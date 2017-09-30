Забытая любовь. Умерла Людмила Белоусова

Великая фигуристка Людмила Белоусова со скандалом уехала из СССР и была забыта на родине. Теперь её снова вспомнят — она умерла.

На 82-м году жизни скончалась выдающаяся советская фигуристка Людмила Белоусова, завоевавшая вместе с Олегом Протопоповым два золота Олимпиад и положившая начало эпохе доминирования советского и российского парного катания, длившейся почти полвека. Вспоминаем главные вехи жизни великой спортсменки, которая через всю свою жизнь пронесла любовь к фигурному катанию и партнёру, ставшему мужем, которая вдохновляла своим катанием миллионы зрителей, но в СССР была лишена регалий и вычеркнута из всех справочников.

Старт в 16 лет

В современном фигурном катании будущие чемпионы встают на коньки в самом раннем возрасте, а к 16 годам уже блестяще выступают на чемпионатах страны, а самые успешные добираются даже до олимпийских высот. Людмила Белоусова в 16 лет только начала заниматься фигурным катанием – на первом в Советском Союзе искусственном катке. Любопытно, что до фигурного катания Людмила занималась конькобежным спортом, а ещё теннисом и гимнастикой.

Жизнь друг для друга. История вечной любви Великие Людмила Белоусова и Олег Протопопов вместе прошли огонь, воду, медные трубы, изгнание и забвение. И ничто не смогло их разлучить.

Партнёр на всю жизнь

После того как первый партнёр Белоусовой Кирилл Гуляев принял решение завершить спортивную карьеру, Людмила захотела выступать в одиночном разряде. Однако в 1954 году она познакомилась с Олегом Протопоповым, который искал партнёршу. Людмила и Олег решили попробовать покататься вместе и поняли, что великолепно подходят друг другу. Поскольку Протопопов в то время служил в Балтийском флоте в Ленинграде, Белоусова приняла решение переехать к нему из Москвы. Довольно быстро отношения стали больше, чем просто спортивными. В 1957 году фигуристы поженились и с тех пор не расставались целых 60 лет.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов Фото: РИА Новости

Энергетика влюблённости

Спортивные успехи к Белоусовой и Протопопову пришли не сразу: паре потребовалось около десяти лет, чтобы выйти на высочайший уровень. Однако все соперники и зрители признавали, что вне зависимости от технической стороны катания, пару всегда отличала особая «химия», энергетика влюблённости, которая не поддавалась оценке судей, но выделяла её среди остальных. Несмотря на это, Людмила и Олег смогли выиграть чемпионат Советского Союза лишь с восьмой попытки, а на первой Олимпиаде в Скво-Вэлли выступили неудачно, заняв лишь девятое место.

Все соперники и зрители признавали, что вне зависимости от технической стороны катания, пару всегда отличала особая «химия», энергетика влюблённости, которая не поддавалась оценке судей.

Две золотых Олимпиады

Расцвет пары Белоусовой и Протопопова начался после 1962 года. Фигуристы заметно усложнили свои программы, довели их до технического совершенства и начали побеждать не только на всесоюзном, но и на международном уровне. И если золото на Олимпиаде 1964 года было скорее неожиданным, то к Играм-1968 в Гренобле советская пара подходила в статусе главных фаворитов соревнований, выигравших все крупные турниры за последние четыре года. Белоусова и Протопопов заняли первое место, серьёзно опередив главных конкурентов соотечественников Жук и Горелика, даже несмотря на то, что произвольную программу они начинали под первым номером в сильнейшей разминке, и судьи по обыкновению придержали оценки 6,0.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов Фото: РИА Новости

Из чемпионов – в предатели

В 1972 году пара Белоусовой и Протопопова, не выдержав конкуренции с молодыми соперниками, покинули любительский спорт, однако с фигурным катанием не расстались – начали выступать в Ленинградском балете на льду. А в 1979-м Людмила и Олег, будучи с театром на гастролях в Швейцарии, попросили у властей этой страны политического убежища и отказались возвращаться на родину. В Советском Союзе, безусловно, разразился грандиозный скандал, недавних чемпионов открыто назвали предателями, лишили званий заслуженных мастеров спорта, а также вычеркнули из всех справочников, рассказывающих о выдающихся советских спортсменах. Как позже рассказывали сами фигуристы, они хотели продолжать заниматься спортом и были уверены, что в Европе для них будут созданы лучшие условия, чем на родине. В Россию Людмила и Олег, получившие гражданство Швейцарии, вернулись только в 2003 году.

Без возрастных ограничений

Людмила вместе со своим партнёром всю жизнь была предана фигурному катанию. В 1995 году, когда супругам было почти по 60 лет, они выступили на открытии чемпионата Европы по фигурному катанию. А последнее их выступление состоялось в 2015 году на «Вечере с чемпионами» Гарвардского Университета в США. Белоусовой на тот момент было 79 лет, её партнёру и супругу – 83 года. Оба находились в отличной для своих лет физической форме.

Великое наследие

Пара Белоусовой и Протопопова положила начало выдающейся серии олимпийских побед фигуристов из нашей страны в парном катании. С 1964 года наши соотечественники не смогли выиграть лишь одну Олимпиаду – Ванкувер-2010. Все остальные турниры завершались в пользу фигуристов из СССР, СНГ или России. Итого – 13 олимпийских побед за полвека. В 2014 году Людмила и Олег присутствовали на Олимпиаде в Сочи и участвовали в церемонии награждения новых чемпионов в парном катании – Татьяны Волосожар и Максима Транькова.