Абсолютный ноль. Трефилов вновь разгромлен в Ростове

140-е в истории южное дерби в женском чемпионате России по гандболу получилось запоминающимся. И не столько острой борьбой или красивыми моментами, а тем, что одна из команд по ходу встречи просто развалилась и сдалась. Главный тренер этой команды, остро реагировавший на происходившее на площадке, в середине второго тайма показательно успокоился и махнул на всё рукой.
«Кубань» хватило на полтайма
Для «Кубани» выездной матч с «Ростовом-Дон» был всего лишь четвёртым в регулярном чемпионате – так уж свёрстан календарь. Команда Евгения Трефилова начала турнир неудачно, проиграв дома «Астраханочке» и «Ладе». Впрочем, этим же командам проиграли и подопечные Фредерика Бужана.
Перед очной встречей «Кубань» «оторвалась» в игре с волгоградским «Динамо», набросав в ворота соперников 40 мячей, а «Ростов-Дон» провёл тяжелейший матч в первом туре Лиги чемпионов против «Бреста». И победил, что придало команде положительных эмоций и компенсировало потраченные силы.
Перед стартом чемпионата эти команды уже встречались в Ростове, и тогда хозяйки добились разгромной победы и взяли Суперкубок. Конечно, «Кубань» мечтала о реванше, и какое-то время казалось даже, что краснодарским гандболисткам удастся как минимум до окончания игры удерживать интригу.
«Кубань» играла просто здорово ровно половину первого тайма. За это время гандболистки Евгения Трефилова забили 10 мячей в ворота Анны Седойкиной. Защита краснодарской команды была активнее и жёстче, движение игроков и мяча – более быстрое. Броски – уверенные и даже выверенные.
Игравшая на правом краю праворукая Диана Голуб трижды огорчила Седойкину после похожих комбинаций. Полусредняя Валентина Вернигорова дважды заставляла вратаря ростовчанок капитулировать бросками издали. Маргарита Кушнырь в воротах «Кубани» действовала надёжно, хотя ей изо всех сил помогали штанги и перекладины.
«Ростов-Дон» – «Кубань» – 31:18 (16:12)
Голы у «Ростова-Дон»: Судакова – 5, Вяхирева, Манагарова – по 4, Макеева, Цвиринько, Степанова, Кабрал Барбоса – по 3, Ильина, Маслова – по 2, Родригес, Башкирова – по 1.
Голы у «Кубани»: Вернигорова – 4, Карпачёва, Голуб – по 3, Жилинскайте, Фролова – по 2, Королёва, Савинова, Матлашова, Гаряева – по 1.
Тишина на полчаса
Но с середины тайма – как отрезало. И «Ростов-Дон» чуть перестроился в защите, и вышедшая на площадку Анна Вяхирева, которую Бужан впервые в сезоне выпустил только в игре с «Брестом», здорово завела подруг по команде. Она и сама забрасывала, и передачи раздавала, и заставила краснодарских гандболисток дрогнуть.
В течение 10 минут ни один бросок игроков «Кубани» по воротам Седойкиной цели не достиг, а «Ростов-Дон» спокойно и уверенно сначала сравнял счёт, а затем и вышел вперёд. Трефилов пытался что-то поменять заменами, тайм-аутом, дёргал своих игроков за руки и криками объяснял, что они делают не так, но это на ход матча никак не повлияло. «Кубань» бросала и не могла забить, а «Ростов-Дон» крушил оборону гостей. Только после пяти пропущенных подряд мячей команда из Краснодара сумела забить. Бросок Виктории Жилинскайте был словно бросок отчаяния, но цели достиг. В этот момент игра «Кубани» напоминала игру сборной России в недавнем матче с Австрией. И ничего удивительного. Трефилов взял в сборную на ту игру пятерых игроков из своей команды, и никто из них не впечатлил.
До окончания первого тайма «Кубань» отличилась ещё раз, а «Ростов-Дон» — трижды, и на перерыв команды ушли с преимуществом в четыре мяча в пользу хозяек. Преимущество, что и говорить, солидное, но вполне отыгрываемое. Правда, для этого нужно было забивать, а гандболистки из Краснодара не могли этого сделать в течение 18,5 минут с начала второй половины встречи. То есть в общей сложности «засуха» растянулась на полчаса! Это целый тайм.
Но дело тут вовсе не в невезении, хотя и без него не обошлось (перекладины, штанги в том числе с семиметровых). Просто «Ростов-Дон» настолько активно заиграл в обороне, что игрокам «Кубани» просто ничего не оставалось делать, как бросать с совершенно неудобных позиций, порой на исходе владения мячом. Да и Анна Седойкина была просто великолепна – 55% отраженных бросков. И у Трефилова, и у «Кубани» от бессилия просто опустились руки.
Тренер перестал кричать, а команда перестала играть – только бросала наудачу. Ростовчанки же забрасывали на любой вкус, при этом Кушнырь стояла здорово, но что она могла сделать, когда в одной атаке было по 2-3 броска? А Вяхирева, которая внесла перелом в игру в первом тайме, во втором появилась лишь на несколько атак – команда справилась и без своего самого креативного игрока. Для «Ростова-Дон» эта победа стала четвёртой в чемпионате, и команда Бужана устремилась в погоню за «Ладой» и «Астраханочкой». Пока ростовская команда в любом случае играет не на 100 процентов возможностей, да сейчас в этом и нет необходимости.
А «Кубань» потерпела третье поражение и опустилась в нижнюю половину турнирной таблицы. Однако те самые 15 минут в первом тайме показали, к какому гандболу стремится Трефилов. Если получится – будет здорово, ведь чем выше конкуренция в чемпионате, тем интереснее.
Видео можно посмотреть по ссылке.