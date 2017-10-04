Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнесс-бикини

Да чего тут писать… Тут смотреть надо.

Чемпионаты мира, которые выявляют сильнейших спортсменов планеты, проходят не только в футболе, хоккее, биатлоне и других популярных видах спорта. Возможно, вы будете удивлены, но существуют даже чемпионаты по спортивной красоте, точнее, по фитнесу. Недавно один такой турнир завершился в Праге, в очередной раз подтвердив истину о том, что наши девушки – самые красивые во всём мире. Победу в престижном турнире EVLS Showdown в Чехии, рекламируемом как фестиваль силы и красоты, праздновала россиянка Ксения Романова – победительница международных турниров и одна из самых популярных фитнес-моделей мира.

В чешском Суперфинале принимали участие шесть спортсменок, выигравших предварительный отбор. Романова первенствовала в ростовой категории до 166 сантиметров. Сама спортсменка на два сантиметра ниже верхней планки ростовой границы.

Начало осени вообще получилось для Ксении насыщенным. Ведь помимо победы в Чехии она стала лучшей на престижном турнире Arnold Classic Europe, финал которого проходил в Барселоне. В соревнованиях принимали участие 1300 спортсменов из 70 стран!

Сейчас спортсменке 25 лет, а в тренажёрный зал она вместе со своим молодым человеком впервые пришла 10 лет назад. «Всегда занималась для себя, для души, просто потому что нравилось», – вспоминает Ксения свои первые годы знакомства с «железом» и тренажёрами.

О направлении фитнес-бикини Ксения узнала в 20 лет, когда оно начало завоёвывать популярность в России. «Первое выступление показало, что, во-первых, я дико худая, а во-вторых, что в моих тренировках появляется новый смысл и цель – это соревнования».

Первое время девушка работала самостоятельно, однако добиться серьёзного прогресса не могла. Но вскоре на соревнованиях встретила тренера Алексея Плюхина, с которым работает уже четыре года. Ксения признаёт, что без помощи столь профессионального тренера не смогла бы добиться тех результатов, которые имеет на сегодняшний день.

«Форма фитнес-модели – это идеал для меня, – признавалась Ксения. – Красивые пропорции, женственное, сексуальное тело, в меру мышечные объёмы. И когда я вижу, как меняется фигура, появляется стимул работать дальше. Нет предела совершенству!»

К своим успехам Романова шла постепенно. Сначала добилась первых успехов на региональном уровне, победив на чемпионатах Томской области, Алтайского и Красноярского краёв, затем стала лучшей на Урале и в Сибири, а в 2016-м выиграла чемпионат России, открыв себе путь к большим победам на международных соревнованиях.

Первого успеха на Arnold Classic Europe будущая обладательница главной награды турнира добилась в 2015 году – попала в топ-5. В 2016-м Ксения Романова завоевала бронзовую награду чемпионата Европы, а в конце года завоевала главный титул – стала чемпионкой мира.

«Чемпионка мира… Сильно звучит! Полнейшее удовлетворение и осознание того, что работаешь не зря», – радовалась спортсменка. «Сибирская звёздочка», как её называет тренер и поклонники, сразила судей своей красотой и обошла десятки конкуренток с разных континентов.

Международные соревнования Ксения считает самым сложным элементом своей спортивной карьеры. И дело не в конкурентках, а в выезде за границу в одиночестве. «На английском я говорю не очень, а если это Испания, то местные вообще на нём не общаются. Это дикий стресс!»

«Сейчас трудно строить планы на 10-15 лет вперёд. Сейчас я вся в спорте. Это моя большая мечта, любимое дело и хобби», – утверждает чемпионка, уверенная в том, что, став старше, она всё так же будет иметь шикарную фигуру и здоровый вид.