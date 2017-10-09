Фундамент, боже его упаси. Как гимнасты радовали президента Путина

Просто не дрогнуть!

Чемпионат мира в Монреале стал первым крупным турниром нового олимпийского цикла, своего рода начальным этапом подготовки к Олимпиаде-2020. Перед стартом соревнования это подчёркивала и старший тренер сборной России Валентина Родионенко: «Задачи у нас следующие: просто не дрогнуть и выступить. Это первый такой серьёзный старт олимпийского цикла, все присматриваются друг к другу. Это как фундамент на последующие годы».

Состав сборной команды полностью речам тренерского штаба соответствовал: в команде было немало новых лиц. И если Никиту Игнатьева поклонники гимнастики помнили по отличному выступлению на Европейских играх в Баку, то Сергей Ельцов и Артур Далалоян до столь высокого международного уровня добрались впервые. Были новые лица и в женской команде: к проверенным Олимпиадой Мельниковой и Пасеке на канадском турнире присоединились Елена Ерёмина и Анастасия Ильянкова, приготовившиеся удивлять публику.

Глядя на обновлённый состав и памятуя о неоднозначном чемпионате мира 2015 года, где российские мужчины не выиграли ни одной медали, а женщины завоевали сразу три титула, тренеры сборной отказались от всевозможных планов и прогнозов: «Никаких медальных планов здесь не нужно, боже упаси», – заметила Валентина Родионенко незадолго до старта турнира.

Сюрприз, но не чудо

Выступить в мужском многоборье было доверено опытным бойцам: Давиду Белявскому и Никите Нагорному – серебряным призёрам Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Давид до последнего снаряда претендовал на победу, показав лучшие результаты на коне и любимых брусьях. Однако перекладина лидеру сборной не далась: срыв, скромные 13,200 и лишь четвёртое место. А ведь запас был настолько солидным, что даже рабочие 14 баллов выводили Белявского на первое место с большим запасом. Но в итоге победу праздновал китайский гимнаст Жотэн Сяо. Никита Нагорный до золота не дотягивался, однако медаль зацепить мог, но и его перекладина подвела. На шестом снаряде он получил лишь 11,066 балла, показав худший результат на снаряде.

Зато в соревнованиях девушек российских поклонников спортивной гимнастики ждал приятный сюрприз. Елена Ерёмина, показав настоящее великолепие на бревне и ровно выступив на остальных снарядах, неожиданно заняла третье место в личном многоборье. Впрочем, сама спортсменка такой результат чудом назвать отказалась, справедливо возразив журналистам: «Медаль – это результат долгой работы на тренировках», – подметила 16-летняя Елена, которая к Олимпиаде-2020 имеет все шансы вырасти в полноценного лидера национальной сборной.

Посмотреть обзор соревнований можно в Youtube-канале Международной федерации гимнастики

Победа для президента

Оставаться на чемпионате мира без наград, как два года назад, мужчины явно не хотели. Упустив свой шанс в многоборье, россияне планировали отыграться в отдельных видах. Благо, отобраться удалось в пять из шести финалов. К сожалению, Артуру Далалояну удивить судей и зрителей в опорном прыжке не удалось, зато более опытные гимнасты сделали то, что они хорошо умеют. Давид Белявский завоевал серебро в упражнениях на коне и бронзу на брусьях, пропустив вперёд только олимпийских чемпионов в данных дисциплинах. Стоит отметить, что для Давида эти медали стали первыми на чемпионатах мира за семь лет его выступлений Денис Аблязин же завоевал свою третью награду – серебро на кольцах. И в этот раз российский спортсмен уступил олимпийскому чемпиону – греку Петруниасу, выигрывающему все старты уже третий год подряд.

В солидной коллекции медалей нашлось место и золоту. Мария Пасека, специализирующаяся на опорном прыжке, сумела защитить титул чемпионки мира в любимой дисциплине. Любопытно, что гимнастка посвятила свою победу президенту России Владимиру Путину, который 7 октября как раз праздновал очередной день рождения. Наверняка руководитель страны порадовался и за Елену Ерёмину, которая в тот же день к бронзе многоборья добавила серебро на брусьях. Анастасия Ильянкова была близка к тому, чтобы тоже взобраться на пьедестал, но, уступив чуть более одной десятой балла бельгийке Дерваль, оказалась на четвёртой строчке.

Повторение рекорда

В итоге сборная России добыла шесть наград, повторив лучший результат десятилетия, показанный в 2010, 2011 и 2014 годах. В Канаде столько же наград добыли только китайцы, а больше – не смог никто. Подобный старт нового олимпийского цикла может только радовать. Особенно приятно, что в российской команде зажигаются новые звёздочки: хочется верить, что Ерёмина и Ильянкова со временем будут только прибавлять. То же относится и к молодой смене в мужском коллективе, пусть они в Монреале и выступили не слишком ярко.

Впрочем, турнир в Канаде оставит не только приятные воспоминания. Дело в том, что у многих спортсменов, тренеров и руководителей делегаций возникли вопросы к организаторам соревнований, которые в угоду телевидению не давали спортсменам достаточно времени, чтобы опробовать снаряды – отсюда множество ошибок и повреждений. Валентина Родионенко заметила, что чемпионат мира в Монреале войдёт в историю как турнир с наибольшим количеством травм у спортсменов. К счастью, российскую команду эти злоключения обошли стороной, но из-за травмы из борьбы выбыл, например, трёхкратный олимпийский чемпион Кохеи Утимура, готовившийся побороться за очередную пару-тройку наград.