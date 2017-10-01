«Вечером справлял нужду под окнами, а утром всех победил»

Как уже сообщал «Чемпионат», в обновлённый список запрещённых веществ ВАДА на 2018 год не был включён алкоголь, который ранее был запрещён в автомобильном спорте, аэронавтике, водно-моторном спорте и стрельбе из лука. Однако есть такие виды спорта, где употребление алкоголя имеет богатые традиции, но при этом он считается допингом. К таковым относится прежде всего дартс.

Достаточно упомянуть, что по одной из версии родоначальниками этого вида спорта стали пьяные английские пираты, которые развлекались в пабах, бросая наконечники стрел в днище пустых бочек из под эля. В России дартс стал популярен с начала 90-х и традиции употребления алкоголя на соревнованиях впитал в себя в полной мере. Многие игроки употребляли спиртное в небольших количествах, чтобы расслабиться и показывать лучшие результаты. Получалось не у всех. Мы собрали пять самых забавных историй, связанных с алкоголем и дартсом, рассказанных неоднократным участником чемпионатов России и других всероссийских турниров.

Две любви до гроба — футбол и алкоголь Пол Гаскойн, долгие годы балансирующий между жизнью и смертью, далеко не первый футболист, который побеждал на поле, но проигрывал бутылке.

Как стать чемпионом Европы в 15 лет, а потом спиться

«Одной из сильнейших в 90-х и начале 2000-х считалась уральская школа дартса. Появился в ней и один самородок, который в 15 лет выиграл первенство Европы, затем стал призёром чемпионата мира, а уж сколько раз он побеждал на чемпионате России давно потеряли счёт. Парень был реально невероятно фартовым. Говорят, что в 15-16 лет он показывал свою лучшую игру в жизни, а к 18 годам с ростом ожиданий начался мандраж на главных стартах и потеря концентрации. Лечить недуг он решил алкоголем, ведь известно, что в небольших количествах 0,3 — 0,5 промилле алкоголь действительно помогает расслабиться, а нарушение координации приходит уже с большими дозами. Оптимально выпить перед игрой пару бутылок пива, а если матчи затягиваются, потом добавить третью. Если же перебрать, меткость резко ухудшится, но бывают и исключения.

В небольших количествах 0,3 — 0,5 промилле алкоголь действительно помогает расслабиться, а нарушение координации приходит уже с большими дозами.

Новое увлечение чемпиона быстро взяло верх над старым. Парень действительно вернул себе прежние ощущения в игре, но уже не мог ни играть, ни тренироваться без алкоголя. Исчез он с орбиты в начале 2010-х, когда я активно участвовал в соревнованиях. Знакомые говорили, что виной тому запрет алкоголя на официальных турнирах, ведь без него он обходиться не мог. Есть и более печальная версия, что человек дошёл до третьей стадии алкоголизма и начал деградировать, как личность.

Как выиграть Кубок пьяным в хлам

На дебютном для нашей команды Кубке России в Питере великого чемпиона мы заметили уже на разминке, потому как он находился в приподнятом состоянии. Подошёл познакомиться с новичками с явно заметным амбре. Мы, к слову были предупреждены о новой традиции допинг-тестов и на этом турнире алкоголь не практиковали. Не хотелось, чтобы сразу к нам приклеился имидж нарушителей.

Когда мы встретили нового знакомого у входа в гостиницу, он уже не вязал лыка и справлял нужду под её балконами, будучи не в состоянии дойти до номера. «Как он завтра собирается играть, — думали мы, — ведь в таком состоянии он запросто потеряется в чужом городе». Во второй день отношения предстояло выяснять восьмёрке сильнейших дартсистов, за разборками которой мы наблюдали уже в качестве зрителей, проиграв в первых трёх кругах. Наш знакомый перед началом соревнований хорошо опохмелился в ближайшем баре и избавился от тремора.

Наш знакомый перед началом соревнований хорошо опохмелился в ближайшем баре и избавился от тремора. В финальном матче, который играли на большой сцене, он стоял на помосте качаясь, но дротики неизменно летели в направлении утроения 20.

В финальном матче, который играли на большой сцене, он стоял на помосте качаясь, но дротики неизменно летели в направлении утроения 20 (высший балл в дартсе). В итоге его соперник, один из сильнейших дартсистов России потерпел сокрушительное поражение в сухую. Видя в каком состоянии пребывает оппонент, его федерация тут же подала протест, согласному которому счёт был изменён на сухой в пользу проигравшего. Наш герой остался лишь вторым, хотя играл лучше всех на турнире.

Застольный тест. А что ты знаешь о хоккее и алкоголе? Хоккеисты – тоже люди. Они празднуют, отдыхают, иногда выпивают. В канун Нового года мы предлагаем вам пройти специальный застольный тест.

Как вывести соперников из строя

Однажды мы играли парный Кубок в Электростали. К тому времени я перебрался в Москву и взял с собой на турнир новоиспечённого чемпиона области. Рейтинга у нас не было, поэтому уже в первом круге при жеребьёвке мы получи в соперники сильную, а главное давно сыгранную пару из соседнего региона. В разминочный день я заметил, что мой партнёр Коля набрал неплохую форму и придумал хитрый план. Вечером по окончании тренировки мы зашли в номер к соседям с парой бутылочек коньяка отметить долгожданную встречу.



Когда пошли покурить после третьей, шепнул напарнику идти ложиться спать. Посиделки получились на славу. После коньяка началась прогулка по окрестному парку с пивом, а закончилось мероприятие ближе к двум утра. На утро я, будучи привычным к таким процедурам, чувствовал себя неважно. «А как же соперники? Где мы вчера расстались?» — мелькали в голове сумбурные мысли. Увиделись мы только на разминке, и их вид был неважный. Все три участника посиделок играли не успели заправиться даже пивом и играли неважно, а Коля закрывал один лэг за другим и решил судьбу матча.

«В седле можно пить всё»

Однажды меня пригласили на турнир в Сокольники. Жил я в 10 километрах езды и решил выдвигаться на игру на велосипеде. Пробки действительно получилось объехать, но дальше ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что турнир этот неофициальный и алкоголь на нём не запрещён. К тому же один из участников проставлялся за день рождения коньяком. На мои попытки отказаться под предлогом велосипеда были обречены на провал. «Ты бы ещё на машине притащился? — сказал мне старожил. — Впрочем, в седле можно пить всё».

На мои попытки отказаться под предлогом велосипеда были обречены на провал. «Ты бы ещё на машине притащился? — сказал мне старожил. — Впрочем, в седле можно пить всё».

Регламент турнира с группами из восьми человек давал возможность наиграться всем, но и коньяка было уговорено полбутылки. Как домой-то ехать? Поначалу было действительно страшно. Старался не гнать, смотреть по сторонам на перекрёстках, не спешить проехать на зелёный свет. Зато хорошая нагрузка вывела из организма всю дурь и не оставила и следа от прежних посиделок. Домой приехал абсолютно трезвый, но больше в седле алкоголь не практиковал.

Не пьяные, но под чем-то

Сейчас перегар на соревнованиях всё ещё встречается, но уже гораздо реже. Грешат этим по-прежнему игроки старой школы. В основном налегают на пиво, которое прячут в своих сумках, а потом пьют во время перекуров между партиями. Среди топовых игроков такого уже почти не встречается. Жёсткая система контроля сделала своё дело и для повышения концентрации сейчас принимают какие-то таблетки. С одним таким игроком мне довелось играть на турнире в Нижнем Новгороде. Запаха от него не было, но видно, что играет на кураже и под чем-то. Глаза стеклянные и как будто смотрят куда-то далеко сквозь тебя. Сложно сказать, лучше это или хуже для здоровья и для игры, но раньше было веселее».