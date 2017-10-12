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Мартен Фуркад
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Заклятье двоих друзей. Губерниев и Фуркад – что они творят?

Наконец-то скандальчик, хоть и маленький, не раздуваемый. А то одни тренировки кругом. Тухляк.
12 октября 2017, четверг. 09:30 Другие

«Логинов тренируется без ограничений», «Я не боюсь ветра в Пхёнчхане», «Биатлонистки проведут сбор в Поклюке, а Шипулин – в Ханты-Мансийске». И что, такие новости вызывают у вас хоть какой-то интерес? Обычная предсезонная скукота. И только откроешь рот пошире, чтобы зевнуть, и тут р-р-раз — пикировка между Мартеном Фуркадом и Дмитрием Губерниевым. Биатлон наконец начался.

Как ни крути, главным событием прошедшего сезона стала даже не победа мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Хотя, конечно, главным спортивным событием для российских болельщиков – именно она. Но открытый конфликт Мартена Фуркада со сборной России затмил собой всё остальное.

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Начал всю эту историю Мартен Фуркад, «оригинально» поздравивший Александра Логинова с днём рождения напоминанием о дисквалификации, а дальше всё нарастало как снежный ком. И на этом конфликте делали кассу все. Есть событие — есть реакция на него. Без этого скандала, до предела раскрученного, чемпионат мира был бы не таким интересным. А тут и подсечка в смешанной эстафете, и уход с церемонии награждения, и «Мартен! Ты — свинья».

>>> Губерниев: Мартен, ты свинья!

Сейчас до старта сезона чуть больше месяца, и интерес могло вызвать только что-то подобное. И Фуркад вновь дал российскому голосу биатлона повод. Его интервью изданию «Фигаро» было предельно корректно, как и ответ на вопрос о правомерности участия сборной России в Олимпиаде – 2018 в Пхёнчхане.

>>> Фуркад: Россия имеет право участвовать в Играх-2018, но мошенникам там места нет

Губерниев отреагировал в шутливом тоне, но лучшего биатлониста мира это сильно задело. Он даже публично ответил и посоветовал комментатору прекратить нападки и заниматься своим делом. И на страничках у обоих развернулся настоящий биатлонный бой в попытке выяснить, кто прав.

>>> Фуркад — Губерниеву: устал от ваших ложных утверждений, прекращайте сейчас же!

Да оба правы, только по-своему. И оба не правы. Но результат один (минус на минус тоже плюс даёт) – интерес к биатлону пусть на пару дней, но резко вырос. И Фуркад, и Губерниев добились своего. Может, они даже договорились между собой?

Помните, чем закончилось всё в прошлом сезоне? Примирением. Может, и не всеобщим, но с Фуркадом публично помирились и Губерниев, и Антон Шипулин.

Вот и сейчас всё будет точно так же. Тем более что комментатор это уже подтвердил и призвал не раздувать «конфликт, которого не было». И вновь болельщики будут ждать, когда же Мартен даст интервью Дмитрию для его программы и когда тот придумает для француза очередное прозвище. Хайпа много не бывает.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Мартен Фуркад
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