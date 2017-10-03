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Мария Ласицкене
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Выборы, выборы… Почему им всё-таки придётся это сделать

Хотите увидеть мировой позор? Увидите, если нашу Машу не выберут лучшей легкоатлеткой мира.
3 октября 2017, вторник. 12:15 Другие

Международная федерация лёгкой атлетики (ИААФ) объявила фамилии номинантов на звание спортсменки и спортсмена года. В списки вошли по 10 человек. Выбирать будет совет ИААФ (50 % голосов), так называемая «семья ИААФ» (25 %) и болельщики (25 %). То есть голосование болельщиков здесь чисто для создания видимости демократии, решение всё равно останется за международной федерацией. И вот если там не выберут россиянку Марию Ласицкене, это будет самая настоящая провокация, скандал и позор для мирового спорта. И вот почему.

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года по версии IAAF

Ласицкене выиграла в завершившемся сезоне все турниры, в которых принимала участие. Все! Это просто фантастическое достижение. 18 раз выходить на старт и 18 раз победить – невероятно. В том числе и на чемпионате мира, конечно. Уже в этом месте можно заканчивать что-то кому-то доказывать. Но мы продолжим.

Подавляющее большинство турниров Мария выиграла в одну калитку. Да, судя по тому, что за два метра в прошлом сезоне прыгали всего три спортсменки, это явно свидетельствует о том, что уровень женских прыжков упал. Но это ни в коем случае не вина Ласицкене. Она как раз безупречна. На её счету 13 прыжков за двухметровую отметку, причём это если считать только итоговые результаты. На самом деле российская прима прыгала за два метра гораздо чаще.

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Мария Ласицкене приехала в Лондон безоговорочным фаворитом. И этот статус подтвердила, став двукратной чемпионкой мира.

На счету Марии и красивейшая победа на чемпионате мира – единственном турнире в сезоне, где ей пришлось выдержать жёсткую борьбу. Не каждый спортсмен оказывается готов к этому, когда уже привыкает побеждать без сопротивления. Ласицкене на главном турнире года оказалась готова ко всему.

Соперницы? Ну да, Салли Пирсон молодец — вернулась после травм и выиграла чемпионат мира. Сандра Перкович тоже молодец — доминирует в метании диска, но её в этом сезоне обыгрывали дважды. И, конечно, Анита Влодарчик молодец — непобедима в метании молота. Правда, всего 12 раз в сезоне. Про остальных претенденток просто скажем — молодцы. Их достижения даже против вышеперечисленного более чем скромны.

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Не молодец в десятке претендентов только один — Кастер Семеня. Просто потому что эта спортсменка (спортсмен) не может конкурировать честным образом с женщинами. Пусть ИААФ делает для него (неё) и всех подобных отдельную категорию и там выбирает лучших.

Ни одна из конкуренток Ласицкене не подвергалась такому давлению. Ни одна из них незаконно не пропустила Олимпийские игры. Кто знает, как сложится дальнейшая карьера, а смотреть со стороны за тем, как побеждают те, кто тебе и не соперник вовсе, – это страшный удар. И вдогонку – запрет на выступление в качестве россиянки. Запрет на любую национальную идентичность, включая даже резинки для волос.

Мария не просто выдержала все эти испытания, а вернулась на международную арену ещё сильнее, чем была. Она в любом случае оказалась в заведомо более сложном положении, чем все остальные. Потому что преодолела гораздо больше и не сломалась.

Так кто, говорите, здесь лучший?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Ласицкене (Кучина)
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