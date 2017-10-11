Это сенсация. Медведева отказалась от Авербуха?

Чуть больше недели осталось до старта сезона в фигурном катании – первого этапа Гран-при, который пройдёт в Москве с 20 по 22 октября. И на этом этапе сборная России выставит свои лучшие на сегодняшний день силы, по сути олимпийскую сборную. Многие из тех спортсменов, кто выступит в Москве, показали свои программы на последних стартах перед Гран-при. А кто-то и в Москве не выступит, и вообще непонятно когда на лёд выйдет, но на место в олимпийской сборной претендует.
Как удивить весь мир
Смена программы по ходу сезона, пусть он только и начался небольшими челленджерами, — всегда резкий шаг. Когда такой шаг делает безоговорочно сильнейшая фигуристка мира в олимпийском сезоне – это сенсация. Евгения Медведева и её тренер Этери Тутберидзе отказались от произвольной программы, поставленной Ильёй Авербухом. Медведева на публике прокатала её лишь дважды – на контрольных прокатах в Сочи и на мемориале Непелы в Братиславе.
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Оба раза – не идеально. Скорее всего, Евгения просто не чувствовала себя в этой программе комфортно, а когда перед тобой стоит главная цель в жизни, риски нужно минимизировать. В итоге на коммерческом старте Japan Open – 2017 в очном противостоянии с Алиной Загитовой двукратная чемпионка мира показала программу под музыку из фильма «Анна Каренина» из летнего шоу, поставленную Даниилом Глейхенгаузом. С той расстановкой прыжков, которая была у неё в прошлом сезоне. Судьи восприняли новую программу Медведевой очень благосклонно, а сама фигуристка выглядела гораздо легче и свежее, чем в Братиславе.
Как шнурок мешает чемпионам
Олимпийские чемпионы 2014 года в команде Ксения Столбова и Фёдор Климов впервые предстали перед болельщиками со своими олимпийскими программами в Эспоо (Финляндия). Программы очень классные и сложные, а главное – подходящие нашей паре. Но прокатать их безошибочно фигуристы не смогли. В произвольной были допущены две грубые ошибки, из-за которых Столбова и Климов откатились на третье место.
Фёдор объяснил свои неудачи соскочившим с крючка шнурком на ботинке. Такие проблемы всегда мешают, если речь идёт о фигуристах высочайшего уровня, каждое движение которых рассматривается под микроскопом. Но этот самый шнурок лишний раз говорит о том, что Столбовой и Климовым управляет некая сила, не позволяющая им раскрыть свой колоссальный потенциал.
Как подарить надежду и убить её
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, провалившая два прошлых сезона, продолжает пике и в нынешнем. Она очень прилично откатала короткую программу в Финляндии и подарила надежду на возвращение той самой чемпионки, но в произвольной наделала столько ошибок, что чудом удержалась в тройке призёров. Елизавета перестала делать свой коронный аксель в три с половиной оборота, но, даже убрав один оборот, всё равно с ним не справляется. Ей не хватает скорости на вращениях, а удачные прыжки уже не спасают. С таким катанием, которое Туктамышева демонстрирует сейчас, ей не суждено попасть на Олимпиаду. Но она может и лучше, правда ведь?
А вот Мария Сотскова после срыва контрольных прокатов в Сочи выглядела в Финляндии совсем иначе. Это было уже другое катание. Не завораживающее каким-то волшебством, но уже с высоченными и уверенными прыжками и сложной хореографией. Больше стабильности – и мечта об участии на Олимпиаде может стать реальностью.
Как показать латинский танец под Sia
Номинально вторая российская пара танцоров Александра Степанова и Иван Букин представили свои олимпийские программы тоже в Финляндии. Удивила короткая, в которой много смен темпа, ритмических рисунков, сложные технические элементы. Но они танцуют латину под Chandelier австралийской певицы Sia. То, что показывают наши танцоры на льду, немного не вяжется с музыкой.
Но вряд ли они поступят как Медведева. Степанова и Букин в Эспоо заняли второе место, и это вроде бы здорово. Тем более проиграли они только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Но вот то, сколько проиграли, совсем не здорово. И изменить это невозможно.
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Как скрываться ото всех
Пока непонятно, чего ждать от Анны Погорилой и Максима Ковтуна, которые претендуют на место в олимпийской сборной, но которые пока нигде не выступают. Официальная причина – восстановление после травм. Ковтун выкладывает в социальные сети свои фотографии то с тренировок в тренажёрке, то с тусовок с друзьями (и их значительно больше) и решает проблемы с банковскими картами.
А Анна Погорилая о чём-то рассказывает поклонникам раз в месяц, не балуя подробностями. Кстати, она ведь тоже катала «Анну Каренину» на летних шоу. Интересно, а вдруг возьмёт и тоже доработает до соревновательного номера?