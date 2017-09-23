Смотрите, завидуйте. Медведева выигрывает даже с помарками

Евгения Медведева с огромным отрывом победила на Мемориале Ондрея Непелы – своём первом турнире в нынешнем сезоне. Впервые она показала всему миру программы, с которыми будет выиграть олимпийское золото. Идеального проката не получилось, но уровень российской фигуристки просто космический.

Медведевой нашли конкурентку. Чтобы не расслаблялась Смена партнёров, смена тренеров, новые лица и программы, а постоянная величина только одна – олимпийский сезон стартовал.

Хейтеров нашей главной надежды на золото в фигурном катании на Олимпиаде в Пхёнчхане очень много. Медведевой что только не ставят в вину – и абсолютную похожесть программ в течение третьего подряд взрослого сезона, и один и тот же прыжковый набор, и неверные рёбра на лутце, и завышенные оценки судей. Достаточно просто посмотреть любую трансляцию в сети и включить при этом чат, как рука сама тянется, чтобы этот чат больше никогда не появлялся.

На том уровне, на котором уже сейчас в начале сезона катается Медведева, не катается никто. Во всяком случае из тех, кто уже выступил на каких-то турнирах.

Но давайте объективно: на том уровне, на котором уже сейчас в начале сезона катается Медведева, не катается никто. Во всяком случае из тех, кто уже выступил на каких-то турнирах. Даже абсолютно «заряженные» судьи не вытянут спортсменку, если она чего-то не делает. Медведева делает всё. И никакие трясущиеся руки оператора не смогут убить красоту, которую Женя творит на льду.

В Братиславе она на высочайшем уровне откатала короткую программу, и менее балла недобрала до своего же мирового рекорда. «WOW! Best ever!» — такими были комментарии после проката Медведевой. Все элементы на хороший плюс, а за компоненты были даже десятки. Лишь арбитр из Словакии Хана Басова не поставила россиянке ни одной девятки.

В произвольной по сравнению с прошлым годом Медведева оставила в первой половине из прыжковых элементов только двойной аксель, а все остальные прыжки, включая каскады, перенесла на вторую половину. Во время проката Евгения допустила только одну помарку – приземление на две ноги с тройного лутца, и судьи её не простили, отняв от базовой стоимости 1,40 балла. Но всё остальное, включая вращения и дорожки – на хорошие плюсы. Ни одного недокрута. Даже Басова расщедрилась на три девятки.

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Медведева стала более элегантной, с лучшей хореографией и лучшими прыжками. Давайте сравним с прошлым годом. На первом турнире сезона-2016/17 («Скейт Канада») она получила 220,65 балла по сумме двух программ. Сейчас – 226,72. И масса моментов, которые можно улучшить. Ну так и что ещё нужно? Остальные пусть смотрят и завидуют. К Олимпиаде эти программы будут отшлифованы до блеска. Можно без особого риска предположить, что Евгения в нынешнем сезоне выиграет все турниры, в которых будет участвовать. Интересно, будут ли букмекеры принимать на это ставки?

Пока сложно сказать, кто сумеет напрячь нашу чемпионку. Среди тех, кто выступал в столице Словакии, таких не нашлось. Разочаровала Елена Радионова, которая теперь тренируется у Елены Буяновой. И не сказать, что судьи сильно зажали оценки. Такое ощущение, что Радионова пока не может выкатать свою сложную программу – не хватает физических возможностей. А недокруты как были, так и остались. Довольно приятное впечатление оставила юная кореянка Дабин Чой, которая, если в Пхёнчхане устоит на ногах в двух программах, получит хорошую поддержку от судей.