Индеец Джим. Его туфли украли, золото отняли, тело продали

Ровно 35 лет назад, 13 октября 1982 года, Международный олимпийский комитет восстановил справедливость, вернув американскому легкоатлету Джиму Торпу звание двукратного олимпийского чемпиона. Сам Торп до этого момента не дожил. Ведь свои награды он завоевал в 1912-м на Играх в Стокгольме, а скончался в 1953-м.

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Светлый путь индейца-сироты

Джим Торп был индейцем на 5/8. Да и звали его не Джим, а Уа-То-Хак, или Светлый Путь. А в свидетельстве о рождении было записано – Джакобус Франсискус. Правда, документ был утерян, потому все факты о рождении мог сообщить только сам Торп, а он мог вспомнить не всё. Торп остался сиротой в 16 лет, когда умер отец. За два года до этого скончалась мать, а ещё раньше – брат-близнец.



В школе для индейцев в Карлейсле (Пенсильвания) ставший Джимом (Джакобус – слишком длинно) Торп проявил блестящие способности в спорте. После смерти отца он вынужден был бросить школу и устроиться на работу, но однажды, наблюдая за попытками сверстников перепрыгнуть планку, не выдержал и прыгнул прямо в рабочем комбинезоне. Тренер, проводивший занятия, убедил Торпа вернуться в школу. Этим тренером был Глен Уорнер, благодаря которому Торп стал известен на весь мир.



Он блистательно проявлял себя во всех видах спорта, за которые брался. В 1909-1910-х Торп провёл несколько матчей за местную бейсбольную команду, получая от 2 до 35 долларов в неделю. Разве тогда молодой парень думал, что те матчи лягут тёмным пятном на его жизнь?



Лучше всего у него получалось бегать и прыгать. А потому никто особо не удивился, когда Торп на чемпионате США без проблем квалифицировался на Олимпиаду в Стокгольме в пятиборье – но не современном, а легкоатлетическом, а также в прыжках в высоту и длину. Десятиборье из-за погодных условий было отменено, а потому Торп получил олимпийскую путёвку как победитель пятиборья. Вместе с ним в команду США в этих видах попал Эвери Брендедж.

Джим Торп Фото: olympic.org

Серебряный корабль от русского царя

То, что сотворил Торп на Олимпиаде, было просто невероятно. Пятиборье проводилось в один день и включало в себя бег на 200 и 1500 м, прыжки в длину, метание диска и копья. Интересно, что копьё Торп впервые взял в руки за три месяца до начала Игр-1912. Именно в этом виде он стал третьим, а все остальные дисциплины выиграл с большим преимуществом.



Менее недели спустя Торп победил и в десятиборье, которое было аналогично современному, но проходило три дня, а не два. Так вот, ни в одном из видов программы он не опустился ниже четвёртого места. Но перед последним днём соревнований у Торпа пропали легкоатлетические туфли. Кто именно совершил кражу, так и осталось загадкой.



По одним данным, Торп нашёл туфли для выступления на третий день в мусорной корзине. По другим – туфли для Торпа нашёл Глен Уорнер. Он просто ходил к другим спортсменам американской команды и спрашивал, нет ли у кого лишней пары или просто ненужных. А факт в том, что безоговорочный лидер соревнований выступал в последний день в туфлях, одну из которых пришлось набить ватой, так как она была очень велика, а другая – жала. Но это не помешало Торпу победить с огромным отрывом от шведа Уго Висландера, считавшегося главным фаворитом.



При этом между двумя многоборьями американский легкоатлет пробился в финалы в прыжках в длину и в высоту, и хоть и остался там без наград, но призёрам уступил совсем немного.

Российский император Николай II преподнёс Торпу серебряную копию корабля викингов за его спортивные достижения. Этот корабль был инкрустирован золотом и драгоценными камнями.

Во время вручения наград шведский король Густав назвал Торпа величайшим спортсменом мира. Правда, спортивные историки сомневаются в том, что эти слова были действительно произнесены, но ни подтвердить, ни опровергнуть то, что король говорил, сейчас невозможно. А российский император Николай II преподнёс Торпу серебряную копию корабля викингов за его спортивные достижения. Драккар был инкрустирован золотом и драгоценными камнями. Планировалось, что приз достанется Висландеру, а потому и был сделан именно в виде древнего корабля, но получил его американец.



Эвери Брендедж на тех Играх в число призёров в пятиборье не попал, а десятиборье просто не смог закончить.

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Смерть без медалей

Однако спустя полгода после триумфа в Стокгольме американский НОК и федерация лёгкой атлетики США направили в МОК письмо, из которого следовало, что Торп некоторое время играл в бейсбол в низшей лиге и получал за это деньги. А потому он считается профессионалом, его участие в Олимпиаде было непростительной ошибкой, и своих медалей он должен быть лишён.



Письмо это подписали президент федерации лёгкой атлетики США Густав Кёрби, секретарь НОК США Джеймс Салливан и вице-президент НОК США Бэртоу Уикс. МОК рассмотрел этот документ и принял решение удовлетворить запрос. Торп был лишён медалей и призовых денег, которые получил в Стокгольме. При этом было нарушено правило, согласно которому любые протесты подаются в течение 30 дней с момента окончания соревнований.



Для Джима Торпа это был тяжёлый удар. Торп оставался в спорте, играл в американский футбол (и даже стал первым президентом лиги – прообраза современной НФЛ), бейсбол, выступал на коммерческих стартах. Он подавал протесты, писал запросы с требованием рассмотреть его дело, но всё было тщетно. Президентом НОК США тогда стал Эвери Брендедж, а потом он возглавил и МОК.

Торп умер от сердечного приступа в своём доме на колёсах, куда переселился во время третьего брака. Возвращения медалей он так и не дождался.

После завершения карьеры жизнь Торпа была не самой запоминающейся. Он начал злоупотреблять алкоголем, сменил несколько работ, в числе которых были и вышибала в баре и копатель канав для прокладки труб. Был трижды женат, а умер от сердечного приступа в своём доме на колёсах, куда переселился во время третьего брака. Возвращения медалей он так и не дождался. Так закончился жизненный путь Светлого Пути.

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Проданное тело, возвращённые медали

Третья супруга Торпа, имевшая юридические права на тело мужа, отказалась хоронить его по индейским традициям, на чём настаивали три дочери и четыре сына спортсмена от двух предыдущих браков. Спустя полгода она фактически продала останки мужа городку Мауч-Чанк в обмен на то, чтобы населённый пункт построил мавзолей и стал называться Джим Торп.

Власти городка согласились, рассчитывая на привлечение туристов. Однако эти ожидания не слишком оправдались. Дети Торпа (в живых остались два престарелых сына) до сих пор ведут тяжбы за то, чтобы эксгумировать тело отца во второй раз и захоронить его там, где он сам и хотел. И по тем обычаям, которым он следовал.

А медали его семье были возвращены в январе 1983 года. К тому моменту Эвери Брендедж уже скончался, президентом МОК в 1980-м стал Хуан-Антонио Самаранч. Он и принял решение восстановить историческую справедливость в отношении Торпа. Спустя 70 лет. Правда, семья спортсмена получила не те самые настоящие золотые медали, а позолоченные реплики. И в официальный отчёт с тех Игр-1912 не было внесено ни одного изменения. Да и в результаты тоже: Торп считается чемпионом вместе с Висландером и норвежцем Фердинандом Бье (пятиборье).



О том, насколько Торп превзошёл своё время, говорит лишь один факт. Его результат на 1500 м – 4.40,1 – был превзойдён на Олимпиадах только в 1972 году в Мюнхене советским десятиборцем Николаем Авиловым. А олимпийский чемпион 2008 года американец Брайан Клэй признался, что бег Торпа – за пределами его понимания, ведь он жил совершенно в другое время и готовился иначе. По опросу ABC Торп был признан величайшим спортсменом США XX века.