Провал в Париже забыт. Российские борцы снова побеждают

К юбилею легенды

Традиционный турнир по вольной борьбе Гран-при Александра Медведя проводится с 1970 года, но в этом году он особенный. По срокам организаторы решили перенести его с весны на осень и приурочить к 80-летнему юбилею легендарного борца, который трижды побеждал на Олимпийских играх. Для россиян это был первый крупный турнир после провального чемпионата мира в Париже. Понятно, что его участники просто не успели бы восстановиться за столь короткий срок и снова выйти на ковёр, так что шанс проявить себя выпал резерву, а также нескольким именитым борцам, вернувшимся в дело после травм.

В отличие от сборной России, белорусская команда не осталась без золотых наград, поэтому в первый день соревнований прошло чествование новоиспечённой чемпионки мира Ванессы Колодинской и серебряного призёра в тяжёлом весе Василисы Марзалюк. Всего же в соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов из 11 стран. Помимо ближнего зарубежья в Минск приехали сильные соперники из Ирана и США.

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За явным преимуществом

В весе до 74 кг в России всегда сумасшедшая конкуренция. Экс-чемпион мира среди юниоров осетин Алан Засеев на чемпионате России этого года завоевал лишь бронзовую медаль и в числе кандидатов на поездку в Париж не рассматривался. Гран-при Медведя стал его первым международным турниром с тех времён и особых проблем с соперниками он не испытал. Все пять схваток он выиграл досрочно за явным преимуществом в 10 баллов, а в финале расправился с иранцем Мохаммадом Моттаджиниа.

Другие два россиянина в финале свои схватки проиграли. Константин Власов довольствовался серебром в весе до 65 кг, по всем статьям уступив хозяину соревнований Азамату Нурикову, а полутяж Магомедхан Магомедов проиграл в финале грузину Гиви Мачарашвили лишь по последнему успешному действию.

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Российский финал

Второй день получился куда более щедрым на награды для наших борцов. В финале весовой категории до 70 кг сошлись два россиянина. Победитель юношеского первенства Европы и серебряный призёр чемпионата России Магомад Дибиргаджиев в вязком тактическом поединке неожиданно проиграл куда менее титулованному дагестанцу Мураду Курамагомедову всего один балл.

Призёр прошлогоднего чемпионата Европы Заур Макиев по примеру многих наших звёзд решил в этом году сменить весовую категорию и перешёл в 86 кг. Стать призёром чемпионата России с первого захода не удалось, поэтому Гран-при Медведя был отличным шансом реабилитироваться и набраться уверенности в себе. В решающей схватке он не отдал ни одного балла другому призёру чемпионата Европы Роману Читадзе из Беларуси.

Победное возвращение Ологоновой

Главным событием женского турнира стало возвращение на ковёр после тяжёлой травмы и операции на коленном суставе трёхкратного призёра чемпионата мира Ирины Ологоновой. Из-за этого она пропустила чемпионат России и не смогла побороться за попадание на чемпионат мира. В Минске Ирина одержала уверенную победу в привычном для себя весе до 55 кг, но в перспективе перейдёт в олимпийскую категорию 57 кг.

Ещё три победы россиянки одержали во второй день соревнований. Призёр чемпионата России этого года Ульяна Тукуренова победила в весе до 58 кг и в связи с длительным выбытием из строя нашего лидера Валерии Кобловой будет претендовать на первенство в этой весовой категории. 21-летняя Валерия Суворова успешно делает первые шаги во взрослой борьбе. По примеру своих бурятских землячек она выиграла в весе до 63 кг. Наконец, третий номер нашей сборной в весе до 53 кг Екатерина Полещук победила в финале местную спортсменку Светлану Ламашевич, записав на свой счёт седьмую российскую победу в Минске.