и «Чеховские медведи».

Потенциал у красно-белых есть, но есть и очевидные проблемы с организацией игры. Впрочем, делать какие-то выводы по одному матчу не стоит, лучше дождаться окончания хотя бы трети предварительного этапа и встреч с такими соперниками, как тот же Чехов или питерский «Университет-Нева». Тогда и станет понятно, способна ли команда Василия Филиппова вмешаться в борьбу за медали.