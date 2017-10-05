Победа за пять минут. «Лада» обыграла «Астраханочку» в битве лидеров

Тот, кто подумал, что уже победил, в итоге проиграл. Законы спорта никто не отменял.

Таких матчей, как в Тольятти, где встретились лидеры женского чемпионата России по гандболу, должно быть как можно больше. Это было просто красиво. Как в хорошем боксёрском поединке, решающим стал чемпионский раунд. «Лада» провела этот раунд лучше, отправила соперника в нокдаун и победила. Хотя по ходу боя «Астраханочка» уверенно вела по очкам, и в итоговом результате сомнений не было.

Бой за лидерство

Ещё не успели те, кто следит за гандболом, отойти от сенсационного поражения сборной России от команды Австрии в отборе на Евро-2018, как возобновился национальный чемпионат. В котором, в отличие от прошлого сезона, уже интрига. Действующий чемпион страны «Ростов-Дон» дважды проиграл в пяти матчах.

«Ростов-Дон» проиграл в России. Неужели это правда? Победная серия ростовчанок длилась 484 дня, а прервала её «Астраханочка». Круг замкнулся.

Обидчицы ростовской команды встретились между собой в Тольятти. «Лада» и «Астраханочка» подошли к очной битве, выиграв все проведённые до этого матчи. В волжском дерби решалось, какая из команд станет единоличным лидером. Правда, возможна была и ничья, но вряд ли подопечные Левона Акопяна и Георгия Заикина задумывались о такой возможности.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 5-й тур. Тольятти, 5 октября



«Лада» – «Астраханочка» – 32:31 (13:15)

Голы у «Лады»: Дмитриева – 8, Снопова, Ведёхина – по 6, Носикова – 5, Тарасова, Голец – по 3, Новосёлова – 1.

Голы у «Астраханочки»: Самохина – 10, Кочетова – 6, Постнова, Чигиринова – по 4, Левша – 3, Антонова – 2, Сабирова, Шапошникова – по 1.

Первый раунд за «Астраханочкой»

Первую атаку в матче провели гандболистки «Астраханочки», но бросок Анны Кочетовой оказался заблокирован, а вот «Лада» в своей атаке счёт открыла. Сделала это Полина Ведёхина, отправив мяч в левый нижний угол ворот Киры Трусовой. Вряд ли можно было предположить, что после этого «Астраханочка» полностью будет контролировать ситуацию на площадке.

Но именно так и произошло. Защита «Астраханочки» действовала предельно цепко и активно, а против лидера «Лады» Дарьи Дмитриевой гостьи играли персонально. Одна из гандболисток постоянно была выдвинута вперёд. Такая схема игры команды Георгия Заикина в обороне оказалась очень действенной. В атаке же у «Астраханочки» было гораздо больше вариантов, чем у «Лады».

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Астраханские гандболисты намного быстрее «двигали» мяч, да и сами двигались быстрее, а тольяттинки вынуждены были нарушать правила. Семиметровые в ворота Елены Уткиной назначались один за другим, Дарья Самохина не промахивалась (странно, кстати, что её не было в составе сборной в матчах с Португалией и Австрией), а счёт рос в пользу «Астраханочки». Да ещё и Трусова действовала очень здорово, забирая всё «свои» мячи, а попутно ещё и пару семиметровых отразила.

Преимущество «Астраханочки» постоянно составляло три-четыре мяча, хотя были моменты, когда «Ладе» удавалось растянуть оборону гостей, вывести Дмитриеву или Виолетту Голец на бросок с удобной позиции, и сократить отставание до двух голов. В концовке тайма после броска лидера «Лады» хозяйки уступали всего гол, но Екатерина Левша забросила уже с сиреной.

Левон Акопян долго спорил с судьями, утверждая, что мяч влетел в ворота уже после окончания времени тайма, но остался в этом споре проигравшим. Первый раунд выиграла «Астраханочка».

«Лада» просто завелась. И выиграла

Характер игры не менялся и во втором тайме. «Лада» прилагала максимум усилий, чтобы переломить ситуацию, почти догоняла соперниц, но «Астраханочка» всё контролировала. Когда отрыв становился минимальным, следовал мгновенный рывок в виде двух-трёх мячей подряд. Эта уверенность и стала для астраханской команды роковой.

На 49-й минуте подопечные Заикина вели 27:22, забивая на любой вкус. Разыгралась и капитан «Астраханочки» Людмила Постнова, оформив пару голов своими фирменными бросками. Про Анну Кочетову и говорить нечего – она и с опоры бросала, и через блок, и передачи раздавала. Блестяще играла разыгрывающая Наталья Чигиринова, продемонстрировавшая, как легко можно обыграть один в один. Самохина штамповала семиметровые, но и с игры также забивала.

Однако всё изменилось буквально за пять минут. «Лада» просто завелась и поехала. Акопян приставил к Кочетовой персонального опекуна, заменил вратаря – Уткина уступила место Анастасии Лагиной, попросил своих игроков бросать издалека, и… «Лада» забросила пять мячей подряд, сравняв счёт. Перелом наступил именно в этот момент. «Астраханочка» за счёт индивидуальных действий Чигириновой дважды выходила вперёд, но «Лада» дважды сравнивала.

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А затем Лагина сделала сейв, отразив бросок в упор Ирины Антоновой. В этом моменте для Антоновой всё сделала Кочетова, отдавшая скрытую передачу, не глядя – такие эпизоды всегда попадают в подборки самых красивых. Антонова не забила, а Ирина Снопова вывела «Ладу» вперёд – 30:29. На 57-й минуте. Теперь уже «Астраханочке» пришлось отыгрываться, и она это делала. Тоже дважды.

Но третьего раза не получилось. Чигиринова, тащившая «Астраханочку» в концовке, в последней атаке сыграла «в игрока». Очень удачно подставилась Снопова. Наверное, эпизод был на усмотрение арбитров, и те увидели нарушение. Как увидели и гол Левши в первом тайме. До конца оставалось 15 секунд, и «Лада» просто продержала мяч после тайм-аута Акопяна. Тольяттинки с пятью победами подряд уверенно лидируют, а «Астраханочка» — пока вторая.

Посмотреть запись матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России