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Пляжный футбол, Россия — Португалия. Суперфинал
Текст: Андрей Иванов
Фото: beachsoccerrussia.ru

Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Финал. Россия — Португалия. LIVE

Финал Суперфинала Евролиги пляжного футбола. Россия играет с Португалией. Ведём трансляцию со стадиона в Террачине, не пропустите!
17 сентября 2017, воскресенье. 17:30 Другие

18.07. Испания и Италия, которые бьются за бронзу, только что завершили основное время вничью — 2:2. Сейчас начался овертайм, так что финал стартует с задержкой.

18:05. А вот и изменение у нас в составе. Вместо Аксёнова будет играть Котов. Вот так, дебют Юрия здесь и вообще в Суперфиналах Евролиги. И сразу — в финале.

18:00. Во всех трёх матчах этого Суперфинала сборная России стабильно забивала четыре гола. Каждый раз этого хватало для победы. Португалия забивала 8, 6 и 4, но и пропустила почти в два с половиной раза больше — 14 против наших шести мячей. Фактически классика: лучшая оборона против лучшей атаки.

17:55. У Португалии тоже есть потеря — из-за перебора жёлтых карточек на сыграет защитник Руи Коимбра. Фактически, основа обороны команды Марио Наркизо.

17:50. Зато есть и неожиданное пополнение. Вряд ли этого игрока позволят заявить на финал, но в утренней тренировке нашей команды он выглядел очень здорово.

17:45. В составе сборной России потеря — из-за повреждения не сыграет Николай Крышанов. Его место в атаке займёт Владислав Аксёнов, который на этом турнире выходил в первой игре, с Беларусью. Ну и привычно не попал в «старт» Юрий Котов, но здесь так и не сыграл ни одного матча.

17:40. Обе команды завоевали право играть в финале только в последнем туре группового этапа. Португалия с трудом победила Испанию — 4:3, ну а мы обыграли Италию — 4:2. Всё голы этого матча можно посмотреть здесь.

17:35. Россия два последних года не могла выйти в финал, Португалия два последних года играла там. В 2015-м обыграла Украину, в 2017-м уступила ей. В этом году мы уже встречались с португальцами на их песке. Это было на Мундиалито, россияне выступали очень экспериментальным составом и проиграли — 1:3, хотя до начала третьего периода вели — 1:0.

В июне на Мундиалито Россия проиграла Португалии — 1:3

В июне на Мундиалито Россия проиграла Португалии — 1:3

Фото: beachsoccerrussia.ru

17:30. Приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Сборная России по пляжному футболу вновь в финале Суперфинала Евролиги. Три победы на групповом этапе больше ничего не значат — впереди один матч, и его нужно выиграть. Соперник — самый неудобный из всех возможных. Португалия. Начало финальной встречи в 18:15 по московскому времени. Оставайтесь с нами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Макаров - пляжный футбол
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