Гнутся и не ломаются. Самые восхитительные гимнастки чемпионата мира

Вчера в Монреале завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Российская команда порадовала шестью наградами, а сам турнир – обилием новых лиц на помосте. В женском турнире о себе впервые заявили многие очаровательные спортсменки. А болельщикам на трибуне было на кого посмотреть даже в отсутствие многих признанных чемпионок прошлых олимпийских циклов. Сегодня подводим самые прелестные, восхитительные и великолепные итоги минувшего чемпионата.

Фундамент, боже его упаси. Как гимнасты радовали президента Путина А всё дело — в результате долгой работы на тренировках. Как неожиданно. Но президент радуется, а это — главное.

Паулин Шафер (Германия)

Паулин на чемпионате мира в Монреале действовала по проверенной веками схеме: пришла, увидела, победила. Девушка выступала на турнире только в упражнениях на бревне и делала это, надо признать, блестяще. Шафер исполняла не самую сложную программу, зато сделала это практически идеально. Итог – несколько сотен новых подписчиков на страницах в соцсетях и вторая после бронзы чемпионата мира 2015 года медаль чемпионатов мира – золотая!

Лара Мори (Италия)

Итальянская гимнастка любит не только спорт, но и своего молодого человека, селфи и большие очки. Однако медалей международных соревнований в коллекции украшений юной итальянки, с которыми она любит фотографироваться, пока нет. В Монреале она заняла 12-е место в многоборье и шестое в вольных упражнениях, так что, возможно, у Лары всё ещё впереди.

Элизабет Блэк (Канада)

Элли – настоящий кумир в своей стране. Каждое её появление на помосте местные болельщики встречали оглушительными аплодисментами, и девушка старалась оправдать высокие ожидания зрителей. В родных стенах 22-летняя гимнастка завоевала первую медаль чемпионатов мира – серебро в многоборье. Таким образом, число поклонников у победительницы Универсиады, Игр Содружества и Панамериканских игр только прибавилось. Будет ли она радовать их и дальше?

Главный тренер сборной России Андрей Родионенко, подводя итоги чемпионата мира в Монреале, заметил, что у нас есть большие проблемы в женском опорном прыжке. Но пока у нас есть великолепная Мария Пасека, есть чему радоваться и кем любоваться. В Канаде она выступала только в своём любимом опорном прыжке и делала это потрясающе! Две отличные попытки позволили осветить мимолётное появление девушки на помосте золотым светом победы.

Элизабет Зайтц (Германия)

Всем прекрасно известны давние стереотипы о красоте немецких женщин. Однако нынешнее поколение гимнасток из Германии опровергает все заблуждения и влюбляет в себя болельщиков не только техникой на снарядах. Лучший результат Элизабет Зайтц в Монреале – шестое место на брусьях. Главное достижение в карьере – серебро чемпионата Европы — 2011 в многоборье. Но столь скромные результаты не мешают ей быть самой популярной гимнасткой в стране.

Джулия Штейнгрубер (Швейцария)

Если бы на соревнованиях гимнасток к оценкам за упражнения многоборья добавляли баллы за красоту и очарование, швейцарка Штейнгрубер никогда бы не уезжала с чемпионатов мира без медалей. Сугубо по спортивным параметрам Джулия – одна из лучших гимнасток Европы, но успехи на мировой арене пришли к ней совсем недавно. В 2016 году гимнастка завоевала бронзу Олимпиады в опорном прыжке, а в 2017-м добилась того же на чемпионате мира.

Ангелина Мельникова (Россия)

Вице-чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном многоборье на чемпионате мира в Монреале приятно удивить своих поклонников не сумела: в личном многоборье заняла лишь 16-е место, сорвав вольные упражнения, и не пробилась в финалы на отдельных снарядах. Однако для первого года олимпийского цикла такой результат не критичен. Через три сезона на Олимпийских играх в Токио всё может измениться в лучшую сторону.