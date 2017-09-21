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Василий Филиппов
Текст: Андрей Шитихин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Ждём футболистов на гандболе. У нас от тычка никто не заплачет»

Гандбольный «Спартак» обыграл фаворитов сезона. Что это было? Объяснил главный тренер.
21 сентября 2017, четверг. 14:15 Другие

Московский «Спартак» в первых в своей истории матчах обыграл двух призёров прошлого чемпионата России по гандболу: дома был повержен краснодарский СКИФ, в гостях – питерский «Университет-Нева». За счёт чего собранная за месяц до старта турнира команда смогла выиграть, какие сложности испытывает и как имя «Спартак» действует на игроков, «Чемпионату» рассказал главный тренер команды Василий Филиппов.

«Находим в себе силы, когда их нет»

— Ожидали от команды такого старта сезона? Всё-таки повержены два призёра прошлого чемпионата России.
— Если скажу, что не ожидал, какой же я тогда тренер? На самом деле, мы работаем именно для этого, чтобы выходить и побеждать. Мы все очень хотели это сделать. И сделали!

— Какой из матчей получился сложнее?
— Да оба они были сложными, мы же только незадолго до старта чемпионата собрали состав. Но матч в Питере оказался более тяжёлым. С Краснодаром дома мы практически постоянно один-два мяча вели. В Питере же мы за 15 минут до окончания встречи уступали четыре мяча: в такой ситуации не может быть уверенности, что можем достать соперника.

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Только не футбольный, а гандбольный. В своём первом матче в истории.

— За счёт чего удалось переломить ход игры?
— Во многом за счёт того, что в защите мы смогли сыграть против Дмитрия Киселёва так, как должны были играть в первом тайме. И Олег Скопинцев далеко выдвинулся и прихватил его очень плотно, и сам Киселёв чуть подсел и не мог уже играть с той же эффективностью, что в первой половине. И вся команда смогла найти в себе силы в тот момент, когда их вроде и нет.

— В игре «Спартака» в этих матчах были провалы в определённые отрезки. Это связано с физическим состоянием?
— Я бы не сказал, физически мы готовы очень хорошо. Иначе не смогли бы вытягивать такие концовки, а тут второе дыхание у ребят открывается. Сами посудите: мы вчера играли с тремя игроками задней линии, после того как Женя Трушин травму получил, а всего с восемью игроками. И они всё выдержали. С провалами будем разбираться, тем более что в двух матчах они получились как под копирку. Одни и те же ошибки. Это потеря концентрации, расслабленность какая-то. И два мяча получили в свои ворота на последних секундах первых таймов.

— Ветераны порадовали?
— Не то слово! Но я именно такой игры и ожидал и от Димы Ковалёва, и от Саши Черноиванова, и от Егора Евдокимова, и от Олега Скопинцева. Мы же много лет вместе отыграли, я прекрасно знаю их возможности, не столько даже физические, сколько эмоциональные. Это те люди, которые будут биться до конца в любой ситуации и вести за собой остальных. Они своей игрой заряжают других.

— Как оцените игру вратаря Николая Сорокина?
— Он в команде меньше месяца, и ему немного не хватает сыгранности с игроками обороны. Некоторые мячи залетали нам только потому, что Коля просто не договорился с защитниками, кто какой угол держит. Это вопрос времени. А что касается моментов, когда он действует исключительно индивидуально, то ни малейших претензий, совершает сумасшедшие сейвы.

В заявке на матч может быть 16 игроков, а у нас было всего 15, из них три вратаря. И матчи такие, когда и молодых пацанов особо не выпустишь, поскольку соперники очень сложные.

«Резервов нет. Игроков на заявку не набирается»

— Чувствуется, что команде не хватает опытных игроков на данный момент?
— Очень. Нам очень бы пригодился игрок задней линии. Саша Деревень пока травмирован и в лучшем случае к декабрю приступит к тренировкам, а нам бы по ходу матча дать хоть ненадолго кому-то отдохнуть. Все выкладываются больше чем на сто процентов.

— Поэтому Ковалёв во втором матче подряд в нескольких атаках играл на позиции полусреднего?
— В матче с «Университетом-Нева» он вышел на эту позицию в концовке, чтобы подержать мяч. С его опытом это не так сложно. Но Дима после матча со «СКИФом» честно признался, что отыграть весь матч на месте полусреднего не может: одно дело на краю в таком возрасте действовать, другое – носиться весь матч. Однако он вышел и сыграл так, как и требовалось, как может настоящий капитан.

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Александр Черноиванов — о том, зачем в 38 лет менять лучший клуб России на клуб-новичок, как держать форму и на что рассчитывать в сезоне.

— Какие резервы есть у «Спартака»?
— Пока только внутренние. Вот смотрите – в заявке может быть 16 игроков, а у нас было всего 15, из них три вратаря. И матчи были такие, когда и молодых пацанов особо не выпустишь, поскольку соперники очень сложные, но свой шанс они обязательно получат. А теперь у нас основной разыгрывающий Трушин получил очень сильный ушиб бедра, правый полусредний Женя Цахариас в начале второго тайма в Питере получил перелом носа, доигрывал с ватными тампонами, Скопинцев пах потянул. Но гандболисты на площадку не валятся – играют с любыми повреждениями, если на ногах стоять могут. Будем обходиться теми, кто есть. Скоро сможет играть Максим Макаров, Лёню Воронина будем задействовать так, как на предсезонке.

— Есть возможность подписать контракт с кем-то из новичков?
— Возможность есть, но игроков в России не так много. Хотя, открою секрет, мы успешно провели переговоры с разыгрывающим, который в ближайшее время станет спартаковцем. К выездной игре в Уфе будет полегче.

«Болельщики у нас потрясающие. В Питере они заглушили местных»

— Что больше всего порадовало в проведённых матчах?
— Конечно результат. И характер. Парни играют с огромным желанием. Абсолютно все, даже те, кто много чего выигрывал. «Спартак» – много значит.

— То есть вы на себе почувствовали спартаковский дух?
— Именно! В футболке великого клуба невозможно играть спустя рукава. Даже говорить ребятам ничего не нужно, они сами всё понимают. А болельщики! Какие у нас болельщики!

— И какие же?
— Потрясающие! На игре в Питере на трибунах было 50 человек. Так они всех остальных просто заглушили. Это было нечто! Я таких речёвок, фанатских зарядов на гандболе вообще не слышал никогда. Это эмоциональный всплеск даёт своим и на соперников действует. Они вроде и дома играют, а с трибун несётся: «Вперёд, «Спартак»!» После игры болельщики дружным скандированием нас поблагодарили, а мы с ними сфотографировались. Хочу отметить и питерских болельщиков, которые аплодировали не только своим, но и нам, когда случались красивые моменты.

— Вы поддержали реноме клуба после оглушительных поражений в Питере футболистов и хоккеистов.
— Получается, так. Мы следим за тем, как выступают наши одноклубники в футболе, мини-футболе и хоккее.

— Гандболисты на футбол и хоккей ходили. «Ответки» ждёте?
— Очень хотелось бы. Особенно чтобы пришли футболисты и посмотрели на жёсткую и красивую игру, в которой некогда показывать театральные навыки. У нас точно никто не будет плакать, если немного толкнут.

— Что бы пожелали команде на сезон?
— Если ребята будут в каждом матче играть с такими же горящими глазами, как сейчас, большего и желать нечего. Тогда всё у нас получится.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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