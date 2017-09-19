Неподражаемый. Побеждают многие, а лучший — Карелин. Почему?

Сегодня 50-летний юбилей празднует человек-глыба, трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, на протяжении 13 лет не проигравший ни одной схватки. Он — лучший спортсмен столетия. Без вариантов.

Беспрецедентная победная серия

Борцу никогда не стать самым титулованным олимпийцем. На ковре разыгрывается всего одна медаль, а высокая конкуренция и травматичность спорта делает примеры нескольких побед подряд единичными. Это вам не плавание: проплыл 50 метров — чемпион. Ещё 50 — снова чемпион. Начал руками по-другому махать — опять чемпион. Вместе с товарищами помахал — великий чемпион.

Александр Карелин не просто выиграл три Олимпиады и остановился в шаге от четвёртой. Он никому не проигрывал на протяжении 13 лет и за это время выиграл три Олимпиады, одержал 9 побед на чемпионатах мира, 12 на чемпионатах Европы и 13 побед на первенствах страны. В официальных схватках Карелин проигрывал всего дважды. На чемпионате СССР 1987 года он уступил 0:1 Игорю Растороцкому, а в 2000-м в своей последней официальной схватке с таким же счётом впервые проиграл иностранному сопернику, американцу Рулону Гарднеру в финале олимпийского турнира в Сиднее.

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Тотальное превосходство

Победы Карелина достигались не просто за счёт класса, удачи или стечения обстоятельств. Ему не нужно было побеждать на зубах, проводя победные броски на последних секундах. Представьте, если бы Майкл Фелпс всегда обгонял соперников на корпус, а Усэйн Болт финишировал на 10 метров впереди преследователей. Карелин всегда побеждал легко и уверенно. Для этого у него было два бронебойных козыря — потрясающая физическая мощь и коронный приём «обратный пояс». «До меня у тяжеловесов его мало кто делал, хотя это очень практичный приём. При хорошей амплитуде он давал 5 баллов преимущества. Два «обратных» – чистая победа, быстро и красиво, надо только два раза выложиться», — объяснял свой выбор Сан Саныч.

Спортивное поведение

В японской борьбе сумо чтобы стать йокодзуной (великим чемпионом) недостаточно просто побеждать. Атлет должен быть образцом для подражания и за пределами ковра. Карелин был именно таким. Он чётко придерживался трёх «НЕ»: не оправдывайся, не жалуйся, не обвиняй. Соперники порой пытались использовать грязноватые приёмы против Александра, но тот всякий раз наказывал их в рамках правил своими коронными приёмами. О его травмах люди порой узнавали в последний момент, так как он никогда не жаловался на боль, а всю вину за поражение от Гарднера принял на себя, не пытаясь свалить случившееся на ошибку судьи. Даже в единственном в карьере бою в ММА он использовал только приёмы из греко-римской борьбы, так как считал неблагородным бить соперника по лицу.

Александр Карелин Фото: Reuters

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Победы через боль

Все эти 13 лет травмы не обходили легендарного борца стороной, но он выступал так, что о них никто даже не догадывался. Ещё в 1988 году он с трещиной в руке выиграл отборочную схватку на Олимпиаду у Растороцкого. Вдохновлённый победой юного сибиряка Михаил Мамиашвили предложил доверить именно Карелину нести знамя Советского Союза, так как этот парень точно не отступит и не сдастся. На чемпионате мира 1993 года уже в первой схватке Сан Саныч сломал два ребра. Об этом вскоре узнал его главный соперник швед Томас Юханссон, но воспользоваться преимуществом ему так и не удалось. Карелин дважды взял его на обратный пояс и выиграл досрочно. В 1996-м он выиграл чемпионат Европы с разорванной большой грудной мышцей. Проще говоря, победил всех одной рукой. Травма была настолько серьёзной, что ставила под сомнение выступление на Олимпиаде, но у Карелина даже в мыслях не было сняться с соревнований ради главного старта.

Своевременный уход

Уйти вовремя под силу далеко не каждому из великих спортсменов. Уже сойдя с вершины, многие продолжают выступать, показывать средние результаты и тем самым теряют своё великое наследие. Карелин повесил борцовки на гвоздь сразу после поражения Гарднеру, хотя ещё несколько лет мог бы выступать на самом высоком уровне. Но действительно великий человек всё понимает и точно знает своё время, как бы ни хотелось продлить его хоть на чуть-чуть. Мудрый Карелин думал не о себе, а о виде спорта и дал дорогу молодым, ведь за несколько месяцев до Игр американца победил 20-летний Юрий Патрикеев, проигравший конкуренцию Карелину.

50 лет — это как 5:0. Как-будто обратный пояс и баллы за его исполнение. Красиво, но неточно. На самом деле Александр Карелин — это чистая победа. Без шансов и вариантов для соперников. Он — лучший, и «Чемпионат» присоединяется к тысячам сегодняшний поздравлений. Чистых побед вам, Сан Саныч!

Александр Карелин Фото: РИА Новости