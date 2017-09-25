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Анжелы и Димоны
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

«Анжелы и Димоны». Хватит калечить спортсменов! Запретите летний биатлон!

А вместе с ним – велосипед и горные лыжи. Обязательно предсезонку в футболе. Да и саму жизнь тоже — от неё вообще умирают.
25 сентября 2017, понедельник. 10:30 Другие

Самым обсуждаемым событием прошедшего чемпионата России по летнему биатлону стала травма Александра Логинова. При подходе к огневому рубежу он запнулся на ровном месте, упал на асфальт и сильно ушиб колено. К счастью, обошлось без перелома, но все последствия сейчас предсказать не в силах никто. Болельщики и блогеры сразу провели параллель с событиями шестилетней давности в Уфе, когда Иван Черезов при падении с лыжероллеров сломал большую берцовую кость и уже никогда не был собой прежним.

Вывод, конечно же, напрашивается очевидный: летний биатлон вреден и опасен, его нужно срочно запретить. Желающих «сжечь на костре» эту ведьму предостаточно, поэтому рубрика «Анжелы и Димоны» бросает вызов воинствующему дилетантизму.

Травматичность роллеров сильно преувеличена

Чемпионат России на лыжероллерах проводится более 10 лет. Можете ли вы вспомнить на этих соревнованиях другие серьёзные травмы, кроме Черезова и Логинова? А ведь, к примеру, в велоспорте без серьёзных травм и переломов не обходится ни одна большая гонка. А уж банальную асфальтовую болезнь каждый гонщик переносит по нескольку раз за сезон. Контакт с асфальтом на скорости 80 км/ч, когда ты сидишь в седле, гораздо опаснее. При этом скрепя сердце согласившиеся на шлемы велогонщики не спешат облепить своё тело налокотниками, наколенниками и прочей сбруей, да и не хотят менять шоссе на мягкую травку. В таком случае непременно нужно запретить велоспорт и в придачу горные лыжи, где к концу карьеры спортсмен собирает с полдюжины переломов.

Камень на льду опаснее винтовки
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Во-вторых, альтернатива роллерам в предсезонной подготовке — кросс не менее травматичен. Бегать приходится не по гладкой беговой дорожке, а по пересечённой местности. В такой ситуации у спортсменов постоянно загружены коленные суставы, а травмы менисков обычное явление. Да и сами атлеты кроссовые соревнования последних лет игнорировали, а на роллерах выступали всегда с удовольствием. Предложение всем биатлонным миром по примеру семьи Кузьминых ездить в южное полушарие или использовать роллеры для травы, как в 60-е годы, оставим любителям экзотики. В современных реалиях говорить об этом могут только Маниловы и популисты.

Все бегут и я бегу

Ещё более нелепыми выглядят обвинения в случившемся СБР. Дескать, устроил тут «кровавый режим» обязаловку и калечит спортсменов. Надо сделать участие в чемпионате России добровольным. Дело в том, что арканом на трассу спортсменов никто не тащит. Они сами осознают недостаток летних стартов в подготовке, а потому многие помимо чемпионата России ещё и на мировом первенстве пожелали выступить. И если уж Шипулин спокойно пропускает зимний чемпионат страны, кто запретит ему не стартовать на летнем.

То же самое происходит и в Европе. Все сильнейшие страны проводят свои национальные чемпионаты, а некоторые успевают выступить на двух турнирах и выехать, например, в Германию, где вне конкурса на старт допускаются иностранные участники. После травмы Мартена Фуркада там никто не кричит о проклятых роллерах-убийцах и диверсиях со стороны французской федерации биатлона, заставляющей спортсменов гоняться на этих адских машинах. А травмы действительно случаются, но с таким же успехом вы можете попробовать запретить предсезонные игры в футболе, потому что там тоже ломаются игроки.

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Отдушина для зрителей

Можно сколько угодно нудеть о незрелищности биатлона без снега, но большинство болельщиков не готовы ждать полгода до старта летнего сезона. Именно поэтому все билеты на «второсортный» чемпионат мира в Чайковском раскупили ещё за месяц до соревнований и заняли места не только на трибунах, но и на трассе. Попробуйте отнять праздник у людей, которые готовы полчаса ждать Шипулина под дождём и вместе со Слепцовой праздновать её проводы.

Попробуйте приехать в Норвегию на летний фестиваль Blink и пробиться к трассе за несколько минут до начала гонки. Огромные толпы мазохистов, истязающих себя нудными и незрелищными стартами, перекроют вам все пути. Чемпионат Германии — наверное, по причине особой незрелищности — всегда растянут на две-три недели и проходит в нескольких городах, чтобы все соскучившиеся по биатлону зрители могли снова увидеть своих кумиров и попить пива в палатке. Но пара царапин, полученных на асфальте, конечно, серьёзный аргумент, чтобы это всё свернуть. Как заметил Ежи Лец, жизнь вообще вредная штука, от неё умирают.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Логинов Анжелы и Димоны
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