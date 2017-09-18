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Юлия Липницкая
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

«Анжелы и Димоны». Почему Липницкую не жалко

Её анорексия — покупка лотерейного билета в попытке сорвать джекпот. А тут ещё и «отец» нашёлся.
18 сентября 2017, понедельник. 13:45 Другие

С момента объявления Юлии Липницкой о завершении карьеры прошло уже три недели, а информационное пространство продолжает бурлить, как проснувшийся вулкан, хотя, собственно, и новость-то давно не новость и жалеть с точки зрения спорта тут не о чем. Полку жалеющих, впрочем, прибыло после заявления Юлиной мамы о том, что дочка три месяца лечилась от анорексии, вызванной непрерывной борьбой с лишним весом. «Бедная девочка, как над ней издевались все эти тренеры, диетологи, пиарщики и даже собственная мать», — послышались тут же голоса. Но мы им вторить не будем, а разберёмся в ситуации по сути, как это принято в рубрике «Анжелы и Димоны».

Жалкие 32 тысячи

Слезливых рассказов о маленькой девочке, которой пришлось многим пожертовать ради спорта, в последнее время применительно к Юле действительно слишком много. Её пиарщики пытались продвигать в прессу истории о детских лишениях, подъёмах в шесть утра и тренировках до поздней ночи, мама жаловалась, что не выступавшую с декабря спортсменку в этом году сняли с зарплаты в федерации и платили только «жалкое» пособие для олимпийских чемпионов. Последнее, между прочим, составляет сейчас 32 тыс. рублей — уровень средней зарплаты по стране или очень хорошей пенсии.

Спортсменку в этом году сняли с зарплаты в федерации и платили только «жалкое» пособие для олимпийских чемпионов. Последнее, между прочим, составляет сейчас 32 тысячи рублей — уровень средней зарплаты по стране или очень хорошей пенсии.

Затем в истории Липницкой появился отец, или точнее «отец», которого не признаёт ни мать, ни дочь, но он готов пройти тест на ДНК и выплатить алименты за все годы. С такими сюжетами прямой путь на шоу «Пусть говорят», которому с уходом Андрея Малахова новые темы не помешают. И, наконец, выяснилось, что главной причиной завершения карьеры стала не неспособность конкурировать с соперницами новой волны, а анорексия. Ни в коем случае не хочу ставить под сомнение сам факт этой болезни, так как был свидетелем того, как Юле сводило ноги на её последнем официальном старте в Москве и это не было игрой на публику, но цена, которую платят спортсмены за успех, во многих случаях бывает несоизмеримо выше.

Юлия Липницкая

Юлия Липницкая

Фото: РИА Новости

Обратная сторона медали

История спорта знает столько случаев самопожертвования, что удивить очередным из них кого-то сложно. То, через что прошла Юлия Липницкая, не выходит за рамки обычной судьбы девушки в школе гимнастики или фигурного катания, синхронного плавания и балета. Судьба оберегла её от серьёзных травм, тренеров деспотов, издевающихся над своими спортсменками и позволила дойти до самой вершины. А сколько юных спортсменов оказываются искалеченными ещё только в начале этого подъёма и вынуждены всю жизнь существовать на куда более скромные пособия по инвалидности? Ну, расскажите о её трагичной судьбе близким Елены Мухиной или румынской гимнастке Марии Олару, от чьих откровений стынет в жилах кровь.

Жить вопреки. История одной победы над смертью
Сегодня Елене Мухиной могло бы исполниться 55 лет. Всю её блестящую карьеру перечеркнул один неудачный прыжок. Карьеру, но не жизнь.

Но большинство из тех, кто готов идти в спорте до конца, пожертвуют чем угодно. Кто-то согласится ради олимпийского золота лишиться руки или ноги, кто-то будет готов разрушать свой организм любой гадостью, ведь бороться с допингом стали потому, что он был опасен для жизни. Порой, говоря о своих лишениях, спортсмены забывают, что они с лихвой окупаются деньгами, славой и такими возможностями, которые обычная жизнь им не даст никогда.

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Хотите знать, как «у них» готовят золотых гимнасток? Публичные порки, избиения тренеров, жестокий голод – уверены, что всё ещё хотите?

Завидуйте, а не плачьте

В случае же с Липницкой жаловаться на судьбу — это гневить бога. В её короткой, но яркой карьере произошёл всего один всплеск. Годом позже или годом раньше, он так бы и остался незамеченным, но произошёл именно в тот момент, когда внимание всего мира было приковано к этой девочке в красном. Вся остальная история была уже в тени этого яркого момента. Так что же это, если не фантастическое везение?

Конец карьеры становится трагедией для спортсмена, когда тебе 40 лет, твоё тело превратилось в развалину, а в жизни ты ничего не умеешь и никому не нужен. Когда ты молода и красива, на тебе не пиарится только ленивый, перед тобой открываются любые двери и есть возможность получить любую профессию, это можно сравнить только с крупным выигрышем в лотерею. Для дальнейшего успеха в жизни у Липницкой есть всё, и для этого вовсе не нужно идти в Думу. Поэтому нам надо радоваться и по-доброму завидовать, а не жалеть и плакать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Юлия Липницкая Анжелы и Димоны
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