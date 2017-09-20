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Паралимпиада. Скандал. BBC
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Обрезанные наглухо. И это им ещё мельдоний не давали

Британские паралимпийцы подрезали себе конечности, чтобы выступать против более слабых соперников. Да-да, у которых вообще нет рук и ног.
20 сентября 2017, среда. 09:10 Другие

Как убить суть паралимпийского спорта, который сам по себе история преодоления и мужества, история о том, как ограниченные возможности превращаются в безграничные, как одни люди мотивируют других? Очень просто. Достаточно «поиграть» с классами допуска и завоевать практически гарантированную медаль. Речь не про Россию, если что, хотя и у нас не без греха.

Ограниченные возможности. Паралимпиада – без России, Олимпиада – ???
Сборной России на Паралимпиаде-2018 не будет. И это, скорее всего, камень в олимпийский огород. Большой такой камень.

Журналисты ВВС раскопали факты грубейших нарушений при прохождении британскими спортсменами комиссии, определяющей, в каком именно классе должен выступать тот или иной паралимпиец. Мошенничество носило (и носит) массовый характер. Разговоры об этом ходили ещё в прошлом году перед Паралимпиадой в Рио-де-Жанейро, но быстро растворились в потоке новостей об отстранении сборной России.

В чём же заключалась эта грязная тактика? В том, что не было (и нет) никаких моральных ограничений, если очень хочется попасть в другой класс спортсменов, где можно получить явное преимущество. Если для этого нужна операция по укорачиванию конечности до нужного размера – такая операция делалась. А перед медицинской комиссией на руки и на ноги (или то, что от них осталось) накладывались максимально тугие повязки, чтобы конечности долгое время оставались обездвиженными. После этого можно было выступать вместе с соперниками, у которых вообще нет рук и ног.

Вот выдержка из пункта паралимпийских правил о правах и обязанностях спортсменов: «Быть хорошо осведомлённым относительно применяемой политики, правил и процессов, установленных в этих правилах классификации, и выполнять их; добросовестно участвовать в оценке спортсмена; обеспечить предоставление достоверной информации, связанной с состоянием здоровья и/или сделать её доступной».

Британские журналисты были предельно корректны в публикации имён, называя только тех, кто не побоялся этого. Например, бегунья Бетани Вудворд, серебряный призёр Паралимпиады-2012 в Лондоне, заявила, что ей не нужна медаль, завоёванная нечестным способом. Спортсменка с ДЦП отказалась выступать за сборную Великобритании в Рио-де-Жанейро, объяснив своё решение нежеланием соревноваться с мошенниками в собственной команде. Колясочница Лиз Мактернан сравнила подобных паралимпийцев с допингёрами. И она права. Выступление в другом классе параспорта даже хуже допинга, поскольку гораздо циничнее.

Звучит это всё дико, но это не мы придумали, чтобы показать, что «они ничем не лучше нас». Это факты, добытые ВВС. Эти факты уже переданы в Международный паралимпийский комитет, юристы которого уже начали их изучение. Они должны дать оценку, получали замешанные в этом «обрезании» спортсмены и тренеры преимущество перед соперниками или нет.

Глава медицинского и научного отдела МПК Питер ван де Флит подтвердил, что расследование касается «примерно десятка случаев обмана». Примечательно, что ВВС опубликовала свои данные после того, как пост президента МПК покинул британец Филипп Крэйвен, грудью стоявший на защите чистых спортсменов в борьбе с мельдонием. Какое любопытное совпадение.

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История о том, как рекордсменка России по плаванию Ольга Ключникова пытается стать слабослышащей и выступать, а ей не разрешают.

Эта история лишний раз подтверждает: когда речь идёт о больших деньгах или иных преференциях, можно ожидать чего угодно. И нет тут каких-то национальных особенностей. Думаете, только британцы такие хитрые? Как бы не так. В России тоже подобные случаи есть. Правда, не с укорачиванием конечностей, но чем, скажите, выступление зрячих спортсменов среди слепых от этого отличается? А это, можно сказать, классическая ситуация.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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