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Текст: Михаил Чесалин
Фото: facebook.com/teodorapadi

Чёрная бездна. Как страх и паника убили дайвера Балабанову

Аквалангистка Балабанова была почти готова к мировому рекорду по глубине погружения. Почти, потому что в последний момент её убила паника.
26 сентября 2017, вторник. 12:33 Другие

Человечество всегда готово восхищаться выдающимися достижениями атлетов. Два слова – мировой рекорд – заставляют тысячи людей по всему миру стремиться к максимальному самосовершенствованию и расширению границ человеческих возможностей, а миллионы – рукоплескать тем, кто стал в своём деле лучшим в мире. Однако даже мировые рекорды бывают разными: например, достижения Усейна Болта или Елены Исинбаевой были выдающимися, но несли в себе минимальные риски для самих атлетов, не ставивших под реальную угрозу своё здоровье. Но есть и другие рекорды. Они убивают.

Смертельно опасный рекорд

Рекорд по глубине погружения с аквалангом считается одним из наиболее смертельно опасных. Далеко не каждый высококлассный дайвер готов рискнуть и уйти под воду дальше, чем любой из его предшественников. Годы физических тренировок – лишь одна из составляющих возможного успеха. Дайвер должен быть также блестяще подготовлен психологически и иметь идеальное техническое оснащение, позволяющее максимально снизить последствия рекордного погружения. В 2004 году у южноафриканской спортсменки Верне ван Шаик всё это было, и она смогла установить выдающийся рекорд, добравшись в пещере до отметки 221 метр. До этой глубины женщины в акваланге никогда не погружались, поскольку это казалось настоящим безумием.

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С тех пор прошло более 10 лет, и болгарская аквалангистка Теодора Балабанова приняла решение превзойти достижение ван Шаик на целых 10 метров. Балабанова была опытным дайвером – подводным плаванием она занималась с юношеского возраста. Со временем оно стало профессией: у Теодоры и её мужа была своя школа дайвинга в Греции, да и в целом чета Балабановых хорошо известна сообществу дайверов в Южной Европе. Теодора и Михаил принимали участие как в спортивных соревнованиях, так и в научных экспедициях. В Греции семейная пара и решила установить мировой рекорд. Для погружения, намеченного на 25 сентября, были подготовлены 30 баллонов с 10 различными типами газовых смесей, на воде дежурили спасатели, а на берегу – представители книги рекордов Гиннесса…

Фото: facebook.com/teodorapadi

Паника, ведущая к гибели

Возможно, Михаил Балабанов, погружавшийся вместе с женой, сможет вспомнить, на какой глубине ситуация вышла из-под контроля. На данный момент известно лишь то, что во время спуска аквалангистке стало плохо, она потеряла ориентацию в кромешной темноте и запаниковала. Паника и привела к гибели спортсменки: она приняла решение быстро выбраться на поверхность, но, как известно любому начинающему дайверу, это смертельная ошибка. Из-за острой кессонной болезни Теодора Балабанова скончалась сразу после всплытия, врачи ничем спортсменке помочь не смогли. Муж, к счастью, не поддался панике и поднимался не столь резко, хотя и не в полном соответствии с намеченным планом. Михаил с симптомами кессонной болезни находится в больнице, но его состояние стабильно.

Кессонную болезнь часто называют болезнью водолазов. Организм дайвера на большой глубине привыкает к высокому давлению вдыхаемой газовой смеси, а при резком всплытии и соответственно резком его понижении газы в тканях организма начинают выделяться в кровь, разрушать стенки клеток и кровеносных сосудов, блокировать кровоток. Чтобы избежать столь губительных для организма процессов, дайверу следует подниматься на поверхность медленно и осторожно, используя различные газовые смеси. Верне ван Шаик потратила на спуск чуть больше 10 минут, а на поверхность выбиралась более пяти часов.

Теодора Балабанова в панике всплыла за несколько минут и тут же погибла. Рекорд устоял, забрав чужую жизнь.

Фото: facebook.com/teodorapadi
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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