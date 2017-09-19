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Текст: Михаил Чесалин
Фото: beachsoccer.com

«Гимн пели от души, от сердца. Тогда и появилось предчувствие — победим»

В пляжный футбол лучше всех в Европе играет сборная России. Конкретно — Артур Папоротный. И Европы ему уже мало.
19 сентября 2017, вторник. 16:45 Другие

Сборная России по пляжному футболу и её болельщики давно соскучились по вкусу больших побед. В 2016 году наша команда не выиграла ни одного турнира, проиграла квалификацию к чемпионату мира и заставила всех говорить о кризисе и смене поколений. Работа по обновлению команды принесла плоды уже в 2017-м. Россияне, обыграв принципиальных соперников, в пятый раз стали победителями Евролиги по пляжному футболу.

Самый ценный игрок турнира в Террачине, автор нескольких важнейших голов в составе сборной Артур Папоротный рассказал «Чемпионату», как за два дня подготовить команду к победе в турнире, можно ли избежать «судейских игр», когда он почувствовал, что Португалии не выиграть в финале, и чего ждать от сборной России в будущем.

Пляжный футбол «уже не тот». А «красная машина» снова та
Не так давно все говорили о кризисе сборной России по пляжному футболу. Однако команда перестроилась и снова всё всем доказала. Или не всё?

«У нас была такая сборная, в которой многие вообще ничего не выигрывали»

– Артур, после финального свистка, зафиксировавшего победу сборной России в Евролиге-2017, прошло уже два дня. Какие чувства сейчас испытываете?
– Сейчас постепенно приходит полное понимание победы, осознание, что мы завоевали серьёзный титул, ведь круче Евролиги, наверное, только чемпионат мира. Особенно приятно победить, учитывая, что мы со сборной ничего с 2015 года не выигрывали.

– Можно ли сказать, что в 2017-м сборная России вновь ощутила голод по большим победам, которого долгое время не испытывала?
– Конечно. Когда ты два года ничего не выигрываешь, всегда хочется вновь вернуться на победный путь. А сейчас у нас вообще подобралась такая сборная, в которой человека четыре побеждали и в Евролиге, и на чемпионатах мира, а многие вообще ничего на международном уровне не выигрывали. Поэтому ребята были мотивированы даже не на 100, а на все 200 процентов – это тоже очень сильно нам всем помогло.

– У сборной России непосредственно перед Суперфиналом Евролиги было лишь два дня на подготовку. Как команда их использовала, над чем работала?
– Времени действительно было очень мало. Если говорить конкретно, то мы обсуждали самые простые взаимодействия в атаке, пытались наигрывать схему «два-два» и, конечно, очень много внимания уделяли защите. Как ни крути, а игра всегда строится от обороны. Мы в состоянии забить два-три гола, чтобы победить, если пропустили один-два.

– Показалось, что именно с точки зрения действий в обороне сборная Россия провела один из лучших турниров в последние годы. Были некоторые отдельные неудачные отрезки, но в целом всё было практически идеально. Согласны?
– В целом да, особенно с учётом новых сочетаний и коротких сроков подготовки. Как вы и сказали, были определённые неудачные моменты: где-то от нехватки опыта, где-то от волнения, но в целом команда сыграла просто замечательно. Я считаю, что это и принесло нам плоды.

– Тяжело ли было без Алексея Макарова и Дмитрия Шишина, получивших травмы буквально за несколько дней до отъезда в Италию?
– Конечно, в их отсутствие пришлось кому-то другому брать на себя роль лидера, забивать, отдавать передачи. Нам очень сильно не хватало Макарова и Шишина – это очень сильные игроки, которые на двоих едва ли не большую часть голов сборной России забили за всю её историю, и если бы они были, то играть нам было бы гораздо проще.

У нас вообще подобралась такая сборная, в которой человека четыре побеждали и в Евролиге, и на чемпионатах мира, а многие вообще ничего на международном уровне не выигрывали.

«Были опасения, что судьи будут благосклонны к сопернику»

– Часто и вам приходилось брать на себя роль лидера сборной. И здесь обязательно нужно вспомнить матч с Украиной, где два ваших гола на последней минуте перевернули ход матча. О чём думали в ту минуту, что чувствовали?
– Говоря об этой минуте, я вспоминаю полуфинальный матч с Португалией на Европейских играх в Баку, где мне также удалось забить победный гол в концовке встречи. А если говорить о матче с Украиной, то я был полностью погружён в игру, не слышал трибун, не видел ничего вокруг. Иногда бывает так, что смотришь в концовке на табло, видишь, что остаётся минута, нервничаешь и торопишься, но в этот раз и этого не было – всё шло своим чередом. За ту концовку хочется сказать большое спасибо ребятам и в первую очередь вратарю Максиму Чужкову. В концовке он совершил какое-то сумасшедшее действие: пошёл вперёд, обыграл футболиста соперника и отдал голевой пас – всё сложилось. Забить удалось мне, но это заслуга всей команды: все ребята старались, боролись до последнего, и мы заслуженно победили.

– В этом году вы не так много забивали за клуб, но в сборной в самый ответственный момент вам удалось реализовать свой бомбардирский потенциал.
– За клуб я традиционно забиваю немного. Моя задача – организовывать оборону, а людей, которые забивают голы, у нас хватает. А за сборную, как видите, лучше получается. Как я уже сказал, в отсутствие Макарова и Шишина, нужно было помогать нашим нападающим, брать игру на себя, стараться забивать, и я очень рад, что это получилось.

– Сборная Италии пользовалась потрясающей поддержкой трибун. Каково вам было играть в де-факто полуфинальной встрече против итальянцев при полном стадионе?
– Я очень люблю играть при полных трибунах. Но когда ты играешь дома, перед своими болельщиками, на тебя ложится дополнительный груз ответственности – ты не можешь их разочаровать. А игра в гостях при полных трибунах только добавляет мне сил и энергии, я очень это люблю, так что на стадионе в Террачине мне было комфортно. Тем более что и болельщики сборной России там были – спасибо большое им за поддержку.

– Показалось, что в матчах с Украиной и Беларусью судьи были благосклонны к итальянцам. Не было ли опасений, что в нашем матче начнутся какие-то судейские игры?
– Если честно, опасения были. Но Михаил Викторович подробно рассказал нам, как действовать с каждым игроком сборной Италии, как избежать поводов для назначений подобных штрафных – ударов через себя, каких-то падений. Мне кажется, все ребята с этим отлично справились.

А предчувствие появилось, когда мы стояли и пели гимн перед матчем. Мы так его спели! Не для галочки рот открывали, а пели от души, от сердца. И после гимна промелькнула мысль, что сегодня мы свою победу никому не отдадим.

– Как думаете, если бы за итальянцев мог сыграть Габриэле Гори, перебравший жёлтых карточек, сборной России пришлось бы намного труднее?
– Думаю, да. Это их главная ударная сила, лучшим бомбардир, забивший много голов в двух первых матчах. Пальмачи, который до этого играл на фланге, пошёл в атаку, но нашей обороне с ним было проще, чем могло бы быть с Гори. Конечно, это повлияло на ход матча.

«После гимна промелькнула мысль, что мы победу не отдадим»

– Были ли какие-то предчувствия перед финалом с Португалией? Чего ждали от матча?
– Лично я мечтал только о победе. Мне, честно говоря, надоело проигрывать Португалии за последние два года. А предчувствие появилось, когда мы стояли и пели гимн перед матчем. Мы так его спели! Не для галочки рот открывали, а пели от души, от сердца. Круче, наверное, было только на Европейских играх в Баку. Эта энергетика передавалась каждому игроку, и уже после гимна промелькнула мысль, что сегодня мы свою победу никому не отдадим.

– Каким было тренерское задание на матч с португальцами?
– В первую очередь справиться с португальской игрой по схеме «два-два», ведь у них очень сильный вратарь – Андраде. Важно было правильно сыграть в защите: под разные четвёрки соперника мы выбирали разные тактические схемы. И, конечно, нельзя не отметить блестящую игру Максима Чужкова. Наверное, в последний раз я такую феерию видел в исполнении Андрея Бухлицкого в 2011 году на чемпионате мира в Равенне. Макс очень много раз нас выручал, какие-то сумасшедшие мячи отбивал – он большой молодец!

– Появилось ли по ходу матча ощущение, что всё, победа уже в кармане?
– Да, появилось. Конечно, никогда заранее не загадываешь, не веришь в победу, но при счёте 3:0 уже появилась уверенность в том, что победим. Мелькнуло в голове, что судьи могут что-то придумать, нарисовать какой-то штрафной, но мы всё равно дотерпели бы и выиграли.

– Помните ли свои чувства сразу после финального свистка?
– Опустошение. Потом радость. Понимание победы пришло только вчера. Сразу после матча была мысль, что мы чемпионы Европы, но как-то не верилось в это – осознание пришло постепенно.

Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Россия — чемпион! Как это было
Сборная России по пляжному футболу в финале Евролиги на части разобрала Португалию. Европейские бразильцы выглядели беспомощно.

– Звание лучшего футболиста Суперфинала Евролиги-2017 – это важнейшая ваша личная награда в футбольной карьере?
– У меня в пляжном футболе не так много личных наград. Что-то было в 2009 и 2010 годах, но на региональном уровне. А в чемпионатах и Кубках России и тем более играх за сборную это моя первая личная награда и сразу такая важная.

– В текущем составе сборной России восемь человек пришли в состав уже после побед на чемпионатах мира, после 2013 года. Можно ли говорить, что процесс смены поколений, обновления сборной идёт успешно?
– Думаю, что да. Но пока мы выиграли лишь один турнир, теперь нужно вновь закрепиться на лидирующих позициях и тогда можно будет с уверенностью сказать, что мы движемся в верном направлении, а на смену тем замечательным футболистам, которые играли в сборной раньше, приходят такие же амбициозные ребята, которые хотят биться за страну и побеждать.

– Есть ли ощущение, что сборная России вернулась на победный путь?
– Наверное, да. Мы собрались практически с листа, сыграли с очень сильными сборными, показали хороший результат – это дорогого стоит. Думаю, если к следующим стартам у нас будет больше времени на подготовку, а в состав добавятся те же Шишин и Макаров, то мы должны быть ещё сильнее. Так что, полагаю, можно смотреть в будущее с оптимизмом.

Пока мы выиграли лишь один турнир, теперь нужно вновь закрепиться на лидирующих позициях и тогда можно будет с уверенностью сказать, что мы движемся в верном направлении.

– Следующая глобальная цель – квалификация к чемпионату мира и сам турнир в 2019 году?
– Конечно. В этом сезоне у нас в календаре ещё есть Межконтинентальный кубок, а в следующем году нам обязательно нужно попадать на чемпионат мира и возвращать себе титул сильнейшей команды планеты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России - Пляжный футбол
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