Тролли на размахе. Россия ставит на колено американский спорт

Пока что на одно. Зато теперь футболисты ругаются с Трампом, а виноват, конечно же, Мутко.

Казалось бы, какое отношение к нашей стране имеет прослушивание американцами национального гимна на коленях? Вроде бы, это президент США Дональд Трамп публично поругался со спортсменами, которые не уважают гимн. Но, оказывается, без России скандал не был бы таким громким.

Кто не в курсе, Дональд Трамп на своей странице выразил недовольство поведением спортсменов, которые во время исполнения гимна США не встают, как положено, а опускаются на одно колено, протестуя против убийств полицейскими представителей цветного населения. Трамп призвал владельцев клубов избавляться от таких игроков.

«Анжелы и Димоны». И долго мы будем стоять в раскорячку? Оправдание лыжников — всего лишь вброс. Россия — одной ногой в «коммунизме». Серьёзные проблемы — впереди.

В ответ спортсмены через соцсети начали «обкладывать» президента, а на матчах НФЛ игроки команд дружно становились на одно колено во время исполнения гимна. На глазах у всей страны происходит крупный скандал. Кто виноват? Россия. Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд обвинил именно российских или проплаченных Россией интернет-троллей в разжигании ситуации.

Иными словами, поцапались бы президент со спортсменами в «Твиттере», обложили друг друга, и всё бы утихло, хотя, конечно, проблема серьёзная. Но тут как тут оказались русские. «Они (тролли) поддерживали обе стороны и старались, чтобы ситуация приобрела ещё больший размах», — подчеркнул Лэнкфорд.

И опять Мутко (а то и кто-то повыше) во всём виноват. Вроде бы, поиски внешнего врага всегда были коньком российских политиков и чиновников. Все последние скандалы, связанные с нашим спортом, в России всегда комментировались одинаково: «Все знают, кому это выгодно» и «Это заговор». Наши в своих комментариях не оригинальны. Оказывается, не они одни. Американцы – точно такие же. Заявление Лэнкфорда тут же попало в СМИ (ну, оно ради этого и было сделано) и подхвачено. Всем хорошо. Есть на чём потоптаться.

«Злой, и память хорошая». За что же они… … мстят России уже который год? Ну вот не могут разгадать важный секрет наших побед, потому и злятся.

А всё же очень интересно, что было бы в России, если бы наш президент сказал, что за неуважение к гимну (или по любой другой причине) владельцы клубов должны отчислять игроков? Нашёлся бы хоть один (владелец или игрок), кто публично посмел бы ответить? А, ну да, наш президент не пишет в соцсети. В этом всё дело.