«Спонсоров он нашёл, умник. Как ты мог пойти в обход администрации?!»

Развивать детский спорт в России – дело неблагодарное. Ты можешь сделать сколько угодно, и всё равно найдутся недовольные. Либо тем, что деньги прошли мимо, либо тем, что не поставил в известность и вообще вёл себя независимо ни от кого.
Лыжи на миллион
Ровно год назад я написал, как пытался найти деньги на лыжную секцию ДЮСШ своего родного города и как нашёл их.
Благотворительный фонд «Поколение АШАН» после изучения всех документов, которые я собирал самостоятельно – как обычный родитель, подписал договор на поставку инвентаря. Во время переговоров и защиты проекта нужно было точно указать количество необходимого оборудования и найти поставщика, который готов был бы приобрести и доставить это всё. На сумму 1,36 млн рублей – такие же примерно гранты выделяет для лучших школ олимпийского резерва «Фонд поддержки олимпийцев России».
Поставщик должен был начать работу за свои деньги, а потом уже от фонда получил бы два перевода – после поставки первой партии инвентаря и после завершения всей работы. Фонд работал с поставщиком напрямую, поэтому ни спортивная школа, ни я сам никак в ход процесса вмешаться не могли, только контролировать. Все обязательства были выполнены.
Ученики секции от новых лыж были в восторге. Вот оно, счастье? Не совсем. Ещё во время сбора документов было понятно, что нашлись недовольные. Например, тем, что не было «живых» денег через перевод на указанный счёт. Но бог с ними, главное – проект был реализован.
Чтобы поддержать секцию ещё и в организационном плане, решили провести соревнования. Всю техническую сторону обговорили, осталось найти деньги: той суммы, которую мог выделить я, не хватало. Вновь были поиски спонсора, и вновь он был найден. Депутат Госсобрания Мордовии Валерий Сурайкин, узнав, что это всё для детей, выделил свои личные средства.
Представители Поколения АШАН вручают экипировку
«Ты кто вообще? Никто!»
«Ты кто вообще? Никто! Деньги нашёл для секции, спонсоров для соревнований, со всеми договорился, да? У нас таких, как ты, через одного, умников. Соревнования захотел провести. Ты почему администрацию не поставил в известность?! Ты как мог через наши головы перепрыгнуть?! Да ты знаешь, что ничего не будет, никаких лыжных гонок?!» — такими словами меня встретили в районном отделе образования, когда я пришёл за официальным разрешением.
«Ты кто вообще? Никто! Деньги нашёл для секции, спонсоров для соревнований, со всеми договорился? Ты как мог через наши головы перепрыгнуть?!»
Пришёл с готовым решением – с регламентом, который предусматривал 14 отдельных категорий, с деньгами, с сообщением о том, что нанята техника для расчистки автостоянки, подготовлены помещения для переодевания, организованы бесплатные чай и выпечка для всех гостей и участников.
По факту нужны были лишь дежурные врачи, сотрудники полиции.
После этих слов я просто развернулся и ушёл. Хотелось всё отменить. Тем более что и до этого мне пришлось выслушать много «лестных» слов в свой адрес и вытерпеть попытки учить меня жизни. Но я пошёл к новому главе Рузаевского муниципального района Вячеславу Кормилицыну, который к тому моменту проработал на своей должности всего два месяца. Пошёл, чтобы просто отдать приглашение на соревнования, а в итоге попал на приём.
Я рассказал только о проекте и намерении провести турнир, ни словом не обмолвившись о том, что возникли сложности. Кормилицын принял приглашение, а я стал врагом для некоторых чиновников нашей администрации. Они все вынуждены были прийти на «Открытое первенство…» по лыжным гонкам и даже говорить какие-то слова о пользе здорового образа жизни. А до этого — оформить все необходимые мне разрешения. На турнир приехали около 300 человек, и не было ни единого негативного отзыва.
Кормилицын на соревнованиях отвёл меня в сторону и спросил, что он может сделать для секции. «Только денег не проси, их просто нет в районном бюджете», — предупредил он. Но я попросил об организационных моментах, которые мог решить только глава района. И он помог.
Глава района на соревнованиях отвёл меня в сторону и спросил, что он может сделать для секции. «Только денег не проси, их просто нет в районном бюджете».
Теперь соревнования будут традиционными и станут этапом Кубка Мордовии.
Валерий Гонтарь и Евгений Настюнин
«У ребят есть всё, о чём только можно мечтать»
Спустя год после того, как я защитил проект перед руководством фонда «Поколение АШАН», можно рассказать о том, чего удалось добиться помимо получения инвентаря и проведения соревнований.
На базе лыжной секции Рузаевской ДЮСШ был открыт филиал СШОР с выделением тренерской ставки.
В саму СШОР были зачислены семь человек из Рузаевки. Для рузаевских лыж это был огромный шаг вперёд.
Руководство СШОР обеспечило проведение для учеников секции регулярных сборов, два из которых уже прошли в июне и начале сентября.
Был выделен дополнительный инвентарь – лыжи, роллеры и ботинки.
Сейчас с руководством района обговаривается вопрос о вырубке части деревьев и расширении трассы, а также об установке на территории базы оборудованного вагончика для судей и тренеров.
Что касается инвентаря, то дети начали им пользоваться сразу по мере поступления. Это 40 пар коньковых и классических лыж, 20 лыжероллеров для конькового и классического хода, 20 пар карбоновых палок, 22 пары ботинок, 20 комбинезонов, мази, ускорители и парафины – в количестве, которого хватит лет на пять.
Двукратный чемпион Универсиады-2017 Валерий Гонтарь, который всегда проводит совместные тренировки с ребятами из секции, когда бывает в Рузаевке, заметил: «Когда я был в их возрасте, на базе были всего одни нормальные лыжи для выступления на соревнованиях. И мы из кожи вон лезли, чтобы опередить десяток своих конкурентов и получить эти лыжи. Теперь у ребят есть всё, о чём только можно мечтать».
Будут ещё подобные проекты, и вновь придётся вновь выслушивать оскорбления и терпеть унижения. Но оскорбления – пыль, она осядет и забудется. А вот радость детей и слёзы счастья тренера – это то, ради чего стоит жить.
Валерий Гонтарь с учениками лыжной секции Рузаевки