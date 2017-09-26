100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«Броненосец» в пятёрке. Итоги 52 Super Series 2017

Команда российского «Броненосца» недовольна пятым местом в престижной 52 Super Series 2017. Амбиции у россиян значительно серьёзнее.
26 сентября 2017, вторник. 09:00 Другие

Победой итальянской команды Azzurra завершился заключительный этап 52 Super Series образца 2017 года, который принимал испанский остров Менорка. Победа в Испании принесла итальянцам и победу в зачете сезона – третью с 2012 года. Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team завершила и этап, и сезон на пятом месте.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Saint Petersburg Yacht Club

11 команд-участниц шестого этапа серии ТР52 Menorca Sailing Week 2017 подготовили для болельщиков отличное шоу. Перед стартом заключительного дня соревнований этапа сразу пять команд претендовали на медали этапа и как минимум три – на победу в 52 Super Series 2017. Но какими бы ни были планы лидеров флота, им не суждено было сбыться. Находившаяся в плену лёгких ветров в течение всех дней соревнований Менорка в последний день этапа и вовсе оказалась практически безветренной. В течение долгих часов флот ожидал старта, но нестабильный ветер так и не позволил отпустить яхты на дистанцию. Результаты предыдущего дня были признаны окончательными.

Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week 2017
19-23 сентября
1. Azzurra (Roemmers Family, ITA/ARG) (1,4,6,3,6,2) — 22 очка
2. Gladiator (Tony Langley, GBR) (2,3,7,4,2,4) — 22
3. Quantum Racing (Doug DeVos, USA), (4,7,2,2,1,9) — 25
4. Platoon (Harm Müller-Spreer, GER), (6,2,1,6,4,6) — 25
5. Bronenosec (Vladimir Liubomirov, RUS), (9,1,5,1,10,1) — 27

Победа в этапе и в сезоне была присуждена итальянскому экипажу по пересчёту: те же 22 очка набрала и британская команда Gladiator, для которой серебро Menorca Sailing Week 2017 стало лучшим результатом в карьере. Американская команда Quantum Racing — победитель сезона-2016, а также 2014 и 2013, уступила соперникам всего три очка в таблице этапа и девять в итоговой таблице и оказалась третьей в обоих зачётах.

Фото: Нико Мартинес

В целом сезон 52 Super Series 2017оказался насыщен событиями. Впервые с 2014 года флот посетил США и провёл там два этапа (и они шли в зачёт сезона), и впервые за три года серия состояла из шести этапов. Кроме этого, Azzurra стала единственной командой, которой в сезоне-2017 удалось дважды победить в этапах серии, а всего победителями этапов становились пять команд из 10.

52 SUPER SERIES – 2017
Итоговое положение
1. Azzurra 192 очка
2. Platoon 199
3. Quantum Racing 203
4. Provezza 240,3
5. Bronenosec 260

«Все эти факты ещё раз подтверждают высочайший уровень экипажей, которые принимают участие в серии, — рассказал рулевой команды «Броненосец» Владимир Любомиров. – В следующем году с появлением новых команд, соперничество только усилится».

Фото: Нико Мартинес

Свой третий сезон в классе ТР52 команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team третий сезон провела нестабильно. На старте сезона команда балансировала в середине таблицы. Изменить ситуацию к лучшему удалось на этапе в Порто Черво в конце июня, когда «Броненосец» добыл свою вторую серебряную медаль в серии. Далее, после седьмого результата в Пуэрто Порталс, в заключительном этапе команда российской лодки поразила всех тремя победами в шести состоявшихся гонках. Шансы «Броненосца» ещё раз в этом сезоне подняться на пьедестал были невероятно высоки, но реализовать этот план помешали капризы погоды.

«Безусловно, команда имеет большой потенциал, и мы не раз это доказывали, — продолжил Любомиров, — но пока не можем добиться стабильности результата, и это характеризует наше выступление. По сравнению с прошлым годом, когда мы финишировали шестыми, мы несколько улучшили результат, но даже место в пятёрке всё ещё не удовлетворяет наши амбиции. Ещё одной важной чертой прошедшего сезона считаю появление в экипаже всё большего числа российских спортсменов. В 2017 году в команде выступали уже шесть наших спортсменов. И далее мы будем продолжать работать в этом правлении».

Сезон-2018 52 Super Series откроется в конце мая. Флот класса ТР52 расширяет географию и впервые будет соревноваться в Хорватии. Первый этап нового сезона будет принимать курортный город Шибеник.

Фото: Нико Мартинес
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Другие
26 сентября 2017, вторник
09:38 Саханович: я собиралась заканчивать карьеру, но Плющенко меня переубедил
09:24 Гараев завоевал золото на юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине
09:02 Водяницкий, Кирилюк и Пузанов выиграли чемпионат России в классе эМ-Ка
02:41 Крамник проиграл американцу Тарджану в третьем раунде турнира в Англии
01:00 М. Фуркад снялся в ролике для французского бренда одежды
00:43 Боброва и Соловьёв просят подсказать идею для показательного номера
00:25 Трефилов: гандболистки РФ готовятся к серьёзным боевым действиям
25 сентября 2017, понедельник
23:37 Коляда: случай с моей короткой программой в Братиславе — это нештатная ситуация
23:17 USOC: спортсмены США готовятся поехать на Олимпиаду-2018 в Корею
22:25 Столбова, Климов, Коляда и Туктамышева выступят на Finlandia Trophy
22:02 Медведева: важно кататься без ошибок, чтобы рассказать свою историю на льду
21:41 Трефилов: женский чемпионат России по гандболу похож на рваное одеяло
21:24 Сборные России и Португалии по мини-футболу сыграли вничью в товарищеском матче
21:06 Мутко: что касается РУСАДА, то «дорожная карта» выполнена
20:30 Россия призвала СПЧ ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов
19:24 Биатлонистка Вирер покорила вулкан Этна на Сицилии
18:44 Соревновавшимся в Крыму британским хайдайверам запретили въезд на Украину
18:21 Финское антидопинговое агентство проведёт обучение членов комитета РУСАДА по TUE
18:12 Аронян и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии финала КМ по шахматам
17:55 В результате ДТП в Удмуртии погиб лыжник, его товарищи по команде травмированы
17:22 Украина поддержала требование отстранить Россию от ОИ-2018
17:06 Пак: чтобы поднять лыжи в стране, надо обучать детских тренеров, и мы это делаем
16:15 Российские дуэты проиграли в 1/4 финала турнира по кёрлингу в Канаде
16:11 Жуков: никаких оснований предполагать, что ОИ-2018 не состоятся, нет
15:44 Чернышёв избран первым вице-президентом Федерации бобслея России
14:41 МФК «Спартак» сыграет с «Сибиряком» в 1/8 финала Кубка России
13:42 Сливко: конечно, я хочу попробовать свои силы на Олимпиаде-2018
13:39 Трефилов: гандболистки у нас плюмажные, из мягкого зефира сделанные
12:17 Пак: навестил Олю Медведцеву. Бодра и весела!
11:44 Черкасов занял седьмое место на этапе Кубка Европы по дзюдо в Белграде
10:39 Кайшева: у нас как будто есть какое-то соперничество с Резцовой
10:29 К. Резцова: над последним кругом мне ещё работать и работать
10:23 Стрельцов: в эстафете я находился не в лучшей форме, но смог отстоять медаль
10:14 Цветков: мне было тяжеловато стрелять стоя
10:01 Малышко: большой плюс, что с нами на тренировках работала Мякяряйнен
09:49 Ризаев и Посадских победили на чемпионате России по ВМХ-фристайлу
09:48 Неляпенко завоевал бронзу на юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине
09:41 Водяницкий, Кирилюк и Пузанов лидируют на чемпионате России в классе эМ-Ка
09:18 Ost Legal Sailing стала второй в Лиге чемпионов по парусному спорту
09:16 МФК «Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России
06:49 Российский гроссмейстер Юффа дал сеанс одновременной игры вслепую на трёх досках
01:01 Трамп: становиться на колено во время исполнения национального гимна неприемлемо
00:46 ВАДА планирует постепенно увеличивать бюджет в течение 4 лет
24 сентября 2017, воскресенье
23:53 Президент ВАДА: мы просили Родченкова о содействии, но в этом было отказано
23:29 Казахский биатлонист Савицкий завершил карьеру накануне ОИ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент