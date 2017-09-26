«Броненосец» в пятёрке. Итоги 52 Super Series 2017

Победой итальянской команды Azzurra завершился заключительный этап 52 Super Series образца 2017 года, который принимал испанский остров Менорка. Победа в Испании принесла итальянцам и победу в зачете сезона – третью с 2012 года. Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team завершила и этап, и сезон на пятом месте.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Saint Petersburg Yacht Club

11 команд-участниц шестого этапа серии ТР52 Menorca Sailing Week 2017 подготовили для болельщиков отличное шоу. Перед стартом заключительного дня соревнований этапа сразу пять команд претендовали на медали этапа и как минимум три – на победу в 52 Super Series 2017. Но какими бы ни были планы лидеров флота, им не суждено было сбыться. Находившаяся в плену лёгких ветров в течение всех дней соревнований Менорка в последний день этапа и вовсе оказалась практически безветренной. В течение долгих часов флот ожидал старта, но нестабильный ветер так и не позволил отпустить яхты на дистанцию. Результаты предыдущего дня были признаны окончательными.

Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week 2017

19-23 сентября

1. Azzurra (Roemmers Family, ITA/ARG) (1,4,6,3,6,2) — 22 очка

2. Gladiator (Tony Langley, GBR) (2,3,7,4,2,4) — 22

3. Quantum Racing (Doug DeVos, USA), (4,7,2,2,1,9) — 25

4. Platoon (Harm Müller-Spreer, GER), (6,2,1,6,4,6) — 25

5. Bronenosec (Vladimir Liubomirov, RUS), (9,1,5,1,10,1) — 27

Победа в этапе и в сезоне была присуждена итальянскому экипажу по пересчёту: те же 22 очка набрала и британская команда Gladiator, для которой серебро Menorca Sailing Week 2017 стало лучшим результатом в карьере. Американская команда Quantum Racing — победитель сезона-2016, а также 2014 и 2013, уступила соперникам всего три очка в таблице этапа и девять в итоговой таблице и оказалась третьей в обоих зачётах.

Фото: Нико Мартинес

В целом сезон 52 Super Series 2017оказался насыщен событиями. Впервые с 2014 года флот посетил США и провёл там два этапа (и они шли в зачёт сезона), и впервые за три года серия состояла из шести этапов. Кроме этого, Azzurra стала единственной командой, которой в сезоне-2017 удалось дважды победить в этапах серии, а всего победителями этапов становились пять команд из 10.

52 SUPER SERIES – 2017

Итоговое положение

1. Azzurra 192 очка

2. Platoon 199

3. Quantum Racing 203

4. Provezza 240,3

5. Bronenosec 260

«Все эти факты ещё раз подтверждают высочайший уровень экипажей, которые принимают участие в серии, — рассказал рулевой команды «Броненосец» Владимир Любомиров. – В следующем году с появлением новых команд, соперничество только усилится».

Фото: Нико Мартинес

Свой третий сезон в классе ТР52 команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team третий сезон провела нестабильно. На старте сезона команда балансировала в середине таблицы. Изменить ситуацию к лучшему удалось на этапе в Порто Черво в конце июня, когда «Броненосец» добыл свою вторую серебряную медаль в серии. Далее, после седьмого результата в Пуэрто Порталс, в заключительном этапе команда российской лодки поразила всех тремя победами в шести состоявшихся гонках. Шансы «Броненосца» ещё раз в этом сезоне подняться на пьедестал были невероятно высоки, но реализовать этот план помешали капризы погоды.



«Безусловно, команда имеет большой потенциал, и мы не раз это доказывали, — продолжил Любомиров, — но пока не можем добиться стабильности результата, и это характеризует наше выступление. По сравнению с прошлым годом, когда мы финишировали шестыми, мы несколько улучшили результат, но даже место в пятёрке всё ещё не удовлетворяет наши амбиции. Ещё одной важной чертой прошедшего сезона считаю появление в экипаже всё большего числа российских спортсменов. В 2017 году в команде выступали уже шесть наших спортсменов. И далее мы будем продолжать работать в этом правлении».



Сезон-2018 52 Super Series откроется в конце мая. Флот класса ТР52 расширяет географию и впервые будет соревноваться в Хорватии. Первый этап нового сезона будет принимать курортный город Шибеник.