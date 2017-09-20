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5 интриг чемпионата России
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Кто запустит в небо раненых птиц? 5 интриг чемпионата России

Будет ли снова мазать Шипулин, оживут ли Подчуфарова и Малышко и зачем вообще нужен этот летний биатлон?
20 сентября 2017, среда. 12:00 Другие

21 сентября в Чайковском стартует летний чемпионат России по биатлону. Все сильнейшие спортсмены страны проведут по две личные гонки и эстафеты на лыжероллерах. Если зимой Антон Шипулин и другие звёзды ещё как-то могут отвертеться от национального чемпионата, то гонки на роллерах — обязаловка для всех, кто хочет попасть на Олимпиаду. Выигрывать медали там необязательно, это как контрольный прокат у фигуристов. Надо оценить готовность, выявить ошибки и продолжить работу над их устранением уже на снегу. А потому вопросов перед чемпионатом России у нас хватает.

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Как Шипулин провёл работу над ошибками?

Для Антона Шипулина выступление в Чайковском станет уже вторым за месяц. В конце августа он выступал на чемпионате мира по биатлону и поразил всех ужасающей стрельбой. Три подряд промаха в эстафете, по два на каждом из рубежей в спринте — это разве уровень лучшего биатлониста страны? Понятно, что воспринимать всерьёз летние результаты давно стало моветоном, но проблемы со стрельбой в главных стартах у Антона не первый сезон. После чемпионата мира Андрей Гербулов указал Шипулину на ошибки и работал над их устранением. Посмотрим, как это у них получилось и сможет ли он хотя бы одну гонку пройти без промахов.

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Что даст Гараничеву индивидуальный подход?

Другой российский лидер Евгений Гараничев третий год занят поиском себя. Весь прошлый сезон у него пошёл комом из-за болезни на старте и долгого восстановления. В результате впервые в этом олимпийском цикле он остался без личных подиумов. К олимпийскому сезону в подготовке лучшего тюменского биатлониста решили собрать всё лучшее. Работать, вопреки витавшим с весны слухам, он продолжает с Рикко Гроссом и примкнувшим к нему Андреем Падиным, но при этом сама подготовка носит более индивидуальный характер, и непосредственное участие в ней принимает личный тренер Максим Кугаевский. Летний биатлон никогда не был сильной стороной Гараничева, а потому последить за ним сейчас будет интересно.

Жива ли Подчуфарова?

В конце прошлого сезона этим вопросом задавались все в биатлонном сообществе. Второй сезон подряд Ольга закончила досрочно в адских мучениях то ли от перетренированности, то ли из-за отказа организма. А ведь год назад в сентябре она махала ручкой с подиума в Чайковском и с оптимизмом смотрела в новый сезон. В этот раз Подчуфарова тоже вкатывалась в работу постепенно. Первые два сбора провела с Екатериной Юрловой, с которой они отлично сдружились, в облегчённом режиме, а потом присоединилась к команде и работает со всеми наравне. Но на что она будет похожа на трассе в этот раз?

Птенцы Касперовича готовы к взлёту

Бывший главный тренер сборной Александр Касперович вернулся к тому, что у него получалось лучше всего — подготовке резерва, где подобралась очень хорошая и амбициозная группа. Участвовать в ноябрьском отборе на Кубок мира его команда в этом году скорее всего не будет, да и олимпийские задачи изначально возложены на других. Однако, зная амбиции наставника, сложно представить, что кто-то из запасных не бросит вызов лидерам сборной и не попытается совершить прорыв в олимпийскую команды. Осенний старт — отличная возможность сделать на это заявку, поэтому готов держать пари, что кто-то из резерва личную медаль в Чайковском возьмёт.

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Реаниматор Хованцев

После победы на чемпионате мира 2015 года Екатерины Юрловой работающий в Финляндии российский тренер Анатолий Хованцев снискал себе славу реаниматора. Взять птицу с подбитым крылом, вылечить её и снова запустить в небо — это работа Анатолия Николаевича. Пока первая его «ласточка» благополучно прибилась к стае, её питерские земляки Дмитрий Малышко и Алексей Слепов были списаны из основной команды за бесперспективность. Шансов на международной арене обоим давалось достаточно, но Малышко после Олимпиады лишь временами напоминал себя прежнего, а Слепов хронически не может стабильно попадать в мишени. «Доктор» Хованцев — это последняя надежда для этой пары реанимировать свою карьеру и успеть на южнокорейский экспресс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Евгений Гараничев Ольга Подчуфарова
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