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Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Анжелы и Димоны. Алкоголь в спорте разрешили. Зачем запрещали?

«Чёрный список» ВАДА на 2018-й не содержит алкоголь. Разрешены также внутривенные инъекции. А что, вполне логично.
2 октября 2017, понедельник. 11:00 Другие

Международное антидопинговое агентство опубликовало «чёрный» список на 2018 год. В этом списке больше нет алкоголя. Нет повода не выпить? Так он, алкоголь, и не был запрещён – только в одном олимпийском виде. Рубрика «Анжелы и Димоны» уверена, что этого никто и не заметит.

Алкоголь исключён из списка запрещённых веществ ВАДА

Алкоголь был прямо запрещён только в четырёх видах спорта – стрельбе из лука, аэронавтике, водно-моторном и автоспорте. Международные федерации этих видов спорта разрабатывали регламенты и правила в отношении алкоголя, и теперь у них есть три месяца, чтобы внести в свои документы соответствующие изменения.

Публично пока отреагировали только лучники. Генсек международной федерации Том Дилен выразил сожаление по поводу решения ВАДА, заявив, что в его организации правила никто менять не собирается. «Алкоголь как был запрещён в нашем виде, так и останется. Мы утвердим это решение на исполкоме федерации 12 октября», — пообещал Дилен.

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Интересно, что президент Международной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер входит в исполком ВАДА как представитель олимпийского вида спорта. И отстоять мнение своей организации не смог. Правда, тут и спорить особо не о чем было. Это вам не мельдоний, запрет которого обсуждался в присутствии члена совета учредителей ВАДА и тогдашнего замминистра спорта России Павла Колобкова.

Как был запрещён алкоголь в четырёх видах спорта, так и останется. Или кто-то всерьёз думает, что Даниил Квят, например, «накатив» для храбрости, не получит бан на гонку? Он и без алкоголя такие баны получает. В регламенте Международной федерации автоспорта чётко прописано, что зона проведения любых соревнований является безалкогольной. И плевать ФИА хотела на любые изменения. А лучники, для которых острый глаз и твёрдая рука – необходимые условия, будут убирать тремор бокалом-двумя пива?

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По большому счёту, это просто чуть меньше работы для национальных антидопинговых агентств, которым не нужно будет проверять пробы на наличие алкоголя. Но при этом никто им, агентствам, не запрещает дальше осуществлять такие проверки по запросу федераций. Только платить за это будут уже сами федерации.

В общем, ВАДА убрало алкоголь, чтобы показать, что работа кипит. А зачем вообще запрещали? Здравый смысл никто не отменял же. Мировые агентства и СМИ, комментируя новый «чёрный список», уделили повышенное внимание именно этому факту. Хотя могли бы добавить, что теперь разрешены раз в 12 часов внутривенные инъекции. А что, логично. Если спортсмен вдруг всё же решит использовать снятие запрета на алкоголь, можно и прокапаться. А ещё ВАДА разрешило один из компонентов конопли. Полученный искусственно, но это поди ещё докажи, как он получен. К алкоголю добавили и марихуану. Интересно, что будет в списке-2019?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелы и Димоны
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2 октября 2017, понедельник
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