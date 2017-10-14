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Владимир Максимов
Текст: Андрей Шитихин
Фото: ch-medvedi.ru

Пять – в минус. Чемпионы России беспомощны в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» проиграли пятый матч подряд в главном турнире Европы. На сей раз в день рождения главного тренера.
14 октября 2017, суббота. 18:55 Другие

Что это за парень?

Для «Чеховских медведей» матч с македонским «Металлургом» становился решающим даже не в плане турнирных перспектив. Какие тут перспективы, когда подопечные Владимира Максимова в четырёх предыдущих матчах потерпели четыре поражения? Хотя пару игр – домашнюю с турецким «Бешикташем» и выездную с португальским «Спортингом» вполне могли выигрывать.

Решающим в плане уверенности в себе. Одно дело, когда уступаешь явно превосходящим в классе соперникам, и совсем другое – когда равным, или даже уступающим в классе. В общем, «Медведям» просто необходимо было побеждать. И момент удобный – наставник команды из Скопье Лино Червар не приехал в Чехов из-за занятости в сборной Хорватии, а капитан «Металлурга» Филипп Кузмановски остался дома из-за простуды.

«Пока не все требования понимаю. Поэтому чаще сижу, чем играю»
В «Чеховских медведях» заиграть непросто. Даже если ты – лучший линейный России Денис Васильев.

Но матч для хозяев начался очень тяжело. «Металлург» в первой половине первого тайма особо в атаке ничего не выдумывал. Вся игра шла через трёх гандболистов – разыгрывающего Божо Анджелича, линейного Жарко Пешевски и левого полусреднего Халила Яганяца. Пешевски, намного превосходивший в весе всех наших защитников, оттягивал на себя двоих, Анджелич отдавал под бросок Яганяцу, а тот лупил от души с любых дистанций и забивал. Иногда разыгрывающий и полусредний менялись местами, но не менялся результат.

Стоит отметить, что хорвату Яганяцу – всего 19 лет, и он несколько лет провёл во второй команде «ПСЖ», но в итоге перешёл в «Металлург», где работает с главным тренером национальной сборной. И наверняка если не по ходу сезона, то на следующий сезон получит хороший контракт в более титулованном и сильном клубе.

Гандбол. Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур. Чехов, 14 октября

«Чеховские медведи» (Россия) – «Металлург» (Македония) – 26:32 (15:15)

Голы у «Чеховских медведей»: Санталов – 6, Куретков – 5, Масленников – 4, Корнев – 3, Андреев, А.Котов – по 2, Карлов, Остащенко, Шарков, К.Котов – по 1.

Голы у «Металлурга»: Яганяц – 9, Пешевски – 6, Анджелич, Илич – по 4, Танкоски, Серафимов – по 3, Палевски, Велковски, Токич – по 1.

Взять его «под стражу»

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов, которому в день игры исполнилось 72 года, обратил внимание своих подопечных на то, что Яганяца нужно держать персонально и стараться дёргать во время собственных атак. Так и получилось – во второй половине тайма юный хорват был не так заметен.

«Медведи» играли совсем неплохо, а временами даже отлично в первом тайме, если говорить про атаку. Чемпионы России действовали разнообразнее соперников, и мячи в ворота македонской команды влетали самые разнообразные – и с краёв с подкруткой, и после бросков с девяти метров, и после быстрых отрывов, и даже «воздушки» проходили. Вот только не было бросков с линии.

«Непривычно играть против своих. Но побеждать нужно было»
В мае он сделал всё, чтобы СКИФ обыграл «Чеховских медведей» в финале Кубка России. А уже в сентябре принёс «медведям» Суперкубок.

И хозяева перехватили инициативу. Игра по-прежнему шла мяч в мяч, но в счёте вели «медведи», а гостям приходилось догонять. Яганяц, получивший два удаления, в обороне уже не играл, в атаке выходил поменьше, но когда выходил – забрасывал. Однако «Металлург» перестроился, стал больше грузить Пешевски, вообще не игравшего в обороне, а тот продавливал и забрасывал.

Гости отыграли два мяча отставания и даже в концовке тайма вышли вперёд, но хозяева тут же отыгрались, а последний гол первой 30-минутки в исполнении Дмитрия Санталова не было засчитан – судьи справедливо рассмотрели приземление в шестиметровой зоне. На перерыв команды ушли при равном счёте.

Игроки македонской команды не превосходили россиян в индивидуальном мастерстве, но превзошли в напоре. Они просто не боялись делать то, что умеют. А гандболисты «Чеховских медведей» боялись.

Тренер, и всё-таки «галстук»

Начало второго вообще вселило надежду, что всё будет хорошо. «Медведи» повели в счёте, вновь оторвались на два мяча, а если бы реализовали семиметровый, то и на три могли оторваться. Но это был последний успех российской команды в матче. Внезапно хозяева перестали забрасывать. Не реализовали пару моментов, и тут же гости этим воспользовались.

«Металлург» не делал вроде бы ничего особенного, но мячи влетали и в ворота Дмитрия Павленко, и в ворота сменившего его Артёма Грушко, и вновь в ворота Павленко. Хотя наши вратари в некоторых эпизодах и выручали, но защита просто развалилась. Ну как можно так легко давать себя обыгрывать один в один? Ведь игроки македонской команды не превосходили россиян в индивидуальном мастерстве, но превзошли в напоре. Они просто не боялись делать то, что умеют.

А гандболисты «Чеховских медведей» боялись. Команда стала торопиться, броски шли неподготовленными – и либо во вратаря, либо мимо, следовали потери мяча в атаках. «Металлург» же методично добивал «медведей» и добил. Пятое поражение подряд, потеря абсолютно всех шансов на второе место в группе и «галстук» для Владимира Максимова. Второй круг Лиги чемпионов станет для команды из Чехова со спортивной точки зрения формальностью.

«Я стараюсь прививать команде тотальный гандбол. Это непросто»
Тотальным бывает не только футбол в исполнении голландцев. Таким бывает и гандбол, и такая игра приносит трофеи.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ГК Чеховские медведи
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