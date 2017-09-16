Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Россия — Италия. LIVE

Сборная России по пляжному футболу играет с Италией за выход в финал Суперфинала. Ведём прямую трансляцию и обещаем судейский беспредел.

19.00. Виктор Крышанов пробил в направлении дальнего угла — мимо.

18.20. Павленко достаётся — грубо врезался в него Ди Пальма. Не может россиянин сразу подняться с песка.

18.00. Удар Папоротного — угловой. Ещё удар Артура — выше.

17.00. Момент у Романова! Не попадает он в ближний угол после классной передачи Краша.

15:25. Папоротный получил право на удар с центра — Карпита вытащил мяч из нижнего угла.

15.00. Шкарин пробил после розыгрыша углового — очень неточно. А инициатива постепенно переходит к Италии.

14.00. Карпита сменил Дель Местре в воротах Италии. Бьёт он опасно, Чужков отбивает, а потом справляется с добиванием.

13.02. Россияне с начального удара забивают, но гол не засчитан. Нужно перебить.

13.00. Гол. 2:1. Рамачиотти пробил, Пальмаччи упустили на пятаке и он подставил ногу.

12.20. После розыгрыша корнера Краш бил вновь, но судьи тут же поставили штрафной. Юрий очень удивлён.

12.00. 2:0. Начался второй период, Краш очень плотно пробил — угловой.

12.00. Большую часть периода россияне владели преимуществом, забили два гола, но вот в концовке отдали инициативу и вполне могли пропустить те же два мяча.

12.00. 2:0. Завершён первый период. На последней секунде мяч едва не оказался в наших воротах, но то-то из защитников подстраховал Чужкова.

11.00. Странный штрафной поставили в наши ворота, мяч после удара Рамачиотти рикошетом от песка попал в перекладину.

09.56. ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!! 2:0. Никоноров пробил через себя, мяч полетел вдоль ворот и Павленко подставил ногу. Дель Местре выловил мяч, но уже за линией.

09.30. Рамачиотти убегал в контратаку, но пробил очень неудачно.

09.00. Ответили итальянцы атакой, но завершающий удар Виктор Крышанов заблокировал.

07.53. ГООООООООЛЛЛЛЛЛ!!! 1:0. Всё шло к этому! Чужков бросил на «столба», Николай Крышанов развернулся под левую и хладнокровно пробил в ближний угол!

07.00. Ещё один момент, мяч метался по штрафной, но никто из россиян так и не смог нормально пробить.

06.00. Романов!!! Вот первый реальный момент у нас, но Кирилл не смог переиграть Дель Местре буквально с пары метров.

05.30. Папоротный пробил с очень дальнего штрафного — сильно, но неточно.

05.00. Да, любопытно. Видимо, травма у лидера итальянцев. Никоноров, тем временем, опасно пробил через себя — мимо.

04.00. Виктор Крышанов сильно пробил — Дель Местре на месте. А Гори-то на трибуне сидит.

03.00. Больше россияне владеют мячом. Много играют через Чужкова.

02.00. Чужков тоже отметился — поймал мяч намертво после удара Рамачиотти.

01.00. Максим Чужков у нас в воротах, Симоне дель Местре в итальянской «рамке». И итальянский кипер уже отражает удар Крашенинникова.

00.00. 0:0. С богом. Поехали!

18:20. Множество итальянских болельщиков на центральной трибуне, а флаг — один. Российский, из Новосибирска. Да, в футбольной Италии бывает и такое. Гимны отыграли, считанные мгновения до начала матча.

18:15. Появляются команды на песке. Россия сегодня в красном, Италия — в синем. Пять минут уйдёт на традиционные предматчевые церемонии, и игра начнётся.

18:10. Габриэле Гори и Паоло Пальмачи (тот, который на заглавном фото) — вот два человека, которые сегодня будут проводить лёжа на песке не меньше времени, чем стоя. Да, они будут валиться от любого касания и даже без них. Гори в этом сезоне сыграл в чемпионате России и в Кубке, но и без этого россияне отлично знают его манеру игры.

18:08. Итак, Португалия обыграла Испанию — 4:3, и ждёт соперника по финалу. Команды России и Италии готовы выйти на песок.

18:05. Состав у нас сегодня точно такой же, как и в игре с Украиной. Котов и Аксёнов остались вне заявки на игру.

18:00. Вот так сборная России прибыла на игру с Италией. Футболисты посмотрели первый период матча Испании и Португалии, где определяется первый финалист, и отправились разминаться.

17:55. Россияне готовились к игре в штатном режиме. Утренняя тренировка прошла по плану, немного погоняли Бориса Никонорова в «пляжную картошку».

17:52. Италия в последний раз была в финале Евролиги в 2010 году, когда проиграла там Португалии. И вот новый шанс, спустя семь лет. Нужно одержать всего лишь одну победу, неважно, в основное время, в дополнительное, или в серии пенальти. Тем более, так приятно сыграть в финале дома.

17:50. Сборная России, кстати, белорусов обыграла солидно и стильно — 4:1. Все голы того матча здесь.

17:45. Теперь, собственно, к теме судейства. Хозяев на этом турнире тащат изо всех сил. В первом матче с Италией Украина на первой же минуте получила левейший пенальти, ещё через две минуты — очень сомнительный и очень убойный штрафной. 2:0 к четвёртой минуте, после чего украинцы элементарно сломались и пропустили ещё несколько мячей. Беларусь вчера повела в счёте — 3:1, но была засыпана штрафными, коих итальянцы, в итоге, пробили в три раза больше. И это при совершенно равной игре и счётом 6:5.

17:40. Украину мы вчера обыграли в сумасшедшем матче, забив два гола на последней минуте. Вот как это было и как забивались голы.

17:35. Да, готовиться нужно к самому отвратительному судейству. На это есть ряд причин. Российские футболисты, в общем-то, всё понимают. Артур Папоротный, ставший героем вчерашней игры с Украиной, так и сказал: "Конечно, провокации будут, но нам важно на них не поддаваться, играть максимально аккуратно. Понятно, что итальянцы будут падать, симулировать, но мы должны быть к этому готовы".

17:30. Приветствуем вас, уважаемые любители пляжного, да и обычного футбола. В матче третьего тура группового этапа Суперфинала сборная России сыграет с хозяевами песка — командой Италии. Победитель выйдет в финал турнира, проигравший сыграет за третье место. Сегодня против нас будут не только болельщики, но и судьи. В этом почти нет сомнений. Игра начнётся в 18:15 по московскому времени, не пропустите!