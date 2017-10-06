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Текст: Андрей Шитихин
Фото: «Чемпионат»

«Спонсоров он нашёл, умник. Как ты мог пойти в обход администрации?!»

Это то, что они мне сказали в лицо. А вот что при этом думали недовольные отсутствием живых спонсорских денег – загадка.
6 октября 2017, пятница. 13:56 Другие

Развивать детский спорт в России – дело неблагодарное. Ты можешь сделать сколько угодно, и всё равно найдутся недовольные. Либо тем, что деньги прошли мимо, либо тем, что не поставил в известность и вообще вёл себя независимо ни от кого.

Лыжи на миллион

Ровно год назад я написал, как пытался найти деньги на лыжную секцию ДЮСШ своего родного города и как нашёл их.

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История о том, как сломать бюрократическую машину и найти деньги для секции лыжных гонок обычной спортивной школы из российской глубинки.

Благотворительный фонд «Поколение АШАН» после изучения всех документов, которые я собирал самостоятельно – как обычный родитель, подписал договор на поставку инвентаря. Во время переговоров и защиты проекта нужно было точно указать количество необходимого оборудования и найти поставщика, который готов был бы приобрести и доставить это всё. На сумму 1,36 млн рублей – такие же примерно гранты выделяет для лучших школ олимпийского резерва «Фонд поддержки олимпийцев России».

Поставщик должен был начать работу за свои деньги, а потом уже от фонда получил бы два перевода – после поставки первой партии инвентаря и после завершения всей работы. Фонд работал с поставщиком напрямую, поэтому ни спортивная школа, ни я сам никак в ход процесса вмешаться не могли, только контролировать. Все обязательства были выполнены.

Ученики секции от новых лыж были в восторге. Вот оно, счастье? Не совсем. Ещё во время сбора документов было понятно, что нашлись недовольные. Например, тем, что не было «живых» денег через перевод на указанный счёт. Но бог с ними, главное – проект был реализован.

Чтобы поддержать секцию ещё и в организационном плане, решили провести соревнования. Всю техническую сторону обговорили, осталось найти деньги: той суммы, которую мог выделить я, не хватало. Вновь были поиски спонсора, и вновь он был найден. Депутат Госсобрания Мордовии Валерий Сурайкин, узнав, что это всё для детей, выделил свои личные средства.

Представители Поколения АШАН вручают экипировку

Представители Поколения АШАН вручают экипировку

Фото: «Чемпионат»

«Ты кто вообще? Никто!»

«Ты кто вообще? Никто! Деньги нашёл для секции, спонсоров для соревнований, со всеми договорился, да? У нас таких, как ты, через одного, умников. Соревнования захотел провести. Ты почему администрацию не поставил в известность?! Ты как мог через наши головы перепрыгнуть?! Да ты знаешь, что ничего не будет, никаких лыжных гонок?!» — такими словами меня встретили в районном отделе образования, когда я пришёл за официальным разрешением.

«Ты кто вообще? Никто! Деньги нашёл для секции, спонсоров для соревнований, со всеми договорился? Ты как мог через наши головы перепрыгнуть?!»

Пришёл с готовым решением – с регламентом, который предусматривал 14 отдельных категорий, с деньгами, с сообщением о том, что нанята техника для расчистки автостоянки, подготовлены помещения для переодевания, организованы бесплатные чай и выпечка для всех гостей и участников.

По факту нужны были лишь дежурные врачи, сотрудники полиции.

После этих слов я просто развернулся и ушёл. Хотелось всё отменить. Тем более что и до этого мне пришлось выслушать много «лестных» слов в свой адрес и вытерпеть попытки учить меня жизни. Но я пошёл к новому главе Рузаевского муниципального района Вячеславу Кормилицыну, который к тому моменту проработал на своей должности всего два месяца. Пошёл, чтобы просто отдать приглашение на соревнования, а в итоге попал на приём.

Я рассказал только о проекте и намерении провести турнир, ни словом не обмолвившись о том, что возникли сложности. Кормилицын принял приглашение, а я стал врагом для некоторых чиновников нашей администрации. Они все вынуждены были прийти на «Открытое первенство…» по лыжным гонкам и даже говорить какие-то слова о пользе здорового образа жизни. А до этого — оформить все необходимые мне разрешения. На турнир приехали около 300 человек, и не было ни единого негативного отзыва.

Кормилицын на соревнованиях отвёл меня в сторону и спросил, что он может сделать для секции. «Только денег не проси, их просто нет в районном бюджете», — предупредил он. Но я попросил об организационных моментах, которые мог решить только глава района. И он помог.

Глава района на соревнованиях отвёл меня в сторону и спросил, что он может сделать для секции. «Только денег не проси, их просто нет в районном бюджете».

Теперь соревнования будут традиционными и станут этапом Кубка Мордовии.

Валерий Гонтарь и Евгений Настюнин

Валерий Гонтарь и Евгений Настюнин

Фото: «Чемпионат»

«У ребят есть всё, о чём только можно мечтать»

Спустя год после того, как я защитил проект перед руководством фонда «Поколение АШАН», можно рассказать о том, чего удалось добиться помимо получения инвентаря и проведения соревнований.

На базе лыжной секции Рузаевской ДЮСШ был открыт филиал СШОР с выделением тренерской ставки.

В саму СШОР были зачислены семь человек из Рузаевки. Для рузаевских лыж это был огромный шаг вперёд.

Руководство СШОР обеспечило проведение для учеников секции регулярных сборов, два из которых уже прошли в июне и начале сентября.

Был выделен дополнительный инвентарь – лыжи, роллеры и ботинки.

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Сейчас с руководством района обговаривается вопрос о вырубке части деревьев и расширении трассы, а также об установке на территории базы оборудованного вагончика для судей и тренеров.

Что касается инвентаря, то дети начали им пользоваться сразу по мере поступления. Это 40 пар коньковых и классических лыж, 20 лыжероллеров для конькового и классического хода, 20 пар карбоновых палок, 22 пары ботинок, 20 комбинезонов, мази, ускорители и парафины – в количестве, которого хватит лет на пять.

Двукратный чемпион Универсиады-2017 Валерий Гонтарь, который всегда проводит совместные тренировки с ребятами из секции, когда бывает в Рузаевке, заметил: «Когда я был в их возрасте, на базе были всего одни нормальные лыжи для выступления на соревнованиях. И мы из кожи вон лезли, чтобы опередить десяток своих конкурентов и получить эти лыжи. Теперь у ребят есть всё, о чём только можно мечтать».

Будут ещё подобные проекты, и вновь придётся вновь выслушивать оскорбления и терпеть унижения. Но оскорбления – пыль, она осядет и забудется. А вот радость детей и слёзы счастья тренера – это то, ради чего стоит жить.

Валерий Гонтарь с учениками лыжной секции Рузаевки

Валерий Гонтарь с учениками лыжной секции Рузаевки

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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