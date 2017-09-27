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Текст: Александр Круглов
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Драку заказывали? Самые массовые побоища в спорте

Бить морды принято не только на турнирах по борьбе.
27 сентября 2017, среда. 12:46 Другие

Борьба

Массовые драки в борьбе стали настолько привычным делом, что очередной инцидент уже никого не удивляет. Горячие кавказские парни осетин Ацамаз Джиоев и дагестанец Муса Магомедов в очередной раз сошлись в рукопашной на мемориале Бесика Кудухова. Впрочем, драчка получилась так себе, да и участников конфликта оперативно разняли. Тренер одного из борцов бросил на ковёр мягкую игрушку, что означает подачу протеста. Не согласный с этим борец пнул её с ковра и после разъяснительной беседы пропустил хук от тренера, а потом ещё добавку от соперника. Потерявший контроль за ходом схватки рефери хлопал глазами, пока охранники растаскивали обе стороны.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Хоккей

До активного вмешательства в ситуацию комиссара НХЛ Гэри Беттмэна хоккейная площадка в лучшей лиге мира нередко напоминала поле боя. Команды держали по два-три специалиста именно по дракам, которые по шайбе попадали через раз. Побоища стенка на стенку случались всякий раз, когда команды выпускали специальные силовые бригады. В конце 90-х вошли в историю две битвы «Детройта» против «Колорадо» в финале Западной конференции, в которой участвовали даже вратари, причём Патрик Руа получил на орехи дважды — сначала от Майка Вернона, а потом от Криса Осгуда.

Видео можно посмотреть на канале HockeyWebCast.

Футбол

В самой популярной игре с мячом профессиональных бойцов не держал, но эксцессы тоже случаются. Так, нынешний чемпионат Китая стартовал с массовой драки между командами «Гуанчжоу Фули» и «Шанхай СИПГ». Отличился экс-хавбек «Челси» бразилец Оскар, который начал кидать в соперников мяч, после чего получил отпор. Драку стенка на стенку рефери прервал обоюдными удалениями, но зачинщика всё-таки оставил на поле.

Видео можно посмотреть на канале Golaut official.

Бокс

Не только в борьбе любят махать руками после драки. У боксёров такое тоже случается, и кавказская горячая кровь тут ни при чём. Последний громкий случай произошёл в США. На любительском турнире в Калифорнии один из боксёров ударил соперника после гонга. В потасовку тут же включились зрители, которые принялись колошматить противников стульями. Погасить конфликт удалось лишь через полчаса с участием полиции. К счастью, обошлось без жертв, но кипучие страсти были явно велики для крохотного зала.

Видео можно посмотреть на канале TMZSports.

Баскетбол

Такое скопление рослых парней на один квадратный метр не может быть безопасным. Баскетбол — тоже вид спорта, где кипят страсти. В ноябре 2004 года на арене Palace of Obern Hills произошла самая знаменитая битва в истории НБА с участием клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс». Казалось, что преимущество «Индианы» в 15 очков за 45 секунд до конца игры расставило все точки над i, однако побоище спровоцировал брошенный с трибун стакан с колой в игрока «Индианы» Рона Артеста, который до этого открыто занимался позёрством. Итоги битвы — дисквалификация 9 игроков и уголовные обвинения в адрес пяти драчунов.

Видео можно посмотреть на канале KlassicThrowbackTV.

Регби

Вид спорта, который со стороны выглядит как одна сплошная драка, априори не может быть миролюбивым. Англичане не зря зовут футбол джентльменским видом спорта для хулиганов, а регби — хулиганским для джентльменов. Кровь на поле льётся не только в результате боевых действий, а уж если последние случаются, тушите свет! Дерутся и на уровне клубов, и на матчах Кубка мира среди сборных. Обычно игроков на площадке хватает для выяснения отношений стенка на стенку, но иногда подключается и персонал.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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