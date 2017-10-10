Абсолютный ноль. Трефилов вновь разгромлен в Ростове

140-е в истории южное дерби в женском чемпионате России по гандболу получилось запоминающимся. И не столько острой борьбой или красивыми моментами, а тем, что одна из команд по ходу встречи просто развалилась и сдалась. Главный тренер этой команды, остро реагировавший на происходившее на площадке, в середине второго тайма показательно успокоился и махнул на всё рукой.

«Кубань» хватило на полтайма

Для «Кубани» выездной матч с «Ростовом-Дон» был всего лишь четвёртым в регулярном чемпионате – так уж свёрстан календарь. Команда Евгения Трефилова начала турнир неудачно, проиграв дома «Астраханочке» и «Ладе». Впрочем, этим же командам проиграли и подопечные Фредерика Бужана.

Перед очной встречей «Кубань» «оторвалась» в игре с волгоградским «Динамо», набросав в ворота соперников 40 мячей, а «Ростов-Дон» провёл тяжелейший матч в первом туре Лиги чемпионов против «Бреста». И победил, что придало команде положительных эмоций и компенсировало потраченные силы.



Перед стартом чемпионата эти команды уже встречались в Ростове, и тогда хозяйки добились разгромной победы и взяли Суперкубок. Конечно, «Кубань» мечтала о реванше, и какое-то время казалось даже, что краснодарским гандболисткам удастся как минимум до окончания игры удерживать интригу.

«Ростов-Дон» проиграл в России. Неужели это правда? Победная серия ростовчанок длилась 484 дня, а прервала её «Астраханочка». Круг замкнулся.

«Кубань» играла просто здорово ровно половину первого тайма. За это время гандболистки Евгения Трефилова забили 10 мячей в ворота Анны Седойкиной. Защита краснодарской команды была активнее и жёстче, движение игроков и мяча – более быстрое. Броски – уверенные и даже выверенные.



Игравшая на правом краю праворукая Диана Голуб трижды огорчила Седойкину после похожих комбинаций. Полусредняя Валентина Вернигорова дважды заставляла вратаря ростовчанок капитулировать бросками издали. Маргарита Кушнырь в воротах «Кубани» действовала надёжно, хотя ей изо всех сил помогали штанги и перекладины.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 6-й тур



«Ростов-Дон» – «Кубань» – 31:18 (16:12)



Голы у «Ростова-Дон»: Судакова – 5, Вяхирева, Манагарова – по 4, Макеева, Цвиринько, Степанова, Кабрал Барбоса – по 3, Ильина, Маслова – по 2, Родригес, Башкирова – по 1.



Голы у «Кубани»: Вернигорова – 4, Карпачёва, Голуб – по 3, Жилинскайте, Фролова – по 2, Королёва, Савинова, Матлашова, Гаряева – по 1.

Тишина на полчаса

Но с середины тайма – как отрезало. И «Ростов-Дон» чуть перестроился в защите, и вышедшая на площадку Анна Вяхирева, которую Бужан впервые в сезоне выпустил только в игре с «Брестом», здорово завела подруг по команде. Она и сама забрасывала, и передачи раздавала, и заставила краснодарских гандболисток дрогнуть.



В течение 10 минут ни один бросок игроков «Кубани» по воротам Седойкиной цели не достиг, а «Ростов-Дон» спокойно и уверенно сначала сравнял счёт, а затем и вышел вперёд. Трефилов пытался что-то поменять заменами, тайм-аутом, дёргал своих игроков за руки и криками объяснял, что они делают не так, но это на ход матча никак не повлияло. «Кубань» бросала и не могла забить, а «Ростов-Дон» крушил оборону гостей. Только после пяти пропущенных подряд мячей команда из Краснодара сумела забить. Бросок Виктории Жилинскайте был словно бросок отчаяния, но цели достиг. В этот момент игра «Кубани» напоминала игру сборной России в недавнем матче с Австрией. И ничего удивительного. Трефилов взял в сборную на ту игру пятерых игроков из своей команды, и никто из них не впечатлил.

Разгром с барабанным боем. Как «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок Самое крутое в первом гандбольном матче сезона было не на площадке, а за её пределами.

До окончания первого тайма «Кубань» отличилась ещё раз, а «Ростов-Дон» — трижды, и на перерыв команды ушли с преимуществом в четыре мяча в пользу хозяек. Преимущество, что и говорить, солидное, но вполне отыгрываемое. Правда, для этого нужно было забивать, а гандболистки из Краснодара не могли этого сделать в течение 18,5 минут с начала второй половины встречи. То есть в общей сложности «засуха» растянулась на полчаса! Это целый тайм.

Но дело тут вовсе не в невезении, хотя и без него не обошлось (перекладины, штанги в том числе с семиметровых). Просто «Ростов-Дон» настолько активно заиграл в обороне, что игрокам «Кубани» просто ничего не оставалось делать, как бросать с совершенно неудобных позиций, порой на исходе владения мячом. Да и Анна Седойкина была просто великолепна – 55% отраженных бросков. И у Трефилова, и у «Кубани» от бессилия просто опустились руки.

Тренер перестал кричать, а команда перестала играть – только бросала наудачу. Ростовчанки же забрасывали на любой вкус, при этом Кушнырь стояла здорово, но что она могла сделать, когда в одной атаке было по 2-3 броска? А Вяхирева, которая внесла перелом в игру в первом тайме, во втором появилась лишь на несколько атак – команда справилась и без своего самого креативного игрока. Для «Ростова-Дон» эта победа стала четвёртой в чемпионате, и команда Бужана устремилась в погоню за «Ладой» и «Астраханочкой». Пока ростовская команда в любом случае играет не на 100 процентов возможностей, да сейчас в этом и нет необходимости.



А «Кубань» потерпела третье поражение и опустилась в нижнюю половину турнирной таблицы. Однако те самые 15 минут в первом тайме показали, к какому гандболу стремится Трефилов. Если получится – будет здорово, ведь чем выше конкуренция в чемпионате, тем интереснее.

Видео можно посмотреть по ссылке.