«Роналду» не смог – «Марадона» помог. Как Россия играла с Португалией

Новый состав женской сборной России по гандболу столкнулся с не самым сильным соперником. И проиграл. К счастью, только первый тайм.

«Мы стали творцами валидольных матчей», — сказала в перерыве матча Россия – Португалия олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Екатерина Маренникова. Она была безмерно удивлена тому, как складывался матч двух совершенно разных по классу команд. Но закончилось всё хорошо. Первый матч отбора на Евро-2018 команда Евгения Трефилова выиграла.

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А в какой команде Роналду?

То, что случилось в первом тайме, какого-то логичного объяснения не имеет. Сборная России, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, после 30 минут игры уступала сборной Португалии, команде из третьего десятка мирового рейтинга, один мяч. Команде совершенно другого уровня, представляющей страну, где нет женской гандбольной лиги.

Причем португалки играли просто здорово как в защите, так и в атаке. В их исполнении были даже точные броски из-за девяти метров, а уж какая комбинация, завершившаяся гандбольным «данком», прошла на последних секундах – просто блеск. Даже возник вопрос, а в какой команде Криштиану Роналду играет?

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На самом деле, этим прозвищем пока не играющая из-за травмы Анна Вяхирева окрестила капитана сборной России Дарью Дмитриеву. Но Даша в первой половине встречи была незаметна. Лишь в паре-тройке эпизодов Дарья сыграла так, как от неё ждали. Собственно, в игре нашей сборной вообще не было блеска. В позиционных атаках – суета и поспешные броски, семиметровые никак не могли забросить, ну и не везло, поскольку штанги и перекладины во дворце «Динамо» в Крылатском россиянки обстучали по полной программе.

Гандбол. Евро-2018. Женщины Отборочный турнир. Группа 4. Москва, 28 сентября

Россия – Португалия – 32:25 (13:14)

Голы в составе сборной России: Кочетова, Макеева – по 6, Манагарова, Ильина – по 4, Дмитриева, Пунько – по 3, Ведёхина, Макина – по 2, Кожокарь, Маркова – по 1.

В обороне тоже не слишком получалось. Вроде бы и блоков было достаточно, и потери мяча россиянки заставляли соперниц совершать, но недоигрывали эпизоды, теряли позиции.

Почему Трефилов не кричал?

Но главный тренер сборной России Евгений Трефилов был на удивление спокоен. Просто ему в очередной раз пришлось собирать новую команду. На первый с 1999 года домашний матч в Москве в составе российской сборной вышли только две олимпийские чемпионки: Дмитриева и Екатерина Ильина.

Команда резко изменилась даже по сравнению с июньскими матчами отбора на ЧМ-2017 против сборной Польши. Трефилов благодаря заточенному под сборную календарю получил возможность провести полноценный сбор, хотя соперников уровня Португалии и Австрии, с которой россиянкам играть уже послезавтра, можно обыгрывать любым составом. Но он создаёт команду не для матчей с этими сборными, а для будущего.

В очередной «сборке» национальной команды появились дебютантки, включая юных «краёв» Юлию Маркову и Анастасию Макину, а также капитана «Ростова-Дон» Юлию Манагарову, которая отбыла, наконец, трёхлетний карантин после смены спортивного гражданства с украинского на российское. Все трое здорово себя проявили, хоть и пришлось некоторое время подождать. Появились «возвращенки», как Анна Кочетова и Анна Пунько, не вызывавшиеся в команду два и три года, соответственно. Но по-прежнему сильнейший из возможных составов Трефилов из-за травм игроков собрать не может.

Португалки играли просто здорово как в защите, так и в атаке. Даже провели комбинацию, завершившуюся гандбольным «данком». Возник вопрос, а в какой команде Криштиану Роналду играет?

Потому и не особо он напрягал голосовые связки, поскольку матч этот был первым официальным для его новой команды. Какой смысл выплёскивать эмоции с таким соперником, когда решить задачу можно было в любой момент?

Марадона на площадке

И эта задача была решена во втором тайме. Решена довольно легко, хотя огрехи в обороне никуда не ушли. Зато в нападении стало получаться гораздо больше. Всё решил выход на площадку опытнейшей Кочетовой. На футбольном чемпионате мира 1994 года блистал Диего Марадона. Он практически стоя обыгрывал соперников и забивал какие-то невероятные штрафные. Абсолютно далёкий от лучшей формы аргентинец творил шикарные вещи на поле, пусть и закончилось тогда всё для его команды ранним вылетом, а для него самого – дисквалификацией из-за допинга.

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Так вот, Кочетова выступила в роли Марадоны. Она разрывала оборону сборной Португалии даже стоя на месте. Передачами, разворотами, финтами. И ничего, абсолютно ничего не могли соперницы с ней сделать. Сначала Трефилов выпускал её только в атаку вместо Дмитриевой, а затем и вместе с Дмитриевой, а затем и вообще не убирал с площадки. И Дарья рядом с Анной вновь заблистала, хотя только эпизодами. Но эпизоды были запоминающимися.

Был момент, когда в задней линии в сборной России играли одновременно Дмитриева, Кочетова и Ильина, три разыгрывающих, двое из которых действовали на позициях полусредних. У сборной Португалии голова шла кругом от перепасовки в их исполнении. В общем, сборная России смяла соперниц ровно тогда, когда сама включила чуть более высокие скорости и завелась.

А Кочетова внесла в несколько сумбурные действия необходимый порядок, а ещё уверенно реализовывала семиметровые (промах в первой попытке можно отнести за счёт желания как можно быстрее сделать бросок). На её счету и последний гол в матче.

В субботу сборная России сыграет на выезде со сборной Австрии, и в итоге этой игры тоже можно не сомневаться. На этом матчи отбора Евро-2018 в нынешнем году завершатся, остальные игры – уже в следующем году. А в нынешнем сборной России предстоит еще пара сборов и несколько коммерческих турниров в рамках подготовки к главному событию – декабрьскому чемпионату мира в Германии.