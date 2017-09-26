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Текст: Михаил Чесалин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Подъём с переворотом. Россия отправила Португалию домой на щите

Сборная России по мини-футболу в домашнем матче одержала прекрасную волевую победу над Португалией, превратив печальные 0:2 в яркие 7:3.
26 сентября 2017, вторник. 21:45 Другие

Московские пробки – за сборную России

В конце сентября внимание поклонников мини-футбола по всей Европе и не только привлекли события в подмосковном городе Щёлково. Там 25 и 26 сентября проходят товарищеские матчи двух самых мощных команд Старого Света – сборных России и Португалии. Первая встреча, состоявшаяся в понедельник, прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 3:3, при этом россиянам по ходу встречи пришлось неоднократно отыгрываться. Конечно, болельщики, собравшиеся на трибунах, надеялись, что во втором матче сборная России, выступающая в статусе лидера рейтинга УЕФА сумеет всё-таки одержать победу над именитым соперником.

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После первого матча футболисты сборной России наперебой благодарили зрителей на трибунах и отмечали, что играть в родных стенах особенно приятно. Впрочем, тогда они не предполагали, что им помогут даже пресловутые московские пробки. Во вторник сборная Португалии приехала в УСК «Подмосковье» лишь за полчаса до начала матча и едва успела провести короткую разминку. У подопечных Скоровича же всё было по плану. Вероятно, плановыми были и замены в составе: Шаяхметова и Понкратова в заявке сменили Лысков и Шистеров. А вместо Шаяхметова, изображённого на всех афишах, капитанскую повязку примерил российский кудесник мяча Сергей Абрамов. Главный португальский маг мини-футбола – Рикардиньо – тоже остался в строю.

Мини-футбол. Товарищеский матч
26 сентября. Щёлково

Россия – Португалия – 7:3 (4:2)
Голы: Чишкала, Эдер Лима-2, Асадов-2, Давыдов, Милованов – Рикардиньо, Андре Коэльо, Бруну Коэльо.

Разыграли по-братски

Португальцы решили не повторять ошибок первой игры и с самого начала встречи забрали себе мяч и инициативу. Уже на первой минуте Рикардиньо, убегая к воротам Путилова, решил заработать штрафной и упал на паркет, но арбитры бородатому волшебнику не поверили и игру не остановили. Не остановился и сам Рикардиньо: в следующей же атаке он подкараулил ошибку Робиньо в приёме мяча у своих ворот и с разворота вколотил мяч в сетку российских ворот – 1:0.

Первый момент во владениях Бебе возник лишь на четвёртой минуте: Путилов точно ввёл мяч на Ниязова, но тот переиграть опытного вратаря не смог. А португальцы, вроде бы не прилагая особых усилий, удвоили разницу в счёте. Сработала братская связка: Бруну Коэльо забежал по левом флангу и отдал точную передачу на Андре Коэльо, который в касание её замкнул. Сергей Скорович тут же попросил тайм-аут. Игра явно складывалась не по сценарию сборной России.

Мгновенно переломить ход встречи не получилось: португальцы отдавать мяч сопернику добровольно не хотели. В такой ситуации действенным оружием россиян стали стандарты. Звоночек у ворот Бебе прозвучал, когда Эдер Лима едва не забил точно такой же гол, как и в первом матче – с углового в касание. А следующий стандарт стал голевым: всё тот же Робиньо сделал ювелирную передачу с боковой на Чишкалу, и тот вколотил мяч в угол – 1:2.

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Неповторимый камбэк

На экваторе первого периода Рикардиньо в одиночку едва не забил третий гол гостей. Десятый номер прочитал передачу соперника, перехватил мяч и вышел на рандеву с Путиловым. Португалец пытался переиграть российского вратаря красиво, но тот совершил великолепный сейв. А за упущенные возможности, согласно футбольной мудрости, принято наказывать. В роли палача выступил Эдер Лима, которому удался потрясающий удар с лёта в ближний угол. Португальский вратарь момента удара не видел, а потому среагировать не успел – 2:2.

Инициатива постепенно переходила к сборной России. У ворот Бебе возникало всё больше горячих эпизодов – третий гол назревал. На 12-й минуте Асадов пробил в угол метров с девяти, но мяч в ворота не залетел, а от ноги Рикардиньо попал к Янару Асадову, и тот с удовольствием воспользовался подарком – 3:2. Через пару минут у Асадова был шанс оформить дубль, но ему в ходе быстрой атаки не удалось поразить пустые ворота ударом с острого угла.

Подопечным Жорже Браша на некоторое время удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже по-настоящему испытать Путилова, но вратарь сборной России действовал блестяще, сначала не позволив Андре Коэльо реализовать выход один на один, затем парировал удар от его брата Бруну, а потом отразив мощный выстрел Сесильо в упор. Но, несмотря на обилие моментов у гостей, первый тайм завершился голом сборной России: выстрелила проверенная временем связка Ниязова и Асадова. Так наша команда сумела перевернуть игру, превратив 0:2 в 4:2.

Вспыхнувшее пламя

Начало второго тайма не обещало продолжения голевой феерии. Нельзя сказать, что у ворот Путилова или Андре Соузы, сменившего Бебе после перерыва, царили тишина и покой, но скорости несколько снизились, а защитники в целом успевали за игроками атаки и не позволяли им расстреливать вратарей с удобных позиций. У Рикардиньо и Тьягу Бриту были неплохие моменты, но Путилов действовал максимально надёжно и забить себе не позволил. Любопытно, что разок российского вратаря проверил португальский визави – Соуза неточно пробил издали.

Команда Жорже Браша, как в сказке, била-била – не забила, а Эдер Лима прибежал, развернулся, ногой махнул и забил – 5:2. Пятый гол гостей не то чтобы обескуражил и остановил, но успокоил: теперь у ворот Путилова стало по-настоящему тихо и спокойно, а игра сместилась ближе к центру поля. Команды, потратив запас сил, перестали проводить стремительные контратаки, а нападали главным образом позиционно. Россиянам это удавалось чуть лучше, но выстрелы Чишкалы и Лыскова до цели не доходили. Шестой гол к восторгу публики забить никак не удавалось.

За пять минут до конца игра вспыхнула, словно вязанка сухих дров. Зажжённой спичкой послужил третий гол Португалии: Анилтон переиграл Ниязова, отдал мяч на дальнюю штангу на Бруну Коэльо и тот замкнул передачу – 5:3. Педру Кари тут же переоделся и вышел пятым полевым, но первые две атаки гостей обернулись потерями и голами в пустые ворота: отличились Давыдов и Милованов. Абрамов на последней минуте дважды мог огорчить португальцев и в восьмой раз, но всё-таки пожалел Рикардиньо и компанию. Победа со счётом 7:3 и так оказалась более чем убедительной, учитывая, что россияне никогда не забивали португальцам более четырёх мячей.

Беспроигрышная серия нашей команды в матче с мощным соперником, которая началась в сентябре 2011 года, продолжится. А следующий раунд напряжённого противостояния вполне может состояться уже зимой – на чемпионате Европы в Словении.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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