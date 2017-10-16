«Парусному спорту не нужно повторять ошибки, которые делает наш футбол»

Сегодня, 16 октября, президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Павлович Алексеев празднует свой 70-летний юбилей. Поверить в такой возраст именинника сложно, поскольку он сохраняет бодрость тела и духа, по-прежнему ходит под парусом и занимается бизнесом на высшем уровне. В свой день рождения руководитель подвёл итоги завершившегося парусного сезона и порассуждал о проблемах, вспомнил, чем парусный спорт 40 лет назад отличался от современного, рассказал о страстной любви к джазу и раскрыл секрет, как добиться успеха.

Вот почему императорская семья всегда поддерживала парусный спорт? Потому что он с детства приучал людей не бояться моря и помогал постигать азы судостроения.

«Нужно работать над законодательством и возрождать инфраструктуру»

– Сергей Павлович, давайте начнём с подведения итогов парусного сезона в Санкт-Петербурге. Какие главные события вы можете отметить? Довольны ли сезоном?

– На мой взгляд, сезон прошёл достаточно успешно. Чем хорош парусный спорт – им можно заниматься без ограничений по возрасту, поэтому у нас проходили и всевозможные детские соревнования, и старты для взрослых яхтсменов. При поддержке яхт-клуба Санкт-Петербурга у нас прошли очень интересные гонки на Неве у Петропавловской крепости. Также у нас проходил этап Национальной парусной лиги. Так что этот сезон был очень интересным, напряжённым, а наши усилия по проведению гонок, как мне кажется, увенчались успехом.

– Можете ли отметить какие-либо успехи яхтсменов из Санкт-Петербурга?

– Конечно. Если говорить про крейсерские яхты, то успешно выступает Владимир Любомиров в классе Swan60. И если говорить о сборной команде страны, там на юношеском уровне отметились многие представители нашего города – это очень здорово. На мой взгляд, и в этом направлении работа по ходу минувшего сезона проходила довольно успешно.

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– Ощущается ли движение вперёд, если сравнивать с прошлыми сезонами?

– Да, прогресс чувствуется. Во-первых, растёт количество детей, занимающихся парусным спортом. Во-вторых, есть развитие и в олимпийских классах, хотя и не такое быстрое, как нам бы хотелось – в этом направлении нужно усилить свою работу. Важно активнее работать с нашей школой высшего спортивного мастерства. Что касается больших крейсерских яхт, то по крайней мере их количество не уменьшилось – это уже успех. Конечно, хочется, чтобы их становилось больше, как в соседних странах, но пока имеем то, что имеем. Определённые подвижки есть, но нам нужно активнее над этим работать, возрождать инфраструктуру. И на этом фоне очень огорчает, что количество яхт-клубов у нас за последнее время уменьшилось. Остались лишь три основных: Речной яхт-клуб профсоюзов, яхт-клуб Санкт-Петербурга и «Балтиец» – остальные либо находятся под угрозой закрытия, либо уже закрылись и опустели.

– А в чём же главная проблема? Недостаток финансирования?

– Это важно, но не первостепенно. Важнее то, что у нас отсутствует законодательство по использованию прибрежных территорий, поэтому спортивная инфраструктура с побережья попросту выжимается. Взять, например, бывший яхт-клуб «Водник», который инвесторы назвали Императорским. Но это чисто коммерческая история, поскольку на территории строятся апарт-отели, и уже везде идёт реклама, о том, что там можно купить квартиру с видом на залив – такой проблемы больше нигде в мире нет, только у нас. Мне кажется, что администрация и нашего города, и страны в целом очень сильно в этом направлении недорабатывает.

– Работа по проработке законодательства вообще ведётся?

– Ведётся, но медленно. Мы пытаемся привлечь общественное внимание к этим проблемам, у меня были разговоры в комитете по физкультуре и спорту города, мы обращались к губернатору, в другие инстанции – но всё практически безуспешно. Радует лишь то, что мы совсем недавно подписали договор с ГУП «Водоканал» о возрождении яхт-клуба в Кронштадте, где будет строиться Балтийская школа экологии и спорта для детей. Попытаемся на этом примере показать, как сегодня можно реанимировать и возрождать инфраструктуру водного спорта.

«Парусный спорт – это не только престиж страны на соревнованиях»

– В России вообще есть недавние позитивные примеры развития яхт-клубов и вообще парусного спорта совместно с местными властями?

– Да, в качестве примера можно привести яхт-клуб во Владивостоке. Там достигнуто соглашение с администрацией региона, и всё очень здорово растёт. Есть позитивные примеры и в Сочи. Если не ходить далеко, то есть яхт-клуб Санкт-Петербурга, но там очень хороший спонсор: «Газпрому» спасибо за то, что они всё поддерживают. Сейчас вроде бы задышал и яхт-клуб на Крестовском острове. При поддержке администрации Петроградского района города там создана новая детская парусная школа. Но там фактически разрушена береговая инфраструктура. Надеюсь, её удастся восстановить. К сожалению, на этом позитивные примеры исчерпаны. А ведь если не будет базы, то невозможно надеяться на то, что мы вернёмся в число лидеров мирового парусного спорта.

– Как думаете, в перспективе, лет через пять-семь, если уже в ближайшие годы работа закипит, российскому парусному спорту удастся догнать лидеров?

– А у нас просто выхода другого нет. Мы накопили большой интеллектуальный потенциал, который позволит нам создать федеральную и региональные программы, проработать соответствующие законы, чтобы решить все наши вопросы и встать в один ряд с ведущими странами в парусном спорте. Мы же морская страна – нас моря, и океаны омывают! Поэтому мы должны идти вровень с Соединёнными Штатами, Великобританией, странами Скандинавии. Но пока, к сожалению, нам приходится догонять даже страны Прибалтики. Однако дальше отставать просто нельзя. Это не только престиж, но наши будущие возможности в мировом океане.

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К тому же парусный спорт – это не просто отличный вид спорта или великолепное развлечение, времяпрепровождение. Вот почему императорская семья всегда поддерживала парусный спорт? Потому что он с детства приучал людей не бояться моря и помогал постигать азы судостроения. Именно из парусного спорта выходили потрясающие конструкторы судов. Сейчас все говорят о новом поколении судов на воздушных крыльях, а ведь работу над ними начинал конструктор Ростислав Алексеев, бывший отличным яхтсменом. Или взять недавнего президента Академии наук Владимира Фортова – он же мыс Горна обходил на яхте.

Мы пока здорово отстаём по темпам увеличения количества частных яхт. Тенденция к росту есть, но условий и инфраструктуры по-прежнему недостаточно. Кроме того, нам нужно возрождать спортивное судостроение. У нас была одна профессиональная верфь на Петровской косе, но её продали под жилую застройку – там будут каменные джунгли. Уверен, что будущие поколения осудят власти города за это решение. Нам всем нужен комплексный подход, а его по-прежнему нет. Но без него возрождение парусного спорта невозможно.

И проблема не только в самом парусном спорте. Нам надо активнее заниматься развитие спорта вообще и не повторять при этом ошибок, которые делает наш футбол. Я много работаю на международной арене, успел познакомиться с тем, как устроена система в Швейцарии, в Германии, которая в том же футболе добилась грандиозных успехов. Они не приглашали звёзд – на это никаких денег не хватит. Они разработали комплексный подход и в итоге вырастили своих футболистов. То же самое нужно делать и нам во всех видах спорта.

«За 40 лет парусный спорт претерпел невероятные изменения»

– Сергей Павлович, какое место в вашей жизни занимает парусный спорт? Много ли времени вы ему уделяете – есть ведь и основная работа?

– Действительно, моя основная должность – вице-президент Expoforum International – это один из ведущих в стране и, скажем так, не последний в мире выставочный центр, где проводятся очень серьёзные мероприятия: Петербургский международный экономический форум, Газовый форум, совсем скоро пройдёт Культурный форум. Конечно, это отнимает много сил, учитывая, что я ещё и являюсь вице-президентом (а раньше был президентом) Всемирной ассоциации выставочной индустрии. Это очень серьёзная работа, но мои коллеги, к счастью, понимают и важность моей деятельности, связанной с парусным спортом. Сейчас у меня появилось больше возможностей заниматься ею, поэтому мы решили поднять нашу федерацию на новый уровень, повысить её влияние, поднять престиж парусного спорта и вернуть Санкт-Петербургу звание морской столицы страны. Фактически, этому я сейчас уделяю почти всё своё свободное время и выходные.

– Удавалось ли в этом сезоне выходить под парусом?

– Вот уже 42 года я хожу с одной командой. Капитан нашего экипажа – это известнейший яхтсмен Константин Гаврилович Бойков, а я уже много лет хожу как помощник капитана. 11 лет мы ходили на «шестёрках», а с 1986 года у нас есть яхта «Цетус». Я стараюсь принимать участие во всём по полной программе: и содержанием яхты занимаюсь, и в соревнованиях гоняюсь. В этом году отгонял весь чемпионат города, а также принял участие в традиционном дальнем спортивном плавании в Финляндию – мы почти дошли до Турку. Так что могу сказать, что активно занимаюсь парусным спортом. Считаю, что это позволяет поддерживать здоровье и бодрый дух, а также помогает никогда не отступать перед проблемами.

– Вы уже более 40 лет ходите под парусом. А что изменилось в спорте за эти годы?

– Сейчас соревнуются уже не яхты, а настоящие парусные снаряды (улыбается). Раньше 10 узлов были приличной скоростью, а сегодня яхты гоняются уже на скорости в 50 узлов. Полностью изменилась техническая сторона парусного спорта. Появились новые материалы, углепластик, другие паруса и методы управления. В олимпийский играх уже принимают участие не только водоизмещающие яхты и швертботы, но и суда на подводных крыльях, доски, и даже кайт появился. Люди уже и Атлантику преодолевают в какие-то незначительные сроки, и вокруг земного шара гоняются. Так что за 40 лет парусный спорт претерпел невероятные изменения, и всегда приходилось учиться чему-то новому, чтобы не отставать от жизни.

– Не секрет, что кроме парусного спорта вы столь же страстно увлекаетесь музыкой. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– Действительно, музыкой я увлекаюсь с самого детства, окончил музыкальную школу. И вообще музыка постоянно сопровождает меня в жизни, как классическая, так и джазовая – это третья моя страсть. И это вполне обычно для российского человека, который часто совмещает свою работу с музыкой. Например, Грибоедов был прекрасным композитором, а Бородин совмещал музыку и химию. Есть и современные примеры: Владимир Лыткин – не только великолепный врач-психиатр, работающий в военно-медицинской академии, но и совершенно потрясающий пианист.

Директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский как-то сказал: «Язык культуры, музыки – это лучшее средство для беседы, контактов и общения на международном уровне». Я полностью с ним согласен, ведь всё это снимает те барьеры, которых в политике в последнее время возникает всё больше. Поэтому я считаю, что поддержка симфонического оркестра «Классика» под управлением нашего знаменитого дирижёра Канторова и фестиваля Чайковского в Сан-Ремо – это моя обязанность. Таким образом, мы вносим большой вклад в то, чтобы люди общались между собой, а не ругались на различных дипломатических форумах.

Сейчас соревнуются уже не яхты, а настоящие парусные снаряды. Раньше 10 узлов были приличной скоростью, а сегодня яхты гоняются уже на скорости в 50 узлов.

Кстати, в ЮНЕСКО недавно приняли решение о том, что в следующем году праздновать всемирный день джаза будут в Санкт-Петербурге. В нашем городе соберутся все звёзды мирового джаза, и мне очень приятно, что и моя маленькая часть заслуги в этом решении есть. Ну а сегодня мы с нашими, петербургскими звёздами джаза дадим концерт в филармонии джазовой музыки. Очень приятно, что в день рождения мне выпало счастье сыграть с лучшими джазменами города.

– В заключение дайте совет молодым людям, которые хотят добиваться успеха в жизни.

– Всегда побеждает человек, который сделал себя сам – self-made man. Не нужно надеяться, что кто-то тебе поможет. Каждый человек – это талант. Поэтому всегда надо ставить цель, говорить себе, что всё получится и ежедневно трудиться, не боясь преград. Россия всегда славилась огромным числом талантливых и способных людей, так что во всех нас заложены колоссальные возможности. Ничего не бойтесь и идите вперёд, к цели. Дорогу осилит идущий.