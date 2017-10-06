«Алкоголь не пить, тёплые вещи захватить». Инструкции для сборной России

«Настоящее издание содержит конфиденциальную информацию и предназначено исключительно для использования лицами, имеющими соответствующие полномочия», – написано на брошюрах под названием «Методические рекомендации для спортсменов, тренеров и специалистов». Их содержание – как правильно с методической и акклиматизационных точек зрения организовать заключительный этап подготовки российских олимпийцев к Пхёнчхану-2018. Подготовлено всё это Федеральным научным центром физической культуры и спорта (ВНИИФК) – то есть трендсеттером нашей спортивной науки.

Брошюры эти (каждая тиражом 500 экземпляров) свободно лежат на подоконниках в Олимпийском комитете России. В надежде, видимо, что в коридорах ОКР нет ни одного лица без «соответствующих полномочий». Ни одного шпиона из команды Норвегии или США, для которых такая книжечка точно раскроет секрет победы над грозной сборной России. Совсем наши люди бдительность потеряли.



Впрочем, заместителя главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко в этих пособиях привлекли не сведения, которые могут заинтересовать наших западных партнёров. Там есть глава «Практические рекомендации для спортсменов», она с точки зрения разглашения гостайны вполне невинна, зато многое рассказывает о российском спорте и людях, которые его населяют. Я бы даже сказал, не многое, а всё.



Собственно, вот они, эти рекомендации олимпийцам, которые сядут в самолёт, чтобы долго-долго лететь до Кореи.

Человек со стороны, прочитав все эти советы («алкоголь не пить/захватите с собой тёплые вещи и диски с играми и фильмами, чтобы не скучать/пейте лучше простую воду, а не газированную») может задаться вопросом: «Это что, для детей, что ли? Почему тогда забыли про платочки, чтобы тренеры могли вытирать сопли в полёте?».



Между тем брошюра эта – не какая-то там аномалия, руководство для идиотов. Это очень полезная штука, и спасибо исследователям, её выпустившим, за нелёгкий труд. Просто люди спорта прекрасно знают, что спортсмены наши в массе своей – это дети до самого окончания карьеры: среда устроена таким образом, что можно только тренироваться, а с реальной жизнью сталкиваться по минимуму. Такая у нас специфика педагогического воспитания в спорте, и никто в этом не виноват. Исторически сложилось.



Баек на эту тему можно рассказать ворох. Например, один спортсмен только после окончания карьеры узнал, с какой стороны находится бензобак у его машины – до этого ему как-то не приходилось самостоятельно заправляться. Другой спортсмен стал постоянно опаздывать – раньше за ним такое не водилось. Стали разбираться: месяц назад он купил новые часы, а они всё это время шли с отставанием на час. Третий спортсмен получил травму и какое-то время тренировался вне команды. Когда пришло время лететь на сборы, он приехал в аэропорт, дошёл до паспортного контроля, где его развернули: в паспорте была просроченная виза. Раньше паспорт находился у начальника команды, он делал визы и следил за сроками. Ну и так далее.



Учёные из ВНИИФК пошли дальше, логично решив: раз мы имеем дело с детьми, то хорошо бы выпустить подобные рекомендации и для сопровождающих – чтобы те лишний раз понимали, с кем имеют дело. Выпустили. Процитирую избранные моменты, а дальше прикреплю фото, чтобы долго не писать.



— Перед вылетом необходимо организовать завтрак, при этом проконтролировать, чтобы спортсмены в качестве питья использовали воду без газа или крепкий чай.

— Провести инструктаж по заблаговременной регистрации билетов; приёма пищи перед выездом в аэропорт, выбора одежды в дорогу, необходимости наличия тёплых вещей.



— Обеспечить спортсменов пищевым пайком (бутерброды, булочки, фрукты) для еды в самолёте, исключив острые блюда и газированные напитки.

«Главное – тренируйся и ни о чём не думай сейчас», — такие строчки были в рэпе, который читал один из лидеров сборной по гребле, призёр Олимпиады Алексей Коровашков. Искренняя вещь, послушайте.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Всё это было бы даже мило (в конце концов, после окончания карьеры всем приходится возвращаться в реальность), если бы не одна проблема. Всё больше выдающихся спортсменов сразу после ухода из спорта, минуя промежуточные этапы, идут в топ-управленцы – от региональных министерств спорта до Госдумы. Это те самые люди, которых надо было обеспечить пищевым пайком в самолёте и проинструктировать про выбор одежды.



Эта карьерная лестница стала настолько обычной, что министр спорта Павел Колобков даже не смущается, когда говорит о возможном выборе пути для 19-летней Юлии Липницкой: «Мы ее ждём». Ну а что – у него же получилось. Вначале было тяжеловато, потом привык.



Да и зачем что-то менять. Ведь эта схема пополнения кадров так здорово работает, что российский спорт с каждым годом пробивает всё новые и новые вершины. Ой, то есть покоряет…