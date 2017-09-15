20 лет «строгача» и вознаграждение. Что стоит жизнь спортсмена

Одни убивали за банку огурцов, другие — по пьяни, кто-то — из ревности и мести. А безрукого — случайно, потому что бил ногами.

Хабаровский суд заочно арестовал Анара Аллахверанова — убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, объявил его в международный розыск и объявил вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о его нахождении. Виновный может получить до 20 лет заключения строгого режима. Вспоминаем, какие наказания ждали других убийц спортсменов.

500 тысяч за поимку

Напомним, что в драке у одного из кафе занимающийся ММА Анар Аллахверанов нокаутировал паурлифтера, а потом нанёс несколько ударов по потерявшему сознание спортсмену, что и привело к смерти. В такой ситуации ни о каком убийстве по неосторожности речи быть не может. Следствие квалифицировало действия преступника, как убийство из хулиганских побуждений, а в случае поимки он может получить до 20 лет строгого режима. Также обвинение в халатности могут получить сотрудники Росгвардии, которые не предотвратили кровавый конфликт.

В Хабаровске убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчёв

Убийцы Власко уже пойманы

Жуткие кадры другого громкого убийства этого лета также успели облететь интернет. На берегу озера Байкал в результате конфликта с ранее судимыми местными жителями от удара ножа погиб перспективный борец Юрий Власко. По горячим следам полиции удалось быстро установить, а вскоре и задержать подозреваемых. Один из них заявил о самообороне, однако кадры с места происшествия говорят об обратном. Власко пытался поговорить с преступниками и ни на кого не нападал. Судя по резонансу и открытым письмам в адрес президента и наличие других судимостей, убийцы Власко сядут надолго.

Покушение на Принца

В ноябре прошлого года чемпион мира по кикбоксингу по разным версиям Муса Мусалаев по прозвищу Принц был застрелен в Германии. Убийцы до сих пор не найдены, а дело пока не остановилось даже на одной из версий. Слишком противоречивой фигурой был Муса, известный также как Михаил Григорьев. Среди основных версий давние связи и конфликты с преступными группировками, увлечение азартными играми и даже банальная ревность. На ринге Мусалаев создал себе образ непобедимого чемпиона, однако на деле не встречался с серьёзными соперниками, а спортивный характер его боёв ставится под сомнение.

Разбили голову за банку огурцов

Чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетике Николай Груздев был жестоко убит у себя на даче парой молодых грабителей 18 и 19 лет. Парни искали денег на выпивку, но в доме у спортсмена-ветерана не нашли ничего кроме куска мяса и банки огурцов. Связанного Груздева они пытали ударами палкой, разбили ему голову и оставили умирать на полу, пока утром его тело не обнаружила мать. Полиция быстро вышла на след тинейджеров-убийц, а после завершения судебного разбирательства они получили по 12 лет строгого режима.

Убийства на футбольной почве Убийство Юрия Шишлова стало далеко не первым, в котором жертвой становится человек, близкий к футболу. "Чемпионат.ру" решил восстановить печальный мартиролог.

Месть от «братвы»

Один из пионеров российского профессионального бокса Сергей Кобозев пострадал от русской мафии в Америке за свою принципиальность. Когда бандит Александр Носов по кличке Саша Длинный начал приставать к музыканту в ресторане, работавший вышибалой Кобозев его быстро «успокоил», а через несколько дней Носов вместе с Василием Ермихиным и Натаном Гозманом ранили его в автомастерской, затащили в машину, а потом убили дома у одного из нападавших, а тело закопали в саду. Полиция обнаружила его только через четыре года. Первые двое получили пожизненный срок сразу, а Гозман был пойман лишь через 10 лет после преступления.

Обидчика Коратаева догнала пуля

Другого российского боксёра Олега Коратаева убили на Брайтон-Бич. Боксёр погиб от выстрела в затылок в тот момент, когда справлял на улице малую нужду, будучи в сильном подпитии. Официально дело считается до сих пор не раскрытым, хотя сажать по нему уже некого. Магадана в Киеве застрелили его товарищи по преступной группировке.

Как безрукий бил ногами

2 августа 2009 года в городе Пролетарске в пьяной драке погиб спринтер-паралимпиец Дмитрий Растрепаев. Входе распития спиртных напитков с двоюродной сестрой он поссорился с компанией молодых людей из-за бутылки водки, в результате чего возникла драка. Не имеющего рук Растрепаева толкнули и он погиб от удара головой об асфальт. Убийца — 17-летний юноша утверждал, что «безрукий» бил его ногами по лицу и потому он решил ему ответить. Поскольку дело квалифицировали как «убийство по неосторожности», а преступнику не было 18 лет, его скоро освободили.

Кровавый спорт. За что убивали чиновников в бандитских 90-х «Нет человека – нет проблемы» – один из принципов ведения бизнеса в 90-е. Спортивный мир не избежал действия этой кровавой аксиомы.

Побег из-под домашнего ареста

В мае 2012 года в ходе массовой драки в Сочи от удара наша погиб перспективный тхэквондист Юрий Гаранян. Через две недели задержали и подозреваемого, 22-летнего уроженца Чечни и предъявили ему обвинение по статье «Убийство». По непонятной причине задержанному в ходе судебного процесса изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, а через два месяца он скрылся в неизвестном направлении. Поиски с тех пор идут три года, а воз и ныне там.

Не помогли даже экстрасенсы

Чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Тормозова нашли в посёлке Майский Белгородской области утром 28 мая. Тело спортсмена было изуродовано ножевыми ранениями, а в голове была дырка от пули. Говорят, незадолго до гибели у спортсмены был конфликт с судимым соседом, однако доказать вину того полиция не смогла. К расследованию дела подключили даже экстрасенсов из известного телешоу, однако полиции так и не удалось его раскрыть и по сей день.

Страчала стреляли, потом зарезали

На жизнь омского боксёра Яна Климова покушались дважды. Сначала возле омского кафе после конфликта сын цыганского барона Ян Лебедев нанёс ему два огнестрельных ранения из карабина «Сайга». Боксёр выжил, несмотря на большие потери крови, пошёл на поправку, но через полгода был зарезан во дворе неизвестным. Полиция так и не установила был ли это Лебедев или кто-то ещё из цыганской диаспоры. Самого Лебедева задержали в Киргизии с поддельным паспортом, откуда он пытался вылететь в Европы и экстрадировали в Россию. По доказанной первой части преступления он получил 4,5 года колонии.