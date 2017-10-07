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Евгения Медведева
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Медведева удивила. Потому что победила

Теперь она выигрывает у всех с шоу-программой. Издевается, что ли?
7 октября 2017, суббота. 10:45 Другие

Первое в олимпийском сезоне очное противостояние двух лучших на сегодняшний день фигуристок России случилось в японской Сайтаме. Евгения Медведева и Алина Загитова показали свои произвольные программы на коммерческом турнире Japan Open– 2017. Этот раунд остался за Медведевой, которая была не только безупречна, но и удивила абсолютно всех. Сначала даже никто не поверил.

Медведева обыграла Загитову на командном турнире Japan Open — 2017

Медведева в нынешнем сезоне успела выиграть «челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Словакии, Загитова победила на «Ломбардия Трофи» в Италии. При этом проводящая первый взрослый сезон чемпионка мира среди юниоров на семь баллов обыграла чемпионку мира среди взрослых в технической оценке в произвольной программе. Но всё это заочно.

В единственном очном споре на прошлогоднем чемпионате России Загитова также обыграла Медведеву по технике в произвольной программе. Правда, тогда лучшая фигуристка мира решила пошалить, добавив лишний тройной прыжок в каскаде, за что была наказана судьями. Но то было в прошлом сезоне, а болельщики ждали нынешнего. Тем более, что обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.

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И старт для первого противостояния – отличный. В сборной Европы на коммерческом турнире, где по регламенту нужно всего лишь откатать произвольную программу. Конечно, японцы хотели посмотреть и на своих среди шестёрки участниц. Марин Хонда выступила очень даже неплохо. Да, сорвала каскад, приземлив на две ноги тройной лутц, но получила достойные 133,41 балла. А вот Маи Михара выступила безукоризненно, и была щедро вознаграждена судьями – 147,83 балла (77,25+70,58).

Но всё же главным было противостояние Загитовой и Медведевой. По жеребьёвке Алина выступала третьей. Она продемонстрировала свою олимпийскую программу. Выступление было небезупречным, но высота прыжков – просто фантастической. Пусть Загитову на отдельных прыжках чуть пошатывало, но её программа действительно очень сложна, а каскад из тройных лутца и риттбергера – великолепен. Судьи поставили ей высочайшие оценки за технику, но придержали компоненты – 145,28 балла (79,21+66,07).

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Медведева вышла на лёд последней. И показала не олимпийскую программу, а «Анну Каренину», которую катала летом на многочисленных шоу. Двукратная чемпионка мира откатала безупречно, выполнив все прыжки с двумя руками над головой. Но по технической оценке она уступила не только Загитовой, но и Михаре. Последней, правда, совсем немного, но всё же. А до компонентов Медведевой ни одной сопернице прямо сейчас не дотянуться. 77,03+75,05 и 152,08 балла в итоге. Это выше, чем на «Мемориале Непелы».

В победе Медведевой, наверное, мало кто сомневался, пусть и хороши были Загитова с Михарой. Остальные – хуже и намного. Но интересно совсем другое. Была ли смена произвольной программы разовой, или Медведева вместе с Тутберидзе решили в олимпийский сезон сделать ставку на «Анну Каренину»? Ответ даст первый же этап Гран-при, который стартует в Москве 20 октября.

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А что касается итогов Japan Open – 2017, то сборная Европы победила. В первую очередь, благодаря российским фигуристкам.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгения Медведева
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