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Владимир Путин и Аделина Сотникова
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Анжелы и Димоны. Спортсмены, не переставайте срамиться

И не слушайте шавок. Соцсети – это ваш слон, и вы его доите.
9 октября 2017, понедельник. 11:15 Другие

«Соседка, перестань срамиться, — ей шавка говорит, —
тебе ль с слоном возиться?

Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки, могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона!»

Иван Андреевич Крылов, басня. О том, как отдельно взятая моська решила попиариться среди зевак и собак за счёт слона. Сначала набрать одобрительных лайков и почтительных коментов, затем провести платные семинары на тему «Как управлять слонами и заработать», написать и дорого продать книгу «Драка со слоном. Стратегия победы», а потом удачно выйти замуж. Возможно, именно за слона.

К чему мы всё это?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова обиделась на одну соцсеть. Так сильно, что решила подать на неё в суд. А как это сделать – спросила в другой соцсети. Просто молодец. Наша рубрика «Анжелы и Димоны», в которой мы не ищем компромиссов и не делаем политесов, очень мало знает про тонкости судебных процедур, зато мы уверены: моськи-спортсмены, не переставайте срамиться и продолжайте лаять на слона. Даже если все шавки этого мира – против.

Сотникова: кто знает, возможно ли подать в суд на «Инстаграм»?

Ушат помоев, подрыв устоев

Конечно, это неотъемлемое право любого человека – подать в суд, если тебя обидели. Тем более если обидели сильно и нужно как-то отреагировать. Но речь не об Аделине Сотниковой – пусть делает, что угодно. Нет никакого смысла разбираться в её претензиях к соцсетям. Она просто пример того, как можно упустить хороший момент.

Соцсеть повела себя неправильно? Как-то, возможно, подставила? Так это вообще прекрасно! Напишите в этой самой соцсети свою версию, расскажите обо всём своим подписчикам и собирайте хайп и лайки. Вы же для этого заводите аккаунты?

Анжелы и Димоны. Плющенко плохому не научит?
Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала.

Вы именно так и думаете, и странички заводите, чтобы получать обратную связь в виде лайков. Вот только почему-то вы забываете, что обратная связь – это не всегда елей и умильные смайлики. Вам страничка нужна для одного, а подавляющему большинству ваших подписчиков совсем для другого. А именно для того, чтобы иметь возможность написать вам напрямую всё, что угодно. Будь это ушат помоев или осанна. Это самый главный закон соцсетей.

И когда вы поздравляете с днём рождения президента страны, будьте готовы, что вас начнут поливать все те, кому он не нравится.

Видео можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Со своим уставом, со своим самоваром

Так опять же: что выкладывать, чем делиться, какую информацию дать подписчикам – вы выбираете сами. Просто помните – вы люди публичные. И если обычный человек в случае недовольства поругается с десятком-другим подписчиков, то вам придётся реагировать на сотни и тысячи отзывов. Вот только зачем это делать? Гораздо проще быть выше всего этого.

И если реагируете, делайте это опять же через соцсети и максимально публично. Сильно задел какой-то комментарий – заскриньте и сделайте отдельный пост. Поверьте, уважения будет гораздо больше. А про лайки и говорить нечего. Не готовы к такому? Тогда удаляйте аккаунты или делайте их закрытыми или недоступными для комментариев. Но к такому вы тем более не готовы.

А лучше посмотрите на волейболиста Алексея Спиридонова. В его аккаунтах куча обидных комментариев, но спортсмена это не задевает. Он может и в ответ послать, а чаще просто не замечает. И число его подписчиков только растёт. Потому что он не лезет ни к кому со своим уставом, а ведёт себя как совершенно обычный человек.

И да, читайте басни. Там плохого не посоветуют.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аделина Сотникова Анжелы и Димоны
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9 октября 2017, понедельник
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