Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Оргкомитет «Пхёнчхан-2018» опубликовал расписание Олимпийских игр. Российские болельщики вправе надеяться, что если к нашей сборной со стороны МОК не будут применены дисциплинарные санкции и не вмешаются травмы, которые всегда невовремя, то с первого до последнего дня наша команда будет бороться за медали.

Говорить о каких-то раскладах, не зная даже состав команды, не совсем правильно. Но есть постоянные величины – спортсмены, за которыми будут следить всегда и на которых всегда будут надеяться. Когда будут завоёвывать медали Антон Шипулин, Евгения Медведева и Сергей Устюгов, какой день для сборной России станет самым удачным, и чем всё закончится?

102 комплекта за 16 дней

Для начала – чем всё начнётся. Первые медали Игр-2018 будут разыграны 10 февраля. В этот день состоится женский спринт в биатлоне, в шорт-треке мужчины определят чемпиона на дистанции 1500 м, конькобежки разыграют награды на дистанции 3000 м, в лыжных гонках состоится женский скиатлон, а в прыжках с трамплина за награды поборются мужчины. Лучше бы в биатлоне вместо женского спринта был мужской, тогда Олимпиада сразу взяла бы низкий старт, но уж что есть.



В плане медалей перспективы только в шорт-треке. Либо Виктор Ан, которому придётся выдержать колоссальное давление некогда родных трибун, либо Семён Елистратов. Если будут медали в лыжах и биатлоне, значит, произошло какое-то чудо. Но уже во второй день, когда в борьбу вступят Антон Шипулин, Сергей Устюгов и саночники Семён Павличенко с Романом Репиловым, будет намного веселее.

Не уровень Сочи. Почему Пхёнчхан недотягивает до Олимпиады-2014 Пхёнчхан обещал провести Игры-2018 на высочайшем уровне. Сейчас можно констатировать: все объекты готовы. А вот инфраструктура хромает.

Завершится всё 25 февраля лыжным марафоном у мужчин и финалом хоккейного турнира. Хотелось бы полный подиум российский лыжников как в Сочи и первые в этом тысячелетии медали хоккеистов. Игроков из НХЛ не будет, а потому шансы наших выше, чем на предыдущих Олимпиадах.

Самый лучший день

В какие дни у сборной России будет больше всего медалей? Любые медали будут успехом, и не надо оглядываться на домашнюю Олимпиаду и говорить что-то про опущенную планку. 12 февраля в биатлоне пройдут два пасьюта и будут определены медалисты в командном турнире фигуристов. Вполне возможны сразу три награды.



Такое же количество наград у сборной России может быть и 13 февраля, когда в лыжных гонках состоится индивидуальный спринт, конькобежцы побьются за награды на дистанции 1500 м, в кёрлинге впервые в истории определятся медалисты в дабл-миксте, где наша команда будет одним из фаворитов, и комплект медалей разыграют саночницы.

Восстание машин. Почему Олимпиаду-2018 будут охранять роботы До начала Игр-2018 остаётся 500 дней. Уже потрачено $ 1,6 млрд, и хотя в затратах Сочи не превзойти, зато охранять спортсменов будут роботы.

Больше трёх медалей в один день российские спортсмены вряд ли завоюют. Скорее, будут дни, когда рассчитывать почти не на что. Например, 14 февраля, когда медали будут разыграны в тех дисциплинах, где помочь россиянам может только случай или неудачи соперников.

Шипулин, Устюгов и Медведева

В России традиционно главное внимание будет приковано к биатлону, лыжным гонкам и фигурному катанию. В этих видах в нашей команде есть суперзвёзды, которые без медалей при отсутствии форс-мажора не останутся.

Наибольшие шансы у Антона Шипулина взять личную золотую медаль 12 февраля в пасьюте и 18 февраля в масс-старте. Есть, конечно, ещё и спринт (11 февраля) с индивидуалкой (15 февраля), но тут шансов поменьше. Шипулин наверняка будет участвовать ещё и в смешанной эстафете (20 февраля) и в эстафете классической (22 февраля). Побежит ли Антон все шесть гонок? Наверное, многое будет зависеть от того, насколько удачно для него пройдёт комбинация спринт-пасьют.



Лыжник Сергей Устюгов после феноменального прошлого сезона рассчитывает повторить успех и в Пхёнчхане. Наиболее высоки шансы Устюгова в личном (13 февраля) и командном (21 февраля) спринте, а также в скиатлоне (11 февраля). Если он сможет побороться за награды в «разделке» и классическом марафоне – будет здорово. А от мужской команды в боевом составе можно ждать борьбы за золото в эстафете (18 февраля).



В фигурном катании «наше всё» Евгения Медведева покажет произвольную программу 23 февраля, когда в России будет выходной. Организаторы словно специально подгадали. В фигурном катании у россиян есть ещё шансы в командном турнире (12 февраля) и у парников (15 февраля). У мужчин и танцевальных дуэтов таких шансов нет, и данном случае очень бы хотелось ошибиться.