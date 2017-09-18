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Текст: Михаил Чесалин
Фото: beachsoccer.com

Пляжный футбол «уже не тот». А «красная машина» снова та

Не так давно все говорили о кризисе сборной России по пляжному футболу. Однако команда перестроилась и снова всё всем доказала. Или не всё?
18 сентября 2017, понедельник. 11:30 Другие

Пляжный футбол «уже не тот»

В апреле-мае на Багамских островах прошёл чемпионат мира по пляжному футболу, на котором впервые за почти десятилетие сборная России отсутствовала. Причина проста: наша команда не сумела на тот турнир отобраться, в ключевом матче проиграв команде Польши. Эта неудача вкупе с тем, что более полутора лет россияне не завоёвывали ни одного титула на международных турнирах, породила разговоры о кризисе в сборной, о том, что российский пляжный футбол «уже не тот», а также о необходимости перемен.

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Ещё в начале сезона перед сборной России был поставлён чёткий ориентир – как можно лучше выступить на Евролиге – главном турнире года. Однако летом уверенности в том, что наша перестраивавшаяся на ходу команда сможет добиться успеха, не было никакой.

Первый этап в Белграде сборная России завершила с удовлетворительным результатом – три очка из девяти возможных. На выставочном мундиалито россияне тоже выступили довольно скромно: в сражении четырёх чемпионов мира уступили и бразильцам, и португальцам. И лишь московский этап Евролиги внёс толику оптимизма: три победы в трёх матчах, гарантированная путёвка в Суперфинал, а главное качественная игра – позволили выдохнуть с облегчением.

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Однако добраться до решающих матчей по проторенной тропинке, ведущей от московского этапа, не удалось. На Кубке России по пляжному футболу за каких-то 10 минут полуфинала между флагманами – «Локомотивом» и «Кристаллом» – сборная России потеряла сразу двоих лидеров. «Потеря Макарова и Шишина колоссальна для нас, ведь перед этапом в Москве мы практически наиграли новые сочетания, а теперь снова придётся заниматься экспериментами и латанием дыр» – эти слова главного тренера сборной России по пляжному футболу Михаила Лихачёва перед стартом финального этапа Евролиги-2017 настраивали на невесёлый лад.

Таким образом, сборная России отправилась на ключевой старт сезона в итальянский городок Террачина если не в экспериментальном, то в довольно необычном составе. Из 12 человек, попавших в заявку, лишь четверо побеждали на чемпионатах мира, все остальные пришли в сборную уже после 2013 года. При этом для четырёх футболистов Суперфинал вообще был первым в карьере, несмотря на то что сборная России выступала в нём ежегодно на протяжении 11 лет. И из этого материала тренерскому штабу сборной за два с половиной дня предстояло вылепить команду, способную победить своих самых неудобных соперников в Европе.

Из 12 человек, попавших в заявку на Суперфинал, лишь четверо побеждали на чемпионатах мира, все остальные пришли в сборную уже после 2013 года. При этом для четырёх футболистов Суперфинал вообще был первым в карьере.

Безупречный турнир

Как знать, возможно, именно потеря двух ключевых футболистов, в нужный момент способных взять игру на себя и сделать гол из ничего, помогла всем остальным мобилизоваться и проявить свои лучшие качества. Суперфинал Евролиги-2017 получился для сборной России лучшим турниром как минимум за последние два года. Наша команда играла просто безупречно.

Первый же матч с Беларусью – командой, которая уже выглядит готовой к большим свершениям и победам и традиционно доставляет большие неприятности сборной России, – показал, что тренерскому штабу сборной удалось выстроить качественную игру в обороне. Именно от «печки» плясала российская команда, и при этом нельзя не отметить сидящего на этой «печке» вратаря Максима Чужкова, который заслуживает за Суперфинал отдельных аплодисментов не только за надёжность в защите своих ворот, но и за умелую организацию атак и даже забитый гол!

Второй матч с Украиной – на тот момент действующим победителем Евролиги – показал, что у сборной России есть характер. В начале третьего периода украинцы смогли вырваться вперёд, и России пришлось приложить немало усилий, чтобы догнать соперника. В итоге всё это обернулось невероятной, драматичной и шокирующей для украинцев концовкой. Артур Папоротный забил на последней минуте матча два гола и принёс сборной России победу в основное время.

Третий матч с Италией – хозяйкой соревнований, едва ли не разорвавшей при поддержке болельщиков, а иногда и судей, Украину и Беларусь, – показал, что наша сборная – настоящая команда, а не набор качественных футболистов. Это было хорошо видно на контрасте: сборная Италии, потеряв своего главного бомбардира из-за перебора карточек, часто сбивалась на индивидуальную игру, а Россия наступала единым, монолитным фронтом. В нашей команде угроза исходила от каждого из футболистов, и итальянцы просто не понимали, что делать.

А четвёртый матч с Португалией показал, что Россия по-прежнему может обыграть любого соперника. Объективно, в последние пару лет португальцы перехватили у россиян статус сильнейшей команды Европы. Но в финале Евролиги-2017 у них просто не было никаких шансов. Сборная России спокойно «зачехлила» соперника и убрала его на дальнюю полку. Матч вполне мог завершиться даже всухую, но на 36-й минуте португальцы всё-таки сумели забить гол престижа. Но сути это не поменяло: Россия выиграла спокойно и с огромным запасом, став пятикратным чемпионом Евролиги и 11-кратным призёром за 11 лет.

«Красная машина» не развалилась

Илья Леонов, капитан легендарной сборной, побеждавшей на чемпионатах мира, завершил карьеру игрока и сосредоточился на тренерской работе. Непроходимый защитник Юрий Горчинский завершил карьеру в сборной. Всё реже вызывается в национальную команду Егор Шайков, всегда наводивший ужас на чужую оборону. Из-за травм всё реже и реже можно увидеть в деле непробиваемого вратаря Андрея Бухлицкого. Однако практика показывает, что им есть достойная смена. «Красная машина» не развалилась после не слишком удачного сезона-2016. Она просто перестроилась, стала другой, снова голодной до больших побед. И Суперфинал Евролиги-2017 показал, что этой команде всё по плечу.

Недаром вице-президент РФС Сергей Анохин, плотно занимающийся развитием пляжного футбола в России, поздравляя сборную России с победой, заметил: «Победив Португалию в финале, мы вернули себе лидерство в Европе. Следующий шаг – вернуть себе лидерство в мире».

Фото: beachsoccer.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России - Пляжный футбол
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