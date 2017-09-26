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Иван Чишкала
Текст: Михаил Чесалин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Чишкала: где-то отскочили, где-то переломили, но не уступили

Чем профессиональный игрок похож на мальчишку во дворе, а Щёлково – на Дубай. Иван Чишкала подвёл итоги первого матча Россия – Португалия.
26 сентября 2017, вторник. 14:30 Другие

25 сентября в УСК «Подмосковье» в Щёлково состоялся первый из двух спаренных товарищеских матчей между мини-футбольными сборными России и Португалии. Наша сборная, не уступающая принципиальным соперникам с 2011 года, вновь не проиграла – матч завершился со счётом 3:3. При этом россиянам пришлось отыгрываться – счёт точным ударом сравнял Иван Чишкала.

После матча Иван в беседе с корреспондентом «Чемпионата» подвёл итоги встречи, рассказал об игре Рикардиньо, первом номере сборной в рейтинге УЕФА, а также о том, чем футболист-профессионал похож на мальчишку во дворе, а Щёлково – на Дубай.

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«Приятно радовать болельщиков голами»

– Иван, португальцы опять не смогли обыграть сборную России. Какие эмоции остались после матча?
– Да, как и в Португалии, мы вновь не проигрываем. Где-то отскочили, где-то переломили игру, но опять не уступили. Конечно, с португальцами играть тяжело, но в то же время очень приятно и интересно, поскольку это сборная очень высокого уровня. Такие матчи – это великолепная возможность понять, на что способен ты и твоя команда.

– Сложилось впечатление, что сборная России на последних минутах очень хотела дожать Португалию и довести дело до победы. Так ли это?
– Да, мы почувствовали, что можем выиграть, что мы давим на соперника, создаём моменты один за другим. Победить действительно хотелось, но всё-таки не получилось.

Любой мальчишка, забивая гол во дворе, испытывает прилив радости и сил, и у нас то же самое. От мальчишек до взрослых футболистов ничего в этом отношении не меняется.

– По ходу матча произошло несколько очевидных смен лидерства. С чем связано то, что Россия и Португалия то и дело перехватывали друг у друга инициативу?
– Это мини-футбол, а на площадке две равные, мощные команды, которые пытались использовать слабости друг друга. Сначала мы надавили – португальцы чуть подсели, потом они поняли, что им нужно перехватить игру, затем опять мы. Так что матч проходил так, как и ожидалось.

– Каким было тренерское задание на матч?
– Задача была одна — сыграть достойно, не проиграть. Каких-то конкретных целей поставлено не было. Хотелось просто показать отличную игру перед своими болельщиками. И, конечно, не забывать о том, что эти матчи – первый этап подготовки к чемпионату Европы.

– С учётом подготовки к предстоящему чемпионату Европы вы пробовали какие-то новые сочетания или комбинации, которые могут пригодиться в Словении?
– На этот вопрос лучше ответит главный тренер сборной России. Наша задача – выходить и показывать своё мастерство. А по составу, сочетаниям всё решает только тренер.

– Ваш гол сегодня позволил сборной России сравнять счёт и добиться ничейного результата. Можно ли сказать, что он поднял команде настроение и придал сил для натиска в концовке?
– Любой гол поднимает настроение. Любой мальчишка, забивая гол во дворе, испытывает прилив радости и сил, и у нас то же самое. От мальчишек до взрослых футболистов ничего в этом отношении не меняется (улыбается). Просто теперь голы – это часть моей работы. Разумеется, самому приятно забивать, но ещё приятнее – порадовать голом болельщиков.

– Хорошо ли сборная России готова к матчам с точки зрения физики?
– Не могу сказать, что уровень готовности выдающийся. Трудно судить обо всей команде, но свою готовность я бы оценил процентов на 70. Сейчас только начало сезона, и мы будем постепенно набирать кондиции. Самое главное – подойти к чемпионату Европы в отличном состоянии.

С португальцами играть тяжело, но в то же время очень приятно и интересно. Такие матчи – великолепная возможность понять, на что способен ты и твоя команда.

«Рикардиньо – футболист, который может решить эпизод неординарно»

– Сборная России нечасто играет перед своими болельщиками. Поддержка родных трибун помогала, заряжала силами?
– Конечно! Безумно приятно играть в такой обстановке, радовать болельщиков. Здорово, что они приходят. Надеюсь, не разочаровываются в игре сборной, в результате. Хотелось бы больше таких игр с командами вроде Португалии – с Италией, Бразилией. Это ведь будет потрясающее шоу!

– Бытует мнение, что сборная Португалии – это Рикардиньо и все остальные. Согласны?
– Да, на данный момент это так. Рикардиньо даже вносит некоторый дисбаланс в игру команды, проводя очень много времени на площадке. Это настоящий мастер своего дела, лучший игрок в мире, от которого зависит очень многое. Когда он есть на площадке, его партнёры чувствуют себя уверенно, а ты против него играешь более аккуратно. На данный момент Рикардиньо – это, конечно, фундамент сборной Португалии. Но не будем забывать, что и другие игроки там очень сильны. Футболисты, выступающие за «Спортинг» и «Бенфику» просто не могут быть слабыми.

– Что скажете о голе Рикардиньо грудью и вообще о его игре сегодня?
– Рикардиньо – тот футболист, который может решить эпизод неординарно. Если бы я был на его месте в том эпизоде, то, конечно, никогда бы не сыграл там грудью. А в целом я бы не сказал, что он сегодня показал свою лучшую игру, но было видно, что он мастер самого высокого класса.

– Не обидно ли, что на выходе с площадки его с просьбами об автографах и фото встречает больше болельщиков, чем сборную России?
– Нет, всё в порядке. Это же звезда мирового уровня, в нашей команде пока такого нет. Куда бы Рикардиньо ни приехал: хоть в Щёлково, хоть в Дубай, хоть в Африку – везде у него будет масса болельщиков. Этому можно только порадоваться, ведь во многом благодаря этому человеку идёт развитие мини-футбола в мире. Побольше бы таких людей!

– Сборная России недавно возглавила рейтинг УЕФА. Сказывается ли этот факт на настрое команды? Обращаете ли на это внимание?
– Конечно! Всегда приятно покорять подобные высоты. Здорово, когда наша команда считается лучшей в Европе, ведь мы обошли настоящих грандов мини-футбола: Испанию, Италию, Португалию. Это греет нам душу. Надеюсь, и нашим болельщикам тоже.

Куда бы Рикардиньо ни приехал: хоть в Щёлково, хоть в Дубай, хоть в Африку – везде у него будет масса болельщиков. Этому можно только порадоваться.

– Чего ждать от второго матча с Португалией?
– Игра всё покажет. Задача у нас всегда одна – выигрывать. Теперь, когда мы первая команда в рейтинге, других быть просто не может. Мы должны побеждать любого соперника. Во втором матче постараемся сыграть более ответственно и добиться нужного нам результата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России - Мини-футбол
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