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Николай Иванов
Текст: Александр Круглов
Фото: zubakovsport.com

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Чемпионом он так и не стал, зато стал героем. Посмертно.
19 сентября 2017, вторник. 11:00 Другие

23-летний москвич Николай Иванов решил прогуляться по родному Жулебино с друзьями пятничным вечером. Его внимание привлёк шум. Оказалось, что подвыпивший молодой человек приставал к девушкам. В пятницу на улицах любого города хватает субъектов, теряющих голову от алкоголя и представляющих угрозу для окружающих. Другой бы не обратил внимание и прошёл мимо, но Николай оказался настоящим спортсменом и мужчиной и вступился за девушек.

Однако хулиган в этот вечер был настроен действовать, а не разговаривать, тем более с неизвестно откуда взявшимся защитником. Он вытащил нож и неожиданно ударил Николая. Спортсмена удалось быстро госпитализировать, однако рана оказалась слишком серьёзной и глубокой. Спасти Иванова не удалось, и он скончался в тот же вечер, предотвратив, возможно, другое тяжкое преступление.

В спорте Иванов никогда не считался большим талантом, но среди московских ходоков был одним из самых титулованных. В 2009-10 годах становился призёром первенств России среди юношей, отбирался на первые юношеские Олимпийские игры и регулярно выступал на чемпионатах России. Попасть на большие соревнования поначалу мешали сильные соперники из мордовской школы, а затем и отстранение всех российских легкоатлетов.

В последний раз Николай вышел на старт на сочинской трассе Формулы-1, где проходил зимний чемпионат страны по ходьбе. Закончить дистанцию он не сумел, получив травму, однако планировал продолжать бороться и, восстановившись, начал подготовку к сезону, пока его жизнь не оборвалась на этой встрече с пьяным хулиганом.

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Одни убивали за банку огурцов, другие — по пьяни, кто-то — из ревности и мести. А безрукого — случайно, потому что бил ногами.

В этом году на нас обрушился целый вал убийств спортсменов. Молодые люди в расцвете сил погибают в нелепых разборках, где становятся жертвами чей-то глупости и жестокости. Такое впечатление, что лихие 90-е возвращаются. Сегодня также стало известно, что убийца пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался полиции, и теперь ему грозит серьёзный срок до 20 лет, а возможно, и больше. Хочется верить, что и этот негодяй, лишивший жизни Николая Иванова, ответит перед судом по всей строгости закона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Николай Иванов
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