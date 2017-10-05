«Кто убил Володю, того уже нет в живых…»

Ровно 30 лет назад, 5 октября 1987 года, в Москве скончался выдающийся ватерполист, олимпийский чемпион Владимир Акимов. В начале 80-х он внушал соперникам страх на международной арене, выигрывал один титул за другим, но его жизнь оборвалась в 34 года после драки на улице, зачинщиков которой полиция так и не нашла. Зато их нашёл брат убитого…

По стопам старшего брата

Владимир занимался спортом с детства и всегда любил водное поло. Да и как могло быть иначе, когда три его старших брата занимались именно этим видом спорта, причём каждый из них стал как минимум мастером спорта. Сестра от братьев ушла недалеко: была мастером спорта по плаванию. Владимир старался брать пример со своих старших братьев и уже в юношеском возрасте добился первых успехов в бассейне. А в 19 лет молодой атлет на страницах своего дневника сформулировал один из главных своих жизненных принципов: «Только упорной борьбой с собой можно стать хорошим спортсменом».Там же он поставил перед собой цель стать игроком сборной Советского Союза.

Как убивали чемпиона. Жуткая трагедия в новогоднюю ночь Дмитрий Нелюбин был самым молодым олимпийским чемпионом в истории велотрека. Его жизнь оборвалась спустя пару часов после боя курантов.

Владимир достиг поставленной цели, но не сразу. Сначала он заявил о себе в сильнейшей на тот момент в стране команде ЦСК ВМФ, где некоторое время играл бок-о-бок со своим братом Анатолием. Анатолий Акимов к середине 70-х уже добился немалых успехов, главным из которых, конечно, было олимпийское золото на Играх 1972 года. Владимир очень хотел пойти по стопам своего старшего брата, и все задатки для этого у него были. Как партнёры по команде, так и соперники отмечали, что Владимир Акимов был выдающимся защитником, способным закрыть любого, даже самого грозного «столба», а также обладал незаурядным броском и, что самое главное, великолепным пониманием игры.

Фото: romanakimov.ru

В составе сборной Советского Союза Владимир заменил своего старшего брата, также действовавшего на позиции защитника. Крепкая оборона с Акимовым во главе помогла команде добыть второе за восемь лет золото Олимпийских игр. Подкрепить его золотая советская дружина смогла и в 1981 году на Кубке мира в Калифорнии, и в 1982 году на чемпионате мира в Эквадоре. Владимир Акимов за это время стал основным защитником национальной команды, её лидером и звездой. Даже когда его выступления за сборную прекратились, соперники с опаской спрашивали, мол, а не вернётся ли Акимов? Его боялись, уважали и любили. Владимир был ведущим игроком сборной и клуба, у него была любящая жена и сын, будущее и перспективы…

Коварное гостеприимство

Идиллию разрушил международный турнир в Тбилиси в 1983 году, в котором принимала участие сборная Москвы по водному поло под руководством Михаила Рыжака. Мощная команда москвичей турнир выиграла, но свою роль сыграло известное грузинское гостеприимство. К именитым спортсменам подходили преданные болельщики и звали к себе в гости – отпраздновать, отметить. Отказать нельзя – обидятся. Вот и Владимир Акимов отказать не смог, а потому домой он возвращался отдельно от команды, вместе со своим другом Михаилом Ивановым.

Фото: romanakimov.ru

На беду спортсменов в том же самом самолёте летел второй тренер национальной команды Вячеслав Скок. Неизвестно, он ли сообщил руководству о загулявших игроках или кто-то ещё, но в федерации приняли решение Владимира и Михаила строго наказать. Тренер сборной СССР Борис Попов был готов простить ватерполистам небольшую вольность, однако вышестоящие руководители советского водного поло были неумолимы. Михаила, как молодого игрока, наказали мягче, лишив части выданной за победу на чемпионате мира 1982 года премии. Владимира же вывели из состава сборной, как потом оказалось, лишив его любимого дела, а потом и жизни…

Клятва над могилой

После тех событий 1983 года жизнь Акимова пошла наперекосяк. За отлучением от сборной последовали уход из ЦСК ВМФ, в котором Владимир провёл более 10 лет и выиграл массу титулов, и развод с любимой женой, которой чемпион некогда посвящал свои победы. Партнёры по команде утверждали, что ещё до разрыва с супругой Владимир порой крепко выпивал, а после перелома в карьере и развода он и вовсе начал злоупотреблять спиртным.

Однако чемпион, оставшийся без главного дела своей жизни, не спился, как это часто происходило. В какой-то момент он осознал, что в его жизни что-то происходит неправильно, захотел измениться. Вдохновляли его спортивные победы недавнего прошлого: Владимир начал носить золотую медаль чемпионата мира 1982 года как талисман – верил, что она ему помогает, надеялся на то, что ещё сможет поменять жизнь к лучшему и снова встать на путь побед…

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек Чемпионом он так и не стал, зато стал героем. Посмертно.

Вечером 4 октября 1987 года Владимир Акимов снял медаль и отдал её своей матери, сказав, что отправляется на встречу по поводу работы. А через несколько часов оказался замешан в драку. Как он в неё попал – случайно или намеренно – вряд ли кто-то расскажет. В ходе стычки спортсмен получил сильнейший удар по голове, как позже диагностировали медики – серьёзная черепно-мозговая травма. Но тренированный организм выдержал удар: Владимир как-то дошёл до дома друга, живущего неподалёку, и тот нашёл его спящим на лавочке. Подумав, что Владимир выпил и ему просто нужно отдохнуть, друг привёл его к себе домой и уложил на кровать…

От последствий страшного удара Владимир скончался во сне.

Ныне покойный Анатолий Акимов в 1987 году над могилой младшего брата поклялся, что найдёт его убийц. Шли дни, месяцы, годы, следствие давно забуксовало, потерявшись в догадках, кто же дрался с чемпионом в его родном районе, где он прожил всю жизнь и где его знали и любили. Появилась даже версия о том, что к избиению причастны сами милиционеры – именно поэтому расследование и не двигалось с мёртвой точки. Казалось, потерял след и старший брат Владимира, так, по крайней мере, писали в газетах. Однако в 1995 году в беседе с сыном убитого брата Анатолий заметил: «Кто убил Володю, того уже давно нет в живых…»