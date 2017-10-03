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Текст: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Результат по игре. Как «Броненосец» выступил в Кашкайше

Много ошибок и отсутствие стабильности – питерский «Броненосец» занял лишь шестое место в Португалии. А победила «Катюша».
3 октября 2017, вторник. 11:15 Другие

1 октября в пригороде Лиссабона Кашкайше завершился четвёртый этап RC44 Championship Tour. По результатам соревнований победу праздновала российская команда «Катюша», а экипажи яхт-клуба Санкт-Петербурга «Ника» и «Броненосец» финишировали на пятом и шестом местах.

Ситуация, сложившаяся в турнирной таблице RC44 Championship Tour — 2016 перед стартом в Португалии, был уникальной. За всю 11-летнюю истории серии такого ещё не было. Тогда сразу три российские команды — «Броненосец», «Ника» и «Катюша» — с равным количеством очков возглавляли общий зачёт сезона. Неудивительно, что и на этот раз этап в Кашкайше был невероятно важен для определения судьбы медалей и главного трофея.

Видео можно посмотреть на канале Saint Petersburg Yacht Club.

Словно ощущая напряжение момента, акватория соревнований предоставила в распоряжение участников RC44 Cascais Cup очень сложные условия. Старт этапа прошёл в лёгких ветрах и туманах, а к завершению гонок ветер окреп до 25 узлов. К этому следует добавить и местные течения устья реки Тахо, где располагалась дистанция гонок.

Неудивительно, что ни одна команда из девяти участвующих не смогла продемонстрировать стабильные результаты на протяжении всех дней регаты. К примеру, в тройке лидеров стартовали словенская Cereef, британская Peninsula Petroleum и российская «Ника», но место пьедестале по итогам Cascais Cup сохранили только словенцы, в последней гонке проигравшие золото Александру Новоселову и его «Катюше». Третье место в Кашкайше заняла Charisma под флагом Монако. Кстати, для команды Нико Пунса это лучший результат в сезоне.

Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» стартовала с пятого места и балансировала в середине таблицы в течение всех дней соревнований. При этом к старту заключительного дня этапа у команды Кирилла Фролова были шансы на медали, так как от первой тройки «Броненосец» отставал всего на два очка.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

В какой-то момент показалось, что российскому экипажу удалось справиться с напряжением: команда лидировала на первом огибании первой гонки дня, но далее приняла неверное тактическое решение и проиграла. В последующих гонках «Броненосцу» удалось стабилизировать результат, но финиши в середине таблицы не позволили подняться выше шестой строчки RC44 Cascais Cup.

«Ничего удивительного в наших результатах нет, мы ходили нестабильно и допускали много ошибок, — пояснил рулевой «Броненосца» Кирилл Фролов, — так что результат, что называется, по игре».

Шестой финиш «Броненосца» в Кашкайше, безусловно, усложнил положение команды в турнирной таблице сезона. Перед стартом заключительного этапа, который в ноябре будет принимать остров Лансарот, команда Фролова разделяет третью строчку зачёта с одноклубниками – командой «Ника» Владимира Просихина, для которой этап в Португалии также сложился неудачно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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