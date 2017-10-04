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Анна Кочетова
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

«Проиграли из-за собственной тупости. Каждый хотел героем стать»

Женская сборная России по гандболу проиграла аутсайдеру. Главную причину поражения назвала разыгрывающая Анна Кочетова.
4 октября 2017, среда. 11:15 Другие

Гандболистки сборной России неудачно начали отборочный турнир Евро-2018. Дома была одержана не самая убедительная победа над Португалией, а в гостях россиянки сенсационно уступили сборной Австрии. О причинах неудачи рассказала разыгрывающая российской команды Анна Кочетова, вернувшаяся в сборную после двух лет отсутствия.

Команда Трефилова проиграла аутсайдеру. Что это было?
Как вести пять мячей, контролировать игру и проиграть? Спросите у женской сборной России по гандболу. Да-да, у олимпийских чемпионок.

«Каждый хотел стать героем в одиночку»

— Результаты двух матчей отбора Евро-2018 у болельщиков вызывают удивление. А вы как их оцените?
— Оценка может быть только отрицательной. Должны были выносить в одну калитку обе эти команды. Не того они класса, чтобы с ними столько мучений испытывать. Объективно мы должны были обе игры от «+10» и больше выигрывать.

Видео можно посмотреть на странице Федерации гандбола Австрии в сети «Инстаграм»

— Почему же не получилось?
— Не хватило сыгранности, где-то даже опыта, командного мастерства. У нас не было командной игры. Каждый пытался стать героем в одиночку. Потому и проиграли в Австрии.

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Новый состав женской сборной России по гандболу столкнулся с не самым сильным соперником. И проиграл. К счастью, только первый тайм.

— Какими были ощущения от первого за два года матча за сборную?
— Совершенно нормальные. Я чувствовала себя в своей тарелке, комфортно. За это можно девочкам спасибо сказать: они и пас вовремя где-то отдали, и сами открылись. Это и есть командная игра. В матче с Португалией во втором тайме она у нас получалась.

— Что сказал Трефилов, выпуская вас на матч с Португалией? Вы же сначала только в атаке играли, а потом вообще не уходили с площадки?
— Сказал, чтобы я расставила всех по местам и успокоила. Нужно было исключить всякую спешку и сыграть надёжно, как мы можем и должны.

«Сделали из вратаря сборной Австрии национального героя»

— Начало матча с Австрией получилось словно продолжение концовки игры с Португалией. 5:0, никаких шансов у соперниц. Дальше что произошло?
— У меня нет объяснения. Я до сих пор прокручиваю этот матч в голове и не понимаю, как мы проиграли. Мы, конечно, сами виноваты. Но в какой момент в команде что-то надломилось, непонятно. Сделали из вратаря сборной Австрии национального героя.

— В чём был секрет Петры Блажек?
— В нашей тупости. Я иначе сказать не могу.

Блажек, наверное, сыграла матч своей жизни. Сыграла здорово, но помогли ей в этом только мы. Хитрее нужно было действовать.

— На прошлом чемпионате Европы сборная России сделала героем румынку Денизу Деду, просто бросая в неё. Про Блажек такого не скажешь при всём желании.
— Она, наверное, сыграла матч своей жизни. Сыграла здорово, но помогли ей в этом только мы. Хитрее нужно было действовать.

— Что произошло в том эпизоде, когда вас удалили?
— Я же по ходу матча несколько раз выполняла семиметровые и заметила, что Петра чуть подсаживается, когда я бросаю. Ну я и бросила с тем расчётом, что мяч пролетит над ней, а она не подсела. Естественно, я не думала, что попаду вратарю в лицо – за мою карьеру это всего второй подобный случай. Я подошла к ней, извинилась.

— Вам помимо удаления показали ещё и синюю карточку. Получается, будет дисциплинарное разбирательство и минимум матч дисквалификации. Будете как-то оспаривать?
— Надеюсь, тут представители нашей федерации разберутся. Этот эпизод нужно просматривать тщательно и на замедленном повторе. Ведь Блажек двигалась, когда я бросала. А по правилам не должна была. Я не оправдываюсь, но хочу, чтобы и болельщики посмотрели внимательно. Ведь в соцсетях уже пишут, что я специально это сделала, чтобы нанести вратарю повреждение. Читать такое крайне неприятно.

Мы виноваты, игроки. Не Трефилов же выходит на площадку и бросает по воротам или в защите стоит.

«Не Трефилов же на площадку выходит. А игроки впали в ступор»

— После этого эпизода игра нашей команды развалилась окончательно. Сложно было смотреть со стороны на то, что происходило?
— Крайне тяжело, когда ты не можешь ничего сделать. Особенно обидно было смотреть на это, понимаю, что это не тот соперник, с которым возможны такие эпизоды.

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— Трефилов бушевал в раздевалке после матча?
— Очень выразительно на нас смотрел. А что говорил, пусть останется внутри команды. И прав он был! Мы виноваты, игроки. Не он же выходит на площадку и бросает по воротам или в защите стоит.

— Но он мог как-то заменами игру оживить, что-то поменять.
— А разве он не пытался? Когда ступор у всей команды, внести перелом практически невозможно.

— Между собой игроки уже говорили?
— Конечно. Мы настроены работать, работать и работать. Именно этого и требует от нас тренер. Не должны мы допускать такого, чтобы какая-то Австрия нас обыгрывала. Вне зависимости от того, какой состав у сборной России на площадке. Надеюсь, что к чемпионату мира мы подойдём совсем в другом состоянии.

— Оба матча прошли после подготовительного сбора. В плане физической подготовки всё было нормально?
— Физически мы чувствовали себя отлично. Да и на сборах нас не грузили в этот раз. Так что причина совершенно точно в нашем состоянии. Причина, как я уже сказала, в отсутствии командной игры. Это поправимо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Гандбол
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