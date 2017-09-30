Команда Трефилова проиграла аутсайдеру. Что это было?

Женская сборная России по гандболу, действующий олимпийский чемпион, выдала самый крутой матч со времён Рио-де-Жанейро. Команда Евгения Трефилова уверенно вела игру против сборной Австрии в пригороде Вены, во втором тайме разрыв составлял пять мячей, а в итоге… поражение. Поражение в матче с аутсайдером, у которого на бумаге не было шансов. Это Австрия так прибавила или Россия так ослабла?
Замены после Португалии
Отборочный турнир на чемпионат Европы – 2018 во Франции сборная России начала домашним матчем с Португалией. Провела его наша команда не блестяще, но сомнений в итоговом результате не было. Хотя, конечно, хотелось бы более уверенной игры. В обороне в той игре у российской команды возникли неожиданные – учитывая уровень соперниц – проблемы, о чём после игры говорил и Евгений Трефилов.
В Австрию на второй матч он взял пятёрку игроков своей «Кубани», оставив в Москве вратаря Киру Трусову, разыгрывающую Елизавету Малашенко и левую крайнюю Юлию Маркову. Вместо них в состав вошли голкипер Виктория Калинина, левая полусредняя Виктория Жилинскайте, левая крайняя Екатерина Фанина, линейная Екатерина Матлашова и разыгрывающая Ярослава Фролова.
С одной стороны, это усиление. С другой, учитывая, как играет «Кубань» в национальном чемпионате, с этим можно поспорить. Какие бы причины ни были для замен, они случились. И вроде бы даже работали какую-то часть матча. Сборная России приехала в гости в ранге безоговорочного фаворита и почти 40 минут этот статус подтверждала.
Австрия – Россия – 27:25 (13:16)
Лихое начало
Начало игры в пригороде Вены при переполненных трибунах получилось лучше некуда. Калинина в первой же атаке австриек сделала сейв, а в контратаке Юлия Манагарова не оставила шансов вратарю Петре Блажек. Минуты шли, и разрыв в счёте в пользу сборной России только рос. Анна Пунько после красивого обыгрыша забила второй гол, Анна Кочетова реализовала семиметровый, Пунько в своём стиле влепила ещё один, а Кочетова вновь была точна с семи метров. И Калинина в эти минуты была надёжна.
5:0 в гостях, получается почти всё, о чём ещё мечтать? Только о том, чтобы игроки не расслаблялись и не поверили раньше времени в то, что дело сделано уже к 10-й минуте. Чего тут можно опасаться, тем более сборная Австрии в своём первом матче в гостях уступила с разницей в 11 мячей команде Румынии, с которой россиянкам играть в марте. В общем, нужно было продолжать действовать в своём стиле – ничего другого от нашей команды не требовалось.
По ходу первой половины встречи были моменты, когда сборная России теряла концентрацию, но это были лишь эпизоды. После тайм-аутов Трефилова всё вставало на свои места. Ничего удивительного на площадке не происходило – ни бомбардирских, ни вратарских подвигов. Хозяйки изо всех сил старались не ударить в грязь лицом, гостьи спокойно забрасывали, когда разрыв в счёте сокращался. На перерыв команды ушли с разницей в три мяча в пользу сборной России.
У нашей команды было преимущество во всех ключевых компонентах – лучшая реализация бросков с игры, лишь один промах в пяти бросках с семи метров, тогда как австрийки дважды не смогли переиграть встававшую в рамку Елену Уткину.
Понятно, что в настоящее время сборная России испытывает определённые проблемы с составом, но проигрывать аутсайдеру, это уже слишком.
Странное продолжение
Начало второго тайма тоже не предвещало ничего плохого. Вот только австрийки стали забрасывать практически после каждой атаки, тогда как у россиянок стали возникать серьёзные проблемы с реализацией. Петра Блажек творила чудеса. Помните, на чемпионате Европы в декабре прошлого года наши девушки делали из вратарей команд-соперниц героев?
Блажек стала героем самостоятельно. Она и выходы один на один нейтрализовывала, и броски с шести метров отражала, а что творила во время семиметровых! Она просто встала стеной в австрийских воротах, и эту стену наши игроки никак пробить не могли. Хозяйки, почувствовав, что с «точки» у наших не идёт, не боялись нарушать правила.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» Handball Austria
А Блажек творила чудеса. Во второй 30-минутке она отразила шесть из восьми (!) семиметровых, а вообще отбила более 50 процентов бросков. Это какие-то космические цифры. Ключевым моментом матча стал эпизод, когда Анна Кочетова, герой матча с Португалией, вышла исполнять очередной семиметровый и мощнейшим броском отправила Блажек в нокдаун. Кочетова явно не хотела бросать в лицо вратарю, но так получилось.
Ключевым моментом матча стал эпизод, когда Анна Кочетова, герой матча с Португалией, вышла исполнять очередной семиметровый и мощнейшим броском отправила Блажек в нокдаун.
Удивительный финал
В итоге удаление до конца матча и синяя карточка, что означает дисквалификацию как минимум на одну игру и разбирательство на дисциплинарном комитете. В тот момент сборная России ещё вела в счёте, но австрийки уже перехватили инициативу. И не было Кочетовой, которая могла бы успокоить партнёров и взять игру на себя. Можно, наверное, слегка кивнуть на польскую бригаду арбитров, которые сделали домашнее судейство чуть более домашним, но причина поражения вовсе не в них.
Причина исключительно в действиях сборной России. Речь даже не про атаку – Блажек была великолепна. Речь про оборону. Её просто не было, поскольку мячи в ворота Калининой и Уткиной влетали после бросков из самых разных позиций. Даже удивительно, как легко наши девушки расступались перед австрийками и давали им бросать. Трефилов пытался как-то оживить игру заменами, но не получилось ничего.
После Олимпиады в Рио-де-Жанейро у сборной России было уже немало поражений. Достаточно вспомнить шведский чемпионат Европы – 2016. Но поражение от сборной Австрии стало самым тяжёлым. Оно вряд ли окажет серьёзное влияние на шансы российской команды на выход в финальную часть Евро-2018, но уже стало мощнейшим моральным ударом. Тем более, что австрийкам наша команда не проигрывала девять лет.
Понятно, что в настоящее время сборная России испытывает определённые проблемы с составом, но проигрывать аутсайдеру, это уже слишком. Нужно отдать должное сборной Австрии, которая показала фантастическую волю к победе, о которой не мечтала, но сборная России сама проиграла этот матч. За два месяца до старта чемпионата мира в Германии команда выглядит разобранной.