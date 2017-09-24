Письмо в пустом конверте. Итоги летнего чемпионата России

Травма Логинова

Самым громким и немного грустным событием чемпионата России стала травма Александра Логинова в индивидуальной гонке. При подходе к огневому рубежу атлет попал палкой в колесо лыжероллера запнулся и болезненно упал на колено. Падение было страшным и сразу оживило в памяти ужасы шестилетней давности и сломанную берцовую кость Ивана Черезова. Однако всё ограничилось ушибом. Александр пропустит 10 дней подготовки, а потом постепенно включится в работу на следующем сборе. Это спорт и винить лыжероллеры и летние соревнования тут ни к чему.

Стрельба Шипулина

Состояние лидера сборной России продолжает вызывать беспокойство. Второй официальный старт в Чайковском за месяц был сопряжён с совершенно кошмарной стрельбой. В индивидуальной гонке Антон сделал пять промахов, в спринте два. При этом на дистанции он скоростью не блистал и в обеих гонках не попал даже в десятку. Успокаивает только мысль о том, что на летних чемпионатах Шипулин никогда не показывает свой максимум, но идущие уже не первый год проблемы в стрельбе Антону и его наставнику Андрею Гербулову решить пока не удаётся.

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Плюсы и минусы Елисеева

Говорят, что наши достоинства — это продолжения наших недостатков. Мощный и высокий атлет Матвей Елисеев на лыжероллерах чувствует себя идеально. Проблем со скольжением здесь быть не может, а мощные отталкивания и широкий шаг — то, что нужно для успеха. Не случайно Матвей показал в Чайковском лучшую скорость и дважды поднимался на пьедестал в личных гонках. В индивидуальной гонке он стал третьим даже с тремя штрафными минутами, а в спринте одержал уверенную победу. К сожалению, зимой трассы не всегда будут такими жёсткими, а на рыхлом снегу у Матвея давно замечены проблемы.

Дубль резервисток

Перед чемпионатом России я сделал осторожный прогноз, что резервисты Касперовича обязательно отметятся на пьедестале. Результат даже превзошёл ожидания. Оба женских старта выиграли представительницы второй команды. В индивидуальной гонке отличилась Кристина Резцова, чья скорость в этом году продолжает удивлять, а в спринте Ульяна Кайшева на сотые доли секунды опередила Валентину Телицыну. Резцовой теперь главное не повторить мамину ошибку в 1997 году, когда она блистала на летних стартах, а на снегу не смогла отобраться на Олимпиаду.

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Кто самая быстрая биатлонистка России?

Лучший ход в обеих гонках в Чайковском показала Лариса Надеева, но из-за ужасной стрельбы не смогла попасть даже в десятку. Ей 27 лет, в юниорках она выступала вместе с Татьяной Акимовой, но медалей на международной арене не выигрывала. В декабре прошлого года прошла отбор в Чайковском на международные соревнования, но решением тренерского штаба на Кубке IBU и чемпионате Европы выступили другие. По итогам Кубка России заняла 12-е место, а её точность в последние годы не превышает 75%. Пока это всё, что нужно знать о самой быстрой биатлонистке России прямо сейчас.

Скромное выступление основы

Лидеры сборной России всегда рассматривают летний чемпионат, как проходящий старт и специально к нему не подводятся, но такого скромного выступления, как сейчас я давно не припомню. Из 12 личных наград «сборники» завоевали ровно половину, при этом выиграли одну гонку из четырёх. Результаты лидеров Евгения Гараничева, Татьяны Акимовой, Максима Цветкова, Ирины Услугиной и даже Антона Шипулина оказались крайне скромными. Тренерам сейчас объяснять ничего не надо. Достаточно универсальной фразы про «выступление под нагрузкой», ведь если зимой дело пойдёт в гору, об этих неудачах все забудут.

При подходе к огневому рубежу атлет попал палкой в колесо лыжероллера запнулся и болезненно упал на колено. Падение было страшным и сразу оживило в памяти ужасы шестилетней давности и сломанную берцовую кость Ивана Черезова.

На радость своим болельщикам

Уроженец Чайковского Сергей Клячин считается специалистам по главным всероссийским стартам. На международной арене он значимых успехов не добивался, зато на зимних и летних чемпионатах России и «Ижевской винтовке» обладает весомой коллекцией наград. Его тренер Иннокентий Каринцев сетовал, что на чемпионате мира Клячина не поставили в смешанную эстафету, так как он специально готовился к этим соревнованиям и на трассе ничуть не уступал Шипулину. Порадовать победой местных зрителей он сумел в индивидуальной гонке на чемпионате страны.

Малышко заряжен и мотивирован

Сложно сказать, куда приведёт совместная работа Дмитрия Малышко и Анатолия Хованцева, но пока олимпийский чемпион производит хорошее впечатление. Впрочем, не попав на централизованную подготовку в сборные, он остался без выбора. На чемпионате России нужно было показывать товар лицом, и Дмитрий это сумел, подобравшись в обеих гонках вплотную к подиуму, а потом в одиночку вытащил команду на подиум эстафеты. Теперь его цель проявить себя в декабре и попасть на международные соревнования. Хованцеву уже удалось проделать такой трюк три года назад со списанной со всех счетов Екатериной Юрловой, но в мужской сборной конкуренция в разы выше.

Резцовой теперь главное не повторить мамину ошибку в 1997 году, когда она блистала на летних стартах, а на снегу не смогла отобраться на Олимпиаду.

Тренерам развяжут руки

По традиции во время чемпионата России в Чайковском прошёл тренерский совет, где заслушали доклады наставников и утвердили критерии отбора в сборные команды на Олимпийский сезон. Документ примечателен тем, что в проекте ничего не говорилось об отборе на Кубок мира и Олимпийские игры, а речь шла лишь о соревнованиях меньших рангов. Всё это наводит на простую мысль. В олимпийский сезон, когда на кон поставлены интересы всей страны, тренеров не будут сковывать искусственными критериями, а позволят брать тех, кто на из взгляд способен решить задачу и выиграть три-четыре медали.

Не ищите письмо в пустом конверте

Наверное, главный вопрос, которым задаётся каждый, следивший за этими соревнованиями: как всё это повлияет на выступление наших биатлонистов зимой, и чего от них ждать? Искать ответа на этот вопрос — всё равно, что пытаться найти и прочесть письмо в пустом конверте. Опыт показывает, что результаты летних турниров никак не влияют на выступления биатлонистов зимой. В 2011 году Валерий Польховский предложил учитывать эти результаты при отборе в команду. В итоге герои летнего чемпионата Максим Буртасов и Кирилл Щербаков отобрались на Кубок мира и Кубок IBU соответственно и были там худшими в команде, а абсолютный победитель летнего чемпионата мира Дмитрий Ярошенко в зимнем сезоне надежд не оправдал и сделал шаг к завершению карьеры. Поэтому не надо обременять надеждами героев соревнований в Чайковском. Очароваться легко, а разочаровываться всегда больнее.