Равный бой. Шикарный гол Рикардиньо не помог обыграть Россию

Первые в Европе

«Приехали! Наши приехали!» – один из охранников спортивного комплекса в Щёлково встречал автобус с игроками сборной России по мини-футболу так тепло, словно они приехали к нему лично на день рождения. Впрочем, думается, многие из сотен людей, которые в понедельник вечером заполняли трибуны подмосковной арены, с удовольствием сходили бы на матч, вместо того чтобы праздновать свой день рождения. Особенно, если это матч Россия – Португалия – встреча двух выдающихся команд, известных и своим славным прошлым, и великим настоящим.

О заслугах сборной России по мини-футболу всем прекрасно известно. Наша команда в текущем рейтинге УЕФА занимает первое место, но главная европейская вершина ей всё никак покоряться не хочет – на трёх последних чемпионатах Европы наша команда уступала соперникам в финале. А португальцы своё единственное серебро заработали как раз перед началом российской серии – в 2010 году. Что касается чемпионатов мира, то главное достижение сборной Португалии – бронза турнира 2000 года, а Россия добилась главного успеха в прошлом году – стала вице-чемпионом мира. Португальцы на том турнире были остановлены в полуфинале и оказались четвёртыми.

Разминка для Пулы

Сборная Португалии вышла на площадку в Щёлково чуть более чем за час до стартового свистка. До разминки дело дошло не сразу: футболисты, среди которых был и кудесник мяча Рикардиньо просто «пощупали» паркет. Россияне же, хорошо знакомые с залом в Щёлково, появились минут через десять и следующие полчаса потратили на то, чтобы хорошенько потянуться, разогреться и пристреляться. А в то время как подопечные Скоровича упражнялись на паркете, на трибуне для гостей по-своему разминались Пула и Сергеев – их периодически просили попозировать для фотографии. Пула задолго до матча и вовсе панибратски общался с окружившими его 10-12-летними мальчишками. «А ты чего не играешь?», – спросил один из них. «А я уже всё, наигрался», – с улыбкой ответил двукратный вице-чемпион Европы. Улыбаться ему пришлось и прямо перед началом матча: за несколько минут до стартового свистка на площадке прошла церемония чествования Пулы, Сирило и Сергеева – за их вклад в развитие мини-футбола в России.

Мини-футбол. Товарищеский матч

25 сентября. Щёлково

Россия – Португалия – 3:3 (1:2)

Голы: Эдер Лима, Милованов, Чишкала – Марсиу, Рикардиньо, Тьягу Бриту

Спаренные сентябрьские битвы – своего рода этап подготовки к очередному чемпионату Европы, который пройдёт зимой в Словении – об этом в один голос говорит и тренерский штаб обеих команд и игроки, и даже президент РФС Виталий Мутко: «Встречи с такой сильной сборной как Португалия являются великолепной возможностью проверить свои силы на данном этапе подготовки». Обе сборные в Щёлково приехали в своих сильнейших составах: даже Эдер Лима приехал из Бразилии, а Робиньо из Португалии. Разве что отсутствие Кардинала в составе гостей бросалось в глаза. Впрочем, травмированный игрок вряд ли мог помочь своей команде добыть первую победу над сборной России с сентября 2011 года. В следующих четырёх матчах, включая и январские спарринги 2017 года, были зафиксированы три ничьи и одна победа россиян.

Первый пошёл! Как сборная России вышла на Евро-2018 за сутки Сборная России по мини-футболу одержала тяжёлую победу над Словакией и стала первой командой Старого Света, пробившейся на Евро-2018.

Португальцы почуяли жареное

Сборная России с первых минут прибрала мяч к своим ногам и за две минуты создала два полумомента у ворот соперника с участием Робиньо. Следом за полумоментами пошли и настоящие острые эпизоды: сначала Чишкала отобрал мяч в передней линии и с близкой дистанции проверил Андре Соузу, а потом всё тот же вездесущий Робиньо пробил в угол, но вратарь выручил сборную Португалии и на этот раз. Гости же на первых минутах запомнились разве что одним эффектным финтом в исполнении Рикардиньо – сборная России оборонялась максимально плотно и создавать опасные моменты сопернику вообще не позволяла.

Седьмая минута матча могла стать поворотной. Ниязов трижды оказывался на самом острие атаки. Первый эпизод обернулся штрафным, который во вратаря пробил Абрамов, второй – ничем, а третий – неточным ударом в падении. Команда Жорже Браша, почувствовав, что запахло жареным, прибавила в скорости и отодвинула игру от своих ворот, перейдя едва ли не в первую позиционную атаку по ходу встречи. А уже вторая стала голевой: Марсиу сумел обхитрить Шаяхметова и точным ударом в угол застать врасплох Путилова – 1:0.

Шедевр от Рикардиньо

Пропустив, россияне продолжили играть с преимуществом, пусть и небольшим. Эффектный гол мог забить Янар Асадов, пославший мяч по траектории, которой позавидовал бы и Рикардиньо. Опасный момент мог создать и Сергей Абрамов, но в ключевой момент не разобрался, что делать с мячом. Игра стала заметно более открытой, мяч всё реже задерживался в середине поля и всё быстрее доставлялся к воротам. Однако сравнять счёт подопечным Скоровича помогла не скоростная атака, а стандарт: Робиньо подал угловой, а Эдер Лима с лёта пробил точно в угол ворот португальцев, вызвав взрыв эмоции на притихших было трибунах.

Но открытая игра на пользу сборной России не пошла. Наши футболисты с трудом выходили из-под прессинга и утратили контроль над мячом. А во взаимном обмене ударами ещё и пропустили – Андре Коэльо не то бил по воротам, не то отдавал неудачную передачу на дальнюю штангу. Однако Рикардиньо сумел превратить этот эпизод в очень красивый гол, скинув мяч в ворота сборной России грудью – Путилов такого развития событий, похоже, просто не ожидал. Скорович тут же попросил минутный тайм-аут и очень эмоционально побеседовал с игроками, однако вновь сравнять счёт до завершения первого тайма так и не получилось – Португалия вела 2:1.

Обмен любезностями

«У нас ещё есть второй тайм. Приложим все силы к тому, чтобы выровнять ситуацию и добиться положительного результата», – пообещал в перерыве матча Владислав Шаяхметов. Однако с первых же минут команде не удалось выполнить обещание капитана. Португальцы включили высокий прессинг и старались «прихватить» нашу команду на её же половине поля. У ворот Поддубного, который после перерыва сменил Путилова, порой становилось жарко. И гол, забитый Тьягу Бриту на исходе четвёртой минуты, в целом вытекал из логики игры. Защитники сборной России не смогли разгадать пас Рикардиньо в центр, и Португалия удвоила преимущество – 3:1.

Впрочем, уже через минуту сборная России ответила своей эффектной комбинацией. Батырев из глубины поля сделал передачу на вышедшего пару минут назад Понкратова, а тот в касание переправил мяч Милованову, которому оставалось попасть в незащищённый вратарём угол – 2:3. Вообще, во втором тайме игра серьёзно ускорилась, а опаснейшие моменты возникали с завидным постоянством: Эдгар Варела попал в штангу, Эдер Лима ответил попаданием в крестовину, а Иван Чишкала и Рикардиньо не смогли использовать великолепные шансы в контратаках.

С прицелом на победу

Когда второй тайм пересёк свой экватор, Португалия смогла прибавить и прижать сборную России к воротам. Особенно опасным получился эпизод на 12-й минуте, когда Абрамову пришлось буквально ложиться под мяч, чтобы он не оказался в пустых воротах. Отбившись, сборная России сама перешла в наступление и не раз поджигала обстановку у ворот Бебе. Сначала мог отличиться Ниязов, потом Батырев, а отличился Чишкала, убежавший один на один с португальским вратарём и уверенно реализовавший свой момент – 3:3.

Сборная России сравняв счёт, явно почувствовала свою силу и помчалась вперёд – забивать четвёртый гол и побеждать. Бебе пришлось изрядно потрудиться, чтобы выручить свою команду. Более того, россияне могли забить и с финальной сиреной – с углового. Но добить подуставших в концовке португальцев не получилось. Очередная боевая ничья двух мощнейших сборных Европы. Впрочем, это лишь первая серия двухматчевого противостояния. Во вторник россияне снова сойдутся в Щёлково в очном противостоянии с Рикардиньо и компанией.