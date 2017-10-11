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Евгения Медведева
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Это сенсация. Медведева отказалась от Авербуха?

А олимпийским чемпионам помешал развязавшийся шнурок.
11 октября 2017, среда. 12:30 Другие

Чуть больше недели осталось до старта сезона в фигурном катании – первого этапа Гран-при, который пройдёт в Москве с 20 по 22 октября. И на этом этапе сборная России выставит свои лучшие на сегодняшний день силы, по сути олимпийскую сборную. Многие из тех спортсменов, кто выступит в Москве, показали свои программы на последних стартах перед Гран-при. А кто-то и в Москве не выступит, и вообще непонятно когда на лёд выйдет, но на место в олимпийской сборной претендует.

Как удивить весь мир

Смена программы по ходу сезона, пусть он только и начался небольшими челленджерами, — всегда резкий шаг. Когда такой шаг делает безоговорочно сильнейшая фигуристка мира в олимпийском сезоне – это сенсация. Евгения Медведева и её тренер Этери Тутберидзе отказались от произвольной программы, поставленной Ильёй Авербухом. Медведева на публике прокатала её лишь дважды – на контрольных прокатах в Сочи и на мемориале Непелы в Братиславе.

Медведева удивила. Потому что победила
Теперь она выигрывает у всех с шоу-программой. Издевается, что ли?

Статью можно прочитать здесь.

Оба раза – не идеально. Скорее всего, Евгения просто не чувствовала себя в этой программе комфортно, а когда перед тобой стоит главная цель в жизни, риски нужно минимизировать. В итоге на коммерческом старте Japan Open – 2017 в очном противостоянии с Алиной Загитовой двукратная чемпионка мира показала программу под музыку из фильма «Анна Каренина» из летнего шоу, поставленную Даниилом Глейхенгаузом. С той расстановкой прыжков, которая была у неё в прошлом сезоне. Судьи восприняли новую программу Медведевой очень благосклонно, а сама фигуристка выглядела гораздо легче и свежее, чем в Братиславе.

Как шнурок мешает чемпионам

Олимпийские чемпионы 2014 года в команде Ксения Столбова и Фёдор Климов впервые предстали перед болельщиками со своими олимпийскими программами в Эспоо (Финляндия). Программы очень классные и сложные, а главное – подходящие нашей паре. Но прокатать их безошибочно фигуристы не смогли. В произвольной были допущены две грубые ошибки, из-за которых Столбова и Климов откатились на третье место.

Фёдор объяснил свои неудачи соскочившим с крючка шнурком на ботинке. Такие проблемы всегда мешают, если речь идёт о фигуристах высочайшего уровня, каждое движение которых рассматривается под микроскопом. Но этот самый шнурок лишний раз говорит о том, что Столбовой и Климовым управляет некая сила, не позволяющая им раскрыть свой колоссальный потенциал.

Как подарить надежду и убить её

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, провалившая два прошлых сезона, продолжает пике и в нынешнем. Она очень прилично откатала короткую программу в Финляндии и подарила надежду на возвращение той самой чемпионки, но в произвольной наделала столько ошибок, что чудом удержалась в тройке призёров. Елизавета перестала делать свой коронный аксель в три с половиной оборота, но, даже убрав один оборот, всё равно с ним не справляется. Ей не хватает скорости на вращениях, а удачные прыжки уже не спасают. С таким катанием, которое Туктамышева демонстрирует сейчас, ей не суждено попасть на Олимпиаду. Но она может и лучше, правда ведь?

А вот Мария Сотскова после срыва контрольных прокатов в Сочи выглядела в Финляндии совсем иначе. Это было уже другое катание. Не завораживающее каким-то волшебством, но уже с высоченными и уверенными прыжками и сложной хореографией. Больше стабильности – и мечта об участии на Олимпиаде может стать реальностью.

Как показать латинский танец под Sia

Номинально вторая российская пара танцоров Александра Степанова и Иван Букин представили свои олимпийские программы тоже в Финляндии. Удивила короткая, в которой много смен темпа, ритмических рисунков, сложные технические элементы. Но они танцуют латину под Chandelier австралийской певицы Sia. То, что показывают наши танцоры на льду, немного не вяжется с музыкой.

Но вряд ли они поступят как Медведева. Степанова и Букин в Эспоо заняли второе место, и это вроде бы здорово. Тем более проиграли они только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Но вот то, сколько проиграли, совсем не здорово. И изменить это невозможно.

Двукратная! Триумф Медведевой и трагедия Погорилой
Падения, сорванные элементы, истерика на льду. Это не про Евгению Медведеву, но ей пришлось катать после того, что натворила Анна Погорилая.

Статью можно прочитать здесь.

Как скрываться ото всех

Пока непонятно, чего ждать от Анны Погорилой и Максима Ковтуна, которые претендуют на место в олимпийской сборной, но которые пока нигде не выступают. Официальная причина – восстановление после травм. Ковтун выкладывает в социальные сети свои фотографии то с тренировок в тренажёрке, то с тусовок с друзьями (и их значительно больше) и решает проблемы с банковскими картами.

А Анна Погорилая о чём-то рассказывает поклонникам раз в месяц, не балуя подробностями. Кстати, она ведь тоже катала «Анну Каренину» на летних шоу. Интересно, а вдруг возьмёт и тоже доработает до соревновательного номера?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Владимир Морозов — фигурное катание Дмитрий Соловьёв Евгения Медведева Евгения Тарасова Екатерина Боброва Елена Радионова Ксения Столбова Фёдор Климов
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