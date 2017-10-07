Возвращение Биляла. Почему победы Махова не спасли Россию

«Колизей» для борцов

Хорошо известно, что в России мало где так любят вольную борьбу, как на Северном Кавказе. Именно оттуда родом многие титулованные атлеты, защищавшие честь России на Олимпиадах и чемпионатах мира, именно там соревнования по борьбе всегда собирают полные трибуны. Да и вообще сражение борцов в этом регионе – всегда настоящий праздник.

7 октября во дворце спорта «Колизей» в Грозном состоялся очередной заметный турнир борцов-вольников – Кубок памяти Ахмата-Хаджи Кадырова – первого президента Чеченской республики. Соревнования, проходившие при поддержке действующего руководителя региона Рамзана Кадырова, были организованы с большим размахом. К участию в турнире были приглашены почти 100 сильных спортсменов, представлявшие десяток различных стран. И результат турнира получился любопытным: сборная России, несмотря на возвращение именитого Биляла Махова, уступила хозяевам ковра – представителям борцовского клуба «Ахмат».

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Два фаворита и сборная Европы

В соревнованиях принимали участие восемь команд, до десяти человек в каждой. Набрать полноценный состав и приехать в Чечню, чтобы побороться не только за овации зрителей и золотые медали, но и за главный приз, составляющий 90 тысяч долларов, смогли команды из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Также из европейских стран: Болгарии, Румынии, Польши – была собрана мощная сборная Европы. Но фаворитами соревнований, конечно, были команды из России: сборная страны и команда клуба «Ахмат».

Восемь команд смогли набрать состав и приехать в Чечню, чтобы побороться не только за овации зрителей и золотые медали, но и за главный приз, составляющий 90 тысяч долларов.

Чеченский коллектив, думается, не затерялся бы даже на серьёзном международном турнире, ведь в его составе было немало именитых борцов. В первую очередь, болельщики ждали на ковре Хетика Цаболова – призёра недавнего чемпионата мира в Париже. Ахмед Чакаев, Исраил Касумов, Даурен Куруглиев – все они отличились на чемпионате Европы 2017 года. Кроме того, в составе «Ахмата» были и звёзды недавнего прошлого, и талантливая молодёжь.



Сборная России на фоне команды хозяев смотрелась даже чуть скромнее, особенно после того как призёра парижского чемпионата мира Владислава Валиева заменил Алихан Джабраилов. Давид Баев мог похвастать титулом на недавнем первенстве мира среди юниоров, а Ахмед Гаджимагомедов – медалью чемпионата Европы-2017 года. Но, конечно, на общем фоне выделялся Билял Махов, взявший паузу после неудачной Олимпиады в Рио-де-Жанейро и готовившийся вернуться на ковёр после перерыва именно на Кубке Кадырова.

Возвращение Биляла

Впервые за все годы проведения турнира победитель определялся в формате «стенка на стенку». Конечно, не буквально: борцы по очереди выясняли отношения друг с другом в четырёх весовых категориях. Кто выиграл больше схваток – тот и получил победное очко в командной битве. Все команды были разделены на два квартета, и победители своих групп сходились в финальном противостоянии, а команды занявшие вторые места боролись за бронзу.

Сборная России попала в одну группу со сборной Европы, Узбекистаном и Кыргызстаном. Первой в расписании стояла матчевая встреча с киргизами, класс которых не позволил навязать россиянам борьбу – 7:1. А во втором круге, в противостоянии сборных России и Европы состоялось долгожданное для многих зрителей событие – на ковёр вышел Билял Махов. Свой первый поединок после долгого перерыва он провёл против поляка Роберта Барана – вице-чемпиона Европы 2016 года. Баран ничего Махову противопоставить не сумел и был разгромлен – 0:11. Схватка третьего круга для Биляла же получилась куда более серьёзной: ему противостоял Давит Модзманашвили – тот самый, которому Махов уступил в полуфинале Олимпиады-2012. Но в Грозном поединок сложился в пользу российского борца – 3:0.

Первый поединок после долгого перерыва он провёл против поляка Роберта Барана – вице-чемпиона Европы 2016 года. Баран ничего Махову противопоставить не сумел – 0:11.

В целом же российская команда довольно легко добралась до финала. Матч со сборной Европы завершился со счётом 5:3, а встреча с Узбекистаном – 6:2. Одержав три победы в матчевых встречах, россияне заняли первое место в группе и приготовились бороться за золото.

Чеченская «стенка» крепче

«Ахмат» во втором квартете, как и ожидалось, просто крушил своих соперников. Из 16 схваток (две не состоялись из-за нехватки борцов в отдельных весовых категориях у казахов и белорусов) спортсмены чеченского клуба уступили лишь две: Азамат Нуриков и Александр Гуштын из сборной Беларуси потешили своё самолюбие, победив соперников из «Ахмата». Но в целом выход в финал был предсказуемым: 6:2 с белорусами, 8:0 с турками и казахами.



Решающее противостояние состоялось вечером – после того как трибуны «Колизея» заполнились зрителями, с трибуны с приветственным словом выступили Рамзан Кадыров и трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, а болельщиков и ожидающих финала спортсменов развлекли народными кавказскими танцами прямо на борцовском ковре.



Но главное зрелище, конечно, предоставили зрителям спортсмены. Борьба, во всех смыслах этого слова, вышла на славу. Артём Гебеков и Ислам Дудаев выиграли схватки в лёгких весовых категориях и вывели сборную России вперёд. Однако «Ахмат», начиная с веса до 65 кг, сумел добиться весомого преимущества. И если Чакаев победил в напряжённой схватке (2:1), то Касумов на ковре был неподражаем – 11:0. Цаболов и Куруглиев к радости местной публики вывели чеченскую команду вперёд, выиграв свои поединки.

К сожалению, судьбу золота решил не эффектный бросок, а повреждение – Расул Магомедов закончил схватку при счёте 1:1, и клуб «Ахмат» обеспечил себе досрочную победу.

К сожалению, судьбу золота решил не эффектный бросок, а повреждение – Расул Магомедов закончил схватку при счёте 1:1, и клуб «Ахмат» обеспечил себе досрочную победу в сражении за золото. На поединок в самой тяжёлой весовой категории вместо Биляла Махова вышел Мурадин Кушхов и проиграл. Чеченский коллектив таким образом на родном ковре добыл золотые награды. Сборной России досталось серебро, а бронзу добыла сборная Европы.