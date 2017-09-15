Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Россия — Украина. LIVE

В Суперфинале Евролиги пляжного футбола Россия играет с действующим чемпионом — Украиной. Обо всём главном и интересном — прямо со стадиона!

15:50. Появляются на песке сборные России и Украины. Пара минут на лёгкий разогрев, гимны, и матч начнётся.

15:45. Минут до окончания встречи Испания — Польша. Счёт там уже 8:4 и всё, собственно, ясно.

15:37. Вовсю разминаются россияне и украинцы. Вот как выглядит работа наших вратарей Островского и Чужкова.

15:35. Сегодня у нас в заявку на матч не попали спартаковец Юрий Котов и игрок питерского «Кристалла» Владислав Аксёнов. Зато в состав вернулся капитан Антон Шкарин, пропускавший встречу с Беларусью из-за дисквалификации. В остальном всё так же — вратари Максим Чужков и Иван Островский, полевые — Виктор и Николай Крышановы, Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Артур Папоротный, Борис Никоноров и Алексей Павленко.

15:30. Только сейчас завершился второй период матча Испании и Польши, испанцы ведут — 5:4. Это означает, что игра России и Украины начнётся чуть позже запланированного времени.

15:25. Наша команда посмотрела первый период матча Испании и Польши, которые играют в другой группе. В Террачине сегодня жарко, так что братья Крышановы вынуждены защищаться от палящего солнца.

Виктор и Николай Крышановы следят за игрой Испании и Польши Фото: beachsoccerrussia.ru

15:20. К матчу россияне готовились в стандартном режиме. Лидеры команды много лет играют в чемпионате России и хорошо известны и футболистам, и тренерскому штабу. Впрочем, капитан украинцев Роман Пачев после вчерашнего поражения рассказал, что его команда попытается сломать игру россиян. И знает, как это сделать.

15:15. Принципиальным противостояние России и Украины пока назвать сложно: команды встречались всего два раза. Россия оба раза выиграла — сначала в четвертьфинале Кубка Европы-2016 — 3:2, затем в прошлогодней квалификации ЧМ-2017 — 4:3.

Россия обыграла Украину в квалификации ЧМ-2017, но на мундиаль обе команды не поехали Фото: beachsoccerrussia.ru

15:10. В первом туре группового этапа россияне в очень приличном стиле обыграли традиционно неудобного для себя соперника — сборную Беларуси. Украинцы очень неожиданно для многих были разгромлены Италией — 4:11. Поскольку в финал из группы в финал выходит лишь команда, занявшая первое место, Украине сегодня проигрывать никак нельзя. Да и России — тоже.

15:00. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. В итальянском городке Террачина продолжается Суперфинал Евролиги пляжного футбола. Во втором туре группового этапа сборная России сыграет с действующим победителем Евролиги — командой Украины. В финал выйдет только победитель группы, так что проигрывать нельзя ни тем, ни другим. Игра начнётся в 15:45 по московскому времени, оставайтесь с нами!