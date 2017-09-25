«Мамка Ирка тут не поможет». Почему всё-таки ушла Алина Кабаева

10 лет назад ушла Алина Кабаева. Взяла и ушла, хотя все эти 10 лет могла выступать и, оказывается, имела бы перспективы. Так почему ушла?

Бренд

Ровно 10 лет назад, в конце сентября 2007 года, гениальная гимнастка Алина Кабаева в последний раз в своей карьере вышла на ковёр в официальном старте – чемпионате мира по художественной гимнастике. С тех пор она многого добилась в обычной жизни: стала видным общественным и политическим деятелем, депутатом Госдумы (хотя это не всем и не всегда можно ставить в заслугу), организовала несколько благотворительных фондов, строила спорткомплексы, стала медиаменеджером, возглавила совет директоров «Спорт-экспресса», проводит свой собственный турнир.

Фото: РИА Новости

Конечно, в истории художественной гимнастики были более титулованные спортсменки. И программы у тех, кто выступал позже, гораздо круче – так и должно быть, это веление времени. А на слуху всё равно Кабаева. И в поисковиках. Её имя стало брендом, и неважно, кто и какой смысл в него вкладывает. Чей смысл, того и проблемы – это известный факт.

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Сделала для России что смогла

И она ведь могла закончить карьеру сразу после завоевания главного титула в карьере. На Олимпиаде-2004 в Афинах Кабаева выступала божественно и не дала ни малейшего повода подумать, что всё могло быть как-то иначе. К тому времени гимнастка уже пережила и страшную неудачу на Играх-2000 в Сиднее, когда на неё заранее повесили золотую медаль, а Алина потеряла обруч и уехала лишь с бронзой, и допинговый скандал с лишением всех наград за 2001 год.

Фото: Reuters

Почему не ушла тогда, когда была на вершине? Так она ушла и даже сделала об этом официальное заявление в октябре 2004 года. «Больше я выступать уже не буду. В гимнастике выиграла всё, что можно, и сделала для России всё, что могла», – сказала она. Но спустя полгода вернулась и приступила к лёгким тренировкам. Правда, на чемпионат мира 2005 года в Баку не поехала – сама не стремилась, да и форму не успела набрать.

Та самая скакалка

Можно предположить, что вернуться в спорт гениальную спортсменку убедила гениальный тренер Ирина Винер. И даже назвала конкретную дату – чемпионат Европы — 2006 в Москве, где Кабаева могла попрощаться со своими болельщиками. И спокойно уйти с золотой наградой. Алина готовилась к этому чемпионату очень серьёзно.



После длительного простоя и обычной жизни, в которой намечалась и сорвалась свадьба, она сумела набрать потрясающую форму. Но, как и за шесть лет до этого, Кабаеву подвёл предмет. В Сиднее от неё укатился обруч, в Москве – улетела скакалка. И она осталась второй вслед за Верой Сесиной, уступив всего 0,350 балла. Конечно, Кабаева не рассчитывала на такой расклад. Вместо грандиозного чемпионского прощания болельщики запомнили ту самую скакалку.

Фото: РИА Новости

Никаких админресурсов

И опять пошли разговоры об уходе, но Кабаева не ушла. Впереди был чемпионат мира — 2007 в Патрах (Болгария). В индивидуальном многоборье шансов не было, да Кабаева и не делала попыток отобраться в команду в этой дисциплине (и не включала свой административный ресурс, который к тому времени почти наверняка имелся). Она сосредоточилась на командном выступлении и «личке» со своей любимой лентой.

В Патрах «дрим-тим» в составе Алины Кабаевой, Ольги Капрановой, Веры Сесиной и юной звёздочки Евгении Канаевой была просто недосягаема для остальных. Кто-то наверняка скажет – да потом то же самое сделал Плющенко, хапнув место в олимпийской сборной и получив золото Сочи за командный турнир. В ответ – просто цифры: в упражнениях со скакалкой Алина принесла сборной третью сумму баллов, а с лентой – вторую. Она действительно была в порядке, хотя, по словам Винер, прямо перед чемпионатом мира заболела и не успела долечиться и восстановиться.

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Мамка Ирка

«Перспективы у Алины могут быть хоть до 50 лет, если только у неё будут эмоции и желание закрыть все свои другие проекты и выбрать настоящий уровень гимнастики — тот, который должен выдерживать спортсмен, готовящийся к Олимпийским играм» — это слова Ирины Винер, сказанные про Кабаеву сразу после того чемпионата мира — 2007. И полностью отражающие уровень доверия и поддержки для этой спортсменки. Уж кого-кого, а ярчайших звёзд в копилке Винер всегда было достаточно для того, чтобы не цепляться за какую-то одну.



«Решение принимается один раз, и даже мамка Ирка тут не поможет», — добавила Винер к сказанному. Помочь, конечно, она очень хотела. ОЧЕНЬ. Но силой – не могла.



Какое решение было принято – мы знаем: Алина Кабаева, преуспевшая в спорте, решила преуспеть в жизни. Почему – тоже понятно: а кто из нас не хочет преуспеть в жизни? Думаем, сейчас «мамка» Ирина Винер вполне довольна её результатами.



А кто был бы недоволен?